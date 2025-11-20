Hit transferowy Motoru Lublin. Od razu zwrócił się do Zmarzlika
Orlen Oil Motor Lublin był zmuszony przebudować niemalże połowę swojego składu. Prezes Jakub Kępa wierzy jednak, że wyszedł z tego obronną ręką, ściągając Martina Vaculika i Kacpra Worynę. Szczególne nadzieje pokłada w tym pierwszym. To właśnie Słowak ma być liderem drużyny u boku Bartosza Zmarzlika. Wcześniej spędził z nim kilka lat w Stali Gorzów. - Jeździć u jego boku to zaszczyt - przyznaje Vaculik.
O przenosinach Martina Vaculika do Lublina mówiono już od bardzo dawna, ale dopiero teraz znalazły one swoje potwierdzenie. Słowak potrzebował zmian, bo za sobą ma jeden z najgorszych sezonów ostatnich lat.
Takie słowa Vaculika o Zmarzliku
Vaculika nie zobaczymy nawet w Grand Prix, choć sam zainteresowany dostał propozycję, z której jednak nie skorzystał. To pozwoli mu się skoncentrować w stu procentach na rozgrywkach ligowych. Cel Orlen Oil Motoru Lublin jest znany. 3-krotni mistrzowie Polski chcą wrócić na najwyższy stopień podium. To warunki, w których Vaculik czuje się znakomicie.
- Myślę, że marzeniem każdego sportowca jest jeździć w mocnym zespole, więc cieszę się, że mogę reprezentować taki klub. To dla mnie ogromne wyzwanie, żeby pokazać się z jak najlepszej strony - mówi w rozmowie z mediami klubowymi.
Były mistrz Europy wspólnie z Bartoszem Zmarzlikiem ma stanowić o sile Motoru Lublin. Obaj panowie wcześniej startowali ze sobą przez kilka lat w Stali Gorzów. I choć nie udało im się sięgnąć po złoto, to zgarnęli jednak aż cztery medale. - Mogę go nazwać nie tylko kolegą z toru, ale przyjacielem. To człowiek, którego bardzo doceniam. Osiągnął w sporcie niezwykle dużo i jeździć u boku takiego mistrza to zaszczyt - podkreśla Vaculik.
Karnety Motoru Lublin na przyszły sezon
W Lublinie ruszyli już także ze sprzedażą karnetów. O tym, jak wzrosły ceny w Toruniu, pisaliśmy tutaj. Całoroczna normalna wejściówka na mecze Motoru w rundzie zasadniczej wynosi 490 złotych (450 zł w 2025). Ulgowa za to 400 zł, kiedy w poprzednim sezonie kosztowała 380 zł. Najdrożej jest na Trybunie Głównej przy linii start-meta. Tam karnet kosztuje aż 900 zł (800 zł w 2025).