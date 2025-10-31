Gwiazdy Stali Gorzów nie mają na co czekać. Zaskakujący ruch, na to poszły miliony

Wczoraj na konto Gezet Stali Gorzów trafiły miliony z kredytu, o który wystąpiła żużlowa spółka. Nie jest to jednak kredyt na 9, ale na 6 milionów. Dotąd mówiło się, że musi być 9, bo taka kwota pozwoli pokryć wszystkie zaległości. Dodatkowo to był warunek stawiany przez Ekstraligę Żużlową, której prezes postawił sprawę jasno: albo finanse będą wyprostowane, albo wyrzuci Stal z ligi.

Stal Gorzów nie wzięła 9 milionów kredytu

Stal nie posłuchała, ale prezes Ekstraligi będzie zadowolony. Chodzi o to, że udziałowcy klubu wykonali zaskakujący ruch. Postanowili za jednym zamachem rozwiązać dwa problemy i zamienić licencję nadzorowaną na licencję zwykłą. Jak to zrobili?

Otóż w trakcie niedawnego spotkania prezesa Ekstraligi z władzami Stali mówiono nie tylko o kredycie, ale i też o ujemnym kapitale spółki. Ten drugi problem miał być dla prezesa równie ważny. Dlatego Stal wzięła 6 milionów kredytu, a 3 miliony udziałowcy wyciągnęli z kieszeni, by dokapitalizować spółkę. Te 3 miliony też pójdą na spłatę zobowiązań, ale upieczono dwie pieczenie na jednym ogniu, bo przy okazji podniesiono kapitał.

Jasny sygnał wysłany do Holdera i Thomsena

Idźmy jednak dalej. Po dokapitalizowaniu spółki przez firmy Gezet i Budnex udziały miasta w spółce Stal stopniały z 25 do 18 procent. Gdy miasto wiosną wyłożyło 2,5 miliona złotych na zakup 25 procent akcji, to prezydent dał do klubu swoich ludzi. Na razie nic nie słychać o tym, by udziałowcy chcieli odwrócić zmianę proporcji na swoją korzyść, ale wykluczyć tego nie można.

Dokapitalizowanie spółki i pozbycie się ujemnych kapitałów, to jednak przede wszystkim jasny sygnał wysłany dla gwiazd klubu Jacka Holdera i Andersa Thomsena. Ich cierpliwość została wynagrodzona. Dlaczego? Bo dzięki spłacie długu i podniesieniu kapitału Zespół ds. Licencji dla Klubów powinien zamienić licencję nadzorowaną na licencję zwykłą.

Stal Gorzów może kontraktować wszystkich zawodników

Taka zamiana sprawi, że już żaden z zawodników nie będzie siedział, jak na szpilkach. Teraz tak jest, bo przy licencji nadzorowanej Ekstraliga w każdej chwili może wkroczyć do akcji i nakazać redukcję kontraktów lub po prostu pozbycie się jednej z gwiazd. Przy zamianie na licencję zwykłą, co powinno teraz nastąpić, tego ryzyka już nie ma.

Stal w zasadzie już może otwierać szampana i zamieniać podpisane porozumienia na kontrakty. Jeśli tak się stanie, to lada dzień zawodnikami Stali zostaną Holder i Paweł Przedpełski. Przedłużone zostaną też kontrakty z Thomsenem i Oskarem Paluchem. Do tego dojdą żużlowcy z ważnymi umowami: Mathias Pollestad, Villads Nagel i Adam Bednar. Stal jest też dogadana z Wiktorem Trofimowem jr. Chce też zatrzymać Huberta Jabłońskiego, który w tym roku jeździł na zasadzie wypożyczenia z FOGO Unii Leszno.

Prezes Dariusz Wróbel i udziałowiec Stali Gorzów Zbigniew Głuchy z firmy Gezet. Stal Gorzów materiały prasowe

Andrzej Lebiediew i Anders Thomsen po wygranym meczu barażowym Stali Gorzów. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski