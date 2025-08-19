Hampel odmówił, opcje się kurczą. Sensacyjny scenariusz leży na stole

Jarosław Hampel nie miał pewności, że zostanie w Stelmet Falubazie Zielona Góra na 2026. Kiedy jednak ustalił warunki kontraktu, to liczył na to, że dostanie szansę. Jednak klub po kolejnych słabych występach Hampela zdecydował się wymienić go na Andrzeja Lebiediewa.

Hampela w Wilkach raczej nie będzie

Hampel o wszystkim dowiedział się przez przypadek. Gezet Stal Gorzów zadzwoniła do niego, żeby go wysondować pod kątem startów w 2026 i w trakcie rozmowy wyszło, że Falubaz ma Lebiediewa. Stal powiedziała o tym Hampelowi, chcąc dać mu do zrozumienia, żeby dobrze się zastanowił, bo w Zielonej Górze nie ma czego szukać.

Pierwszy szok już minął, Hampel zaczął zbierać oferty, ale jego sytuacja nie jest wesoła. Póki co miał odrzucić opcję startów w Cellfast Wilkach Krosno, bo chciałby jeszcze przez rok startować w PGE Ekstralidze. Z tym jednak może być problem.

Hampel nie ma zbyt wielu opcji

Nowych zawodników będą potrzebować Krono-Plast Włókniarz Częstochowa oraz INNPRO ROW Rybnik, ale nie wiadomo, czy te drużyny utrzymają się w elicie. Natomiast ci, którzy mogą przyjść na ich miejsce, nie szukają takiego zawodnika, jak Hampel. FOGO Unia Leszno dogadała się z Piotrem Pawlickim. To on ma być ich wzmocnieniem po awansie. Z kolei Abramczyk Polonia Bydgoszcz wymieni najwyżej jedno ogniwo i rozgląda się za topową zagraniczną gwiazdą.

W przypadku Hampela może się okazać i tak, że nie będzie miał wyboru i zostanie zmuszony do tego, żeby zejść ligę niżej. Jeśli teraz nie dogadał się z Wilkami, to tam już stracił szansę na angaż, ale w każdym innym klubie sprawa będzie najpewniej otwarta.

Na stole leży sensacyjna opcja

Od osób z bliskiego otoczenia Hampela można usłyszeć, że na stole leży też sensacyjnie brzmiąca na ten moment opcja zakończenia kariery, ale niczego nie można wykluczyć. Teraz wpływ na słabe starty mają głównie silniki Flemminga Graversena, ale kwestia "głowy" też ma znaczenie. Hampel ma pewną blokadę po kraksie z Bartoszem Zmarzlikiem na finiszu sezonu 2024. Już teraz ma przebąkiwać, że sezon 2026 może być jego ostatnim. Brak ofert z PGE Ekstraligi może sprawić, że podejmie drastyczne kroki wcześniej.

Hampel to jeden z największych talentów polskiego żużla i wieloletni uczestnik Grand Prix. Jego największym osiągnięciem jest tytuł wicemistrza świata zdobyty w 2010 roku. Na koncie ma też dwa brązowe medale. Przez lata odpowiadał za wynik reprezentacji Polski. Zdobył z nią kilka złotych medali. Obok Tomasza Golloba był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci pierwszej dekady XXI wieku.

