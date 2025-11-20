Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hit transferowy Motoru Lublin. Od razu zwrócił się do Zmarzlika

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Orlen Oil Motor Lublin był zmuszony przebudować niemalże połowę swojego składu. Prezes Jakub Kępa wierzy jednak, że wyszedł z tego obronną ręką, ściągając Martina Vaculika i Kacpra Worynę. Szczególne nadzieje pokłada w tym pierwszym. To właśnie Słowak ma być liderem drużyny u boku Bartosza Zmarzlika. Wcześniej spędził z nim kilka lat w Stali Gorzów. - Jeździć u jego boku to zaszczyt - przyznaje Vaculik.

Dwóch żużlowców w sportowych kombinezonach, z widocznymi naszywkami sponsorów, narodowymi flagami oraz nazwiskami, spoglądających w kierunku obiektywu. Jeden ubrany na zielono, drugi na niebiesko, obaj w czapkach z daszkiem.
Martin Vaculik zwrócił się do Bartosza ZmarzlikaTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

O przenosinach Martina Vaculika do Lublina mówiono już od bardzo dawna, ale dopiero teraz znalazły one swoje potwierdzenie. Słowak potrzebował zmian, bo za sobą ma jeden z najgorszych sezonów ostatnich lat.

Takie słowa Vaculika o Zmarzliku

Vaculika nie zobaczymy nawet w Grand Prix, choć sam zainteresowany dostał propozycję, z której jednak nie skorzystał. To pozwoli mu się skoncentrować w stu procentach na rozgrywkach ligowych. Cel Orlen Oil Motoru Lublin jest znany. 3-krotni mistrzowie Polski chcą wrócić na najwyższy stopień podium. To warunki, w których Vaculik czuje się znakomicie.

- Myślę, że marzeniem każdego sportowca jest jeździć w mocnym zespole, więc cieszę się, że mogę reprezentować taki klub. To dla mnie ogromne wyzwanie, żeby pokazać się z jak najlepszej strony - mówi w rozmowie z mediami klubowymi.

Były mistrz Europy wspólnie z Bartoszem Zmarzlikiem ma stanowić o sile Motoru Lublin. Obaj panowie wcześniej startowali ze sobą przez kilka lat w Stali Gorzów. I choć nie udało im się sięgnąć po złoto, to zgarnęli jednak aż cztery medale. - Mogę go nazwać nie tylko kolegą z toru, ale przyjacielem. To człowiek, którego bardzo doceniam. Osiągnął w sporcie niezwykle dużo i jeździć u boku takiego mistrza to zaszczyt - podkreśla Vaculik.

Karnety Motoru Lublin na przyszły sezon

W Lublinie ruszyli już także ze sprzedażą karnetów. O tym, jak wzrosły ceny w Toruniu, pisaliśmy tutaj. Całoroczna normalna wejściówka na mecze Motoru w rundzie zasadniczej wynosi 490 złotych (450 zł w 2025). Ulgowa za to 400 zł, kiedy w poprzednim sezonie kosztowała 380 zł. Najdrożej jest na Trybunie Głównej przy linii start-meta. Tam karnet kosztuje aż 900 zł (800 zł w 2025).

Martin Vaculik i Bjarne Pedersen zastanawiają się nad wyborem numeru startowego na Grand Prix.
Martin Vaculik, nowy zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Trzech żużlowców w strojach sportowych z logo sponsorów, stojących blisko siebie i rozmawiających, w tle widoczne elementy toru oraz osoby z obsługi.
Martin Vaculik w rozmowie z Andersem Thomsenem.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik w stroju sportowym z logotypami sponsorów pochylony nad motocyklem żużlowym, koncentrujący się na przygotowaniu maszyny do wyścigu.
Bartosz Zmarzlik szykuje się do zawodów.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
