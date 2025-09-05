Hampel na meczu Motoru Lublin. Zwrócił się do kibiców, sensacyjne wieści. Koniec złudzeń

Jeszcze na początku wakacji wydawało się, że Jarosław Hampel będzie dalej zawodnikiem Stelmet Falubazu Zielona Góra. Polak miał ustalone warunki kontraktu na 2026. Wtedy jednak jego forma drastycznie spadła, a Falubaz zaczął szukać alternatywy. Finalnie zielonogórzanie wzięli Andrzeja Lebiediewa z Gezet Stali, a Hampel o tym, że stracił robotę, dowiedział się z Gorzowa.

Hampel miał oferty, ale bił się z myślami

Szybko posypały się oferty. Hampel miał jednak odmówić Cellfast Wilkom Krosno i Texom Stali Rzeszów, bo nie chciał jeździć na drugi koniec Polski. W ogóle nie interesowała go pierwsza liga. Nie skusił się nawet na bardzo dobrą ofertę, jaką kilka dni temu złożyła mu Moonfin Malesy Ostrów. Ekstraligowe opcje też były na stole (m.in. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa), ale Hampel cały czas bił się z myślami.

Krótko po tym, jak skreślił go Falubaz Hampel bardzo mocno zaczął rozważać opcję zakończenia kariery i przejścia na sportową emeryturę. Jakiś czas temu pisaliśmy, że na psychice Hampela odbił się jego ostatni upadek z udziałem Bartosza Zmarzlika. W wielu biegach było widać, że ta kraksa siedziała mu w głowie.

Hampel kończy karierę. Poprosił prezesa Motoru Lublin o pomoc

Kiedy myśl o końcu kariery wzięła górę, Hampel poprosił prezesa Orlen Oil Motoru Lublin Jakuba Kępę, żeby mógł ogłosić swoją decyzję na piątkowym spotkaniu Motoru z Bayersystem GKM-em Grudziądz. Hampel jeździł w Motorze w sezonach 2020-2023. Bardzo dobrze czuł się w tym klubie. Jego pożegnanie, to była jedna z najbardziej wzruszających uroczystości. Zresztą, zanim w tym roku dogadał się z Falubazem pojawił się temat powrotu do Motoru. I wrócił tam, ale tylko po to, żeby powiedzieć, że to koniec.

Decyzja Hampela oznacza koniec pewnej epoki. Przez lata Hampel był obok Tomasza Golloba największą lokomotywą napędzającą polski żużel. W 2010 panowie bili się o złoto w Grand Prix. Górą był ostatecznie Tomasz, a Jarek zdobył w tamtym sezonie srebro i to jego najlepszy wynik w elitarnym cyklu. Sukces powtórzył w 2013 roku. Z kolei w 2011 zdobył brązowy krążek.

Litwa - Malta. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hampel to kawał historii polskiego żużla

Z reprezentacją Polski Hampel zdobył w sumie 8 medali, z czego aż sześć złotych. Trener Marek Cieślak, który miał Hampela w kadrze, zawsze podkreślał jego ogromny talent. Czasami też żartował, że gdyby Jarek był większym pracusiem, to osiągnąłby w żużlu zdecydowanie więcej. Atutem Hampela były zawsze "atomowe" starty, świetne rozegranie pierwszego łuku i znakomita jazda defensywna.

Hampel to wychowanek Polonii Piła. W polskiej lidze startował od 1998 roku. Był też zawodnikiem klubów z Wrocławia, Leszna, Zielonej Góry i Lublina. W 2023 jego świetna jazda w play-off dała Motorowi złoto mistrzostw Polski. - Dziękujemy - krzyczeli kibice Motoru, gdy Hampel ogłaszając koniec kariery zapraszał ich na swój pożegnalny turniej w Lublinie. - Podjąłem ten decyzję świadomie. Takie rzeczy się czuje. Nie wchodzę w szczegóły. Czułem, że dłużej już nie będę mógł się ścigać. Serdecznie wszystkim dziękuję - mówił wyraźnie wzruszony Hampel stając przed kamerami Eleven Sports.

Prezes Jakub Kępa nigdy nie zapomniał o Jarosławie Hampelu. Paweł Wilczyński/Motor Lublin, Przemysław Gębka Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jarosław Hampel Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W 2023 Hampel, Zmarzlik, Lindgren i Holder zdobyli złoto z Motorem Lublin. W 2026 trzech zawodników z tego zdjęcia może jeździć dla Falubazu. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński