Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor Stali Gorzów przerwał milczenie. Nikt nie chciał mu uwierzyć

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Anders Thomsen nie gryzł się w język na piątkowej Gali PGE Ekstraligi. Duńczyk w trakcie kuluarowych rozmów przyznał, że ma duży problem z Gezet Stalą Gorzów. I nie chodzi wyłącznie o pieniądze, ale i też o pewien papier, który podpisał jakiś czas temu. Inna sprawa, że kiedy opowiadał, ile klub jest mu winny, to wiele osób dziwiło się, jak to możliwe, że chodzi o tak dużą kwotę. Nikt nie chciał mu wierzyć. Zapytaliśmy zresztą jednego z działaczy Stali o te rewelacje.

Anders Thomsen skazany na Stal. Teraz martwi się o pieniądze, a potem będzie się martwił o to, czy Stal się utrzyma.
Anders Thomsen skazany na Stal. Teraz martwi się o pieniądze, a potem będzie się martwił o to, czy Stal się utrzyma.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

To była bodaj najbardziej szokująca informacja, jaką można było usłyszeć w kuluarach Gali PGE Ekstraligi. Chodzi o Andersa Thomsena i Gezet Stal Gorzów. Żużlowiec w rozmowach z innymi gośćmi nie krył, że ma ze Stalą pewien problem.

Ile Stal Gorzów jest winna Andersowi Thomsenowi?

Przede wszystkim chodziło o pieniądze. Thomsen miał przekonywać, że Stal wciąż nie wypłaciła mu całej kasy za sezon 2025, a na kupce z zaległościami leży kosmiczna kwota - 1,8 miliona złotych. Jeszcze na Gali zapytaliśmy jednego z działaczy Stali, jak to możliwe, że klub ma taki dług u czołowego zawodnika. W końcu zator w płatnościach pojawił się dopiero na przełomie czerwca i lipca. Do tego czasu wszystko było regulowane na czas.

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że to niemożliwe, żeby zaległość wynosiła 1,8 miliona złotych. Do klubowej kasy wpłynęła ostatnio znacząca kwota pieniędzy, a część została przelana na konto Duńczyka. Poza tym Stal za chwilę rozdzieli środki z przelewu z PGE Ekstraligi. Chodzi o blisko 2 miliony z umowy telewizyjnej. - Poza tym trzy ostatnie mecze były za 50 procent stawki. Może Anders o tym zapomniał - dziwił się nasz rozmówca.

Zobacz również:

Jesper Knudsen szuka nowego klubu. Kto go zastąpi w ROW-ie Rybnik? Villads Nagel i William Drejer, to dwie z kilku możliwych opcji.
Metalkas 2. Ekstraliga

Rozbiór 12-krotnego mistrza Polski. Tata zawodnika już dzwonił do menedżera

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Stal Gorzów do końca października musi wypłacić całą kasę

Jakby nie spojrzeć, to żużlowiec nie ma się czym martwić, bo Stal musi do końca października wypłacić mu całą kasę. W innym razie nie dostanie licencji na jazdę w Ekstralidze w sezonie 2026. Tak swoją drogą, to Stal jest pod lupą władz ligi, bo już w tej chwili ma licencję nadzorowaną i pracuje nad otrzymaniem kredytu konsolidacyjnego na 9 milionów złotych, by rozwiązać problemy z wszystkimi wierzycielami.

Wróćmy jednak do Thomsena, bo jest jeszcze druga sprawa. Może o niej nie mówił już tak głośno, ale wyszło na to, że zawodnik podpisał ze Stalą papier, który blokuje jego transfer do innego klubu. I to nawet w razie spadku z Ekstraligi.

Jiri Lehecka - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczuPolsat Sport

Anders Thomsen nie ma tej klauzuli w kontrakcie

Jack Holder i Paweł Przedpełski mają klauzule z umownymi karami w wysokości pół miliona złotych. To znaczy, że gdyby ktoś chciał ich ze Stali zabrać, to musiałby zapłacić te pół miliona. Jednak Holder i Przedpełski mają też zapis, że mogą odejść w razie spadku. Thomsen ma zapisaną karę, ale klauzuli umożliwiającej odejście już nie.

Inna sprawa, że w razie spadku chyba nie musiałby się przejmować żadną klauzulą. W Stali już dawno powiedzieli, że w przypadku degradacji do Metalkas 2 Ekstraligi trudno będzie zebrać kasę na zawodników i wystartować w lidze. Na razie jednak Stal walczy o przedłużenie licencji nadzorowanej w PGE Ekstralidze na 2026. I dla Thomsena jest w tejże Stali miejsce.

Dwóch sportowców ubranych w żółto-niebieskie kombinezony żużlowe stoi na stadionie, uśmiechają się i machają do kibiców, w tle widoczna część trybun z publicznością oraz otwarta przestrzeń stadionu.
Andrzej Lebiediew i Anders Thomsen po wygranym meczu barażowym Stali Gorzów.TRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwóch żużlowców w żółto-niebieskich kombinezonach i kaskach pozuje razem na torze, otoczeni kibicami na tle stadionu.
Andrzej Lebiediew i Anders Thomsen cieszą się po pierwszym barażu o Ekstraligę.TRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy ubrany w żółto-niebieski kombinezon oraz białą czapkę przybija piątki kibicom przez metalowe ogrodzenie na stadionie.
Uradowany Anders Thomsen zbija piątki z kibicamiTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja