Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hampel zaskoczył Falubaz. Mieli dla niego konkretną ofertę

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Jarosław Hampel 5 września w Lublinie ogłosił zakończenie kariery. Przed decydującymi biegami meczu Motor - GKM Grudziądz Hampel dziękował kibicom i zaprosił ich na pożegnalny turniej do Lublina. A w Falubazie, z którym Hampel ma ważny kontrakt, tylko zgrzytali zębami. Dziwili się, jak to możliwe, że ich zawodnik żegna się w Lublinie, a nie w Zielonej Górze. W Falubazie mówią nam, że Hampel nie musiał kończyć kariery, bo mieli dla niego kapitalną ofertę.

Jarosław Hampel zaskoczył Falubaz. Klub miał dla niego ofertę. Nie chciał, żeby Hampel kończył karierę.
Jarosław Hampel zaskoczył Falubaz. Klub miał dla niego ofertę. Nie chciał, żeby Hampel kończył karierę.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Dwa miesiące trwała saga z Jarosławem Hampelem. W połowie czerwca Stelmet Falubaz dał mu propozycję podpisania kontraktu na 2026, a dwa tygodnie później zawodnik na nią przystał. 5 września Hampel ogłosił jednak zakończenie kariery. Wiele osób zastanawia się, co stało się w międzyczasie, a w Falubazie nie mogą Jarkowi darować tego, że na koniec wyciął im taki numer.

Falubaz się zastanawia, jak do tego doszło

Od piątkowego wieczoru zadają sobie w Zielonej Górze pytanie, jak to się stało, że Hampel ogłosił zakończenie kariery w Lublinie, na meczu Motoru. Raz, że dłużej był zawodnikiem Falubazu niż Motoru, a dwa, że jednak ma kontrakt ważny do końca października. I jeszcze przed jego wygaśnięciem organizuje turniej pożegnalny na Motorze.

Jeśli pozbiera się ostatnie medialne doniesienia, to Falubaz zasadniczo mógł się spodziewać takiej reakcji Hampela. W pierwszych dniach sierpnia Falubaz zakontraktował Andrzeja Lebiediewa praktycznie zamykając seniorski skład na 2026 (brakuje tylko zawodnika U24). Hampel dowiedział się o tym od działaczy Stali Gorzów, którzy liczyli, że skreślony przez Falubaz Hampel przyjmie od nich ofertę. Tak się jednak nie stało. Hampel rozważał oferty innych klubów, ale też zaczął myśleć o zakończeniu kariery.

Zobacz również:

Piotr Protasiewicz mocnym kandydatem na menadżera Sparty Wrocław.
PGE Ekstraliga

Legenda na liście życzeń Sparty Wrocław. Będzie wielki powrót po 30 latach

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Falubaz nie może tego przeboleć, była oferta dla Hampela

W Falubazie tłumaczą nam jednak, że tamta sytuacja nie była dla Hampela żadnym wielkim zaskoczeniem. Nie miał się o co obrażać na klub, bo drzwi do drużyny wciąż były dla niego otwarte. Falubaz utrzymuje, że mimo angażu Lebiediewa było miejsce dla Hampela, a gotowy do podpisu kontrakt leżał na stole.

Dlatego w Zielonej Górze nie mogą przeboleć tego, co się stało, bo to jednak wizerunkowa wtopa, kiedy zawodnik Falubazu, na dokładkę tak znaczący, ogłasza ważne nowiny na stadionie innego klubu. I jeszcze do spółki z tym klubem robi pożegnalny turniej. Takiego ciosu się w Falubazie nie spodziewali.

Izrael - Włochy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Hampel na liście życzeń kilku klubów

Teraz oczywiście nie ma już mowy, żeby Hampel został w Falubazie. Zakończył co prawda karierę, jako zawodnik, ale mógłby się przydać w pionie szkoleniowym. W Zielonej Górze nie rozpatrują jednak takiego wariantu. Nie po tym, co się stało.

Dla Hampela skreślenie przez Falubaz żadnym większym problemem oczywiście nie będzie. Już teraz jego nazwisko pojawia się w kontekście pracy w kilku klubach. Dużo mówi się o Motorze, ale nie tylko. Hampel miał od zawsze opinię inteligentnego zawodnika, więc żużel nie może sobie pozwolić na stratę takiej osoby. Nie ma ich za dużo w tym środowisku.

mężczyzna w sportowej koszulce i czapce z napisem MAGIK stoi z założonymi rękami na tle stadionu z żółtymi krzesełkami, obok niego dwóch innych mężczyzn w podobnych strojach
Smutny Jarosław HampelTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Mężczyzna w żółtym kasku motocyklowym z przyłbicą oraz w niebiesko-zielonym kombinezonie wyścigowym z widocznymi logotypami, w tle osoba z mikrofonem oraz pustymi niebieskimi trybunami.
Jarosław HampelTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik siedzący w boksie żużlowym, ubrany w sportową koszulkę i czapkę z daszkiem, na tle baneru z logo IMP oraz One Sport, z widocznym fragmentem motocykla po prawej stronie.
Jarosław Hampel w finale IMP.Pawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja