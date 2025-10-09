Gwiazdor Stali Gorzów przyznał się do wszystkiego. Sensacyjne doniesienia trenerskiej legendy

Martin Vaculik dawno nie miał tak słabego sezonu. I nawet nie chodzi o punkty, bo przy średniej powyżej 2,0 trudno mówić, czy pisać o kryzysie. W przypadku Słowaka trudno jednak użyć innego określenia, jak się spojrzy na te kilka ostatnich miesięcy. Vaculik przyznał się zresztą publicznie, że 2025, to nie był jego rok. Jeszcze więcej powiedział trenerowi Stanisławowi Chomskiemu, z którym pracował przez większość czasu spędzonego w Gezet Stali Gorzów.

Martin Vaculik powiedział o wszystkim trenerowi Chomskiemu

- Odkąd pojawiły się informacje, że ten sezon jest jego ostatnim w Stali, to nie miał życia. Każdy słaby występ od razu rodził podejrzenia wśród kibiców. Mówiono, że już mu się nie chce, a on to wszystko bardzo przeżywał. Nie dawał po sobie znać, dusił to w sobie, ale nie było mu lekko - wyjawia Chomski.

- Rozmawiałem z Martinem po jego ostatnim meczu dla Stali i powiedział mi wprost, że kamień spadł mu z serca. Drużynie nie szło, a on każde niepowodzenie brał mocno do siebie. Jako kapitan czuł się odpowiedzialny za zespół. Nie chciał spaść z ligi, dlatego ten rok wiele go kosztował. Na końcu był na skraju wyczerpania psychicznego - zdradza nam Chomski.

Tego kibice Stali Gorzów o Vaculiku nie wiedzieli

Kibice oczywiście widzieli inną twarz Vaculika. Widzieli w nim rozkapryszonego gwiazdora, który już od kilku miesięcy ma nowy klub i kompletnie nie interesuje go to, co stanie się ze Stalą. - To nieprawda. Martin nigdy nie był człowiekiem, który chciał tylko skasować pieniądze. Pamiętam, jak w momencie kontuzji pożyczył nam swój sprzęt i całe zaplecze. I nie wziął za to ani złotówki, a przecież to wszystko kosztuje - zauważa trenerska legenda Stali.

Chomski przypomina też, że nie raz było tak, iż Vaculik oddawał biegi, choć w kontrakcie miał 10 tysięcy i więcej za punkt, czyli po każdym takim oddanym wyścigu tracił 30 tysięcy. Mógł za to zrobić serwis sprzętu i opłacić mechanika. Jednak nigdy tak na to nie patrzył. Dobro zespołu stawiał zawsze na pierwszym miejscu. I teraz też tak było, choć postawa na torze często mogła wskazywać na coś innego. Zdaniem trenera oglądaliśmy jednak zawodnika, który bardzo chciał, ale zmagał się też z poważnymi problemami, z syndromem wypalenia zawodowego.

Learner Tien - Daniil Medvedev. Skrót meczu Polsat Sport

Na koniec Vaculik powiedział coś optymistycznego

Te siedem lat w Stali słono kosztowały Vaculika. On jest takim typem człowieka, który lubi mieć wszystko poukładane i kocha porządek wokół siebie. W Stali jednak wciąż były jakieś zawirowania. Po pierwszych dwóch sezonach został nawet odstrzelony, bo zabrakło na niego pieniędzy i musiał iść do Falubazu Zielona Góra. Do tego doszły zawirowania z silnikami. Z czasem stracił radość jazdy i doszło do tego, że nawet nie chciał słyszeć o stałej dzikiej karcie na GP 2026 po tym, jak wypadł z cyklu.

Chomski uważa jednak, że w Motorze powinno być lepiej. Zmiana klubu będzie nowym wyzwaniem, da impuls. - On tego potrzebował. Już za długo był w jednym miejscu - ocenia Chomski. - Zresztą na koniec naszej ostatniej rozmowy Martin rzucił coś optymistycznego. Przyznał, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w żużlu, że jeszcze chciałby coś osiągnąć.

Trener Stanisław Chomski wierzy w odrodzenie Martina Vaculika. Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Martin Vaculik w rozmowie z Andersem Thomsenem. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Martin Vaculik szykuje się do startu. Zafrasowana mina, bo nie wszystko układa się po jego myśli. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski