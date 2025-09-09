Hampel zaskoczył Falubaz. Mieli dla niego konkretną ofertę

Dwa miesiące trwała saga z Jarosławem Hampelem. W połowie czerwca Stelmet Falubaz dał mu propozycję podpisania kontraktu na 2026, a dwa tygodnie później zawodnik na nią przystał. 5 września Hampel ogłosił jednak zakończenie kariery. Wiele osób zastanawia się, co stało się w międzyczasie, a w Falubazie nie mogą Jarkowi darować tego, że na koniec wyciął im taki numer.

Falubaz się zastanawia, jak do tego doszło

Od piątkowego wieczoru zadają sobie w Zielonej Górze pytanie, jak to się stało, że Hampel ogłosił zakończenie kariery w Lublinie, na meczu Motoru. Raz, że dłużej był zawodnikiem Falubazu niż Motoru, a dwa, że jednak ma kontrakt ważny do końca października. I jeszcze przed jego wygaśnięciem organizuje turniej pożegnalny na Motorze.

Jeśli pozbiera się ostatnie medialne doniesienia, to Falubaz zasadniczo mógł się spodziewać takiej reakcji Hampela. W pierwszych dniach sierpnia Falubaz zakontraktował Andrzeja Lebiediewa praktycznie zamykając seniorski skład na 2026 (brakuje tylko zawodnika U24). Hampel dowiedział się o tym od działaczy Stali Gorzów, którzy liczyli, że skreślony przez Falubaz Hampel przyjmie od nich ofertę. Tak się jednak nie stało. Hampel rozważał oferty innych klubów, ale też zaczął myśleć o zakończeniu kariery.

Falubaz nie może tego przeboleć, była oferta dla Hampela

W Falubazie tłumaczą nam jednak, że tamta sytuacja nie była dla Hampela żadnym wielkim zaskoczeniem. Nie miał się o co obrażać na klub, bo drzwi do drużyny wciąż były dla niego otwarte. Falubaz utrzymuje, że mimo angażu Lebiediewa było miejsce dla Hampela, a gotowy do podpisu kontrakt leżał na stole.

Dlatego w Zielonej Górze nie mogą przeboleć tego, co się stało, bo to jednak wizerunkowa wtopa, kiedy zawodnik Falubazu, na dokładkę tak znaczący, ogłasza ważne nowiny na stadionie innego klubu. I jeszcze do spółki z tym klubem robi pożegnalny turniej. Takiego ciosu się w Falubazie nie spodziewali.

Hampel na liście życzeń kilku klubów

Teraz oczywiście nie ma już mowy, żeby Hampel został w Falubazie. Zakończył co prawda karierę, jako zawodnik, ale mógłby się przydać w pionie szkoleniowym. W Zielonej Górze nie rozpatrują jednak takiego wariantu. Nie po tym, co się stało.

Dla Hampela skreślenie przez Falubaz żadnym większym problemem oczywiście nie będzie. Już teraz jego nazwisko pojawia się w kontekście pracy w kilku klubach. Dużo mówi się o Motorze, ale nie tylko. Hampel miał od zawsze opinię inteligentnego zawodnika, więc żużel nie może sobie pozwolić na stratę takiej osoby. Nie ma ich za dużo w tym środowisku.

