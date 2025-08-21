To musiało się tak skończyć. Bayersystem GKM Grudziądz w pogoni za mocnym składem zapomniał o nowej umowie z podwyżką dla Wadima Tarasienko. Rosjanin z polskim paszportem nie jest głupi. Widzi, jak inni dostają olbrzymie pieniądze i też chce większej gaży dla siebie.

Wszystko zależy od kasy. Ile GKM Grudziądz położy na stole

W klubie mówią, że przyszłość Tarasienko w Grudziądzu wyjaśni się w ciągu tygodnia. Z naszych informacji wynika, że decydujące rozmowy odbędą się jeszcze przed pierwszym półfinałowym meczem z Orlen Oil Motorem Lublin. W teamie Wadima mówią o "sądnym dniu", ale szczegółów nie chcą zdradzać. Przebieg rozmów może wpłynąć na postawę Tarasienki. Jeśli pójdzie źle, to Motor zyska, bo dostanie osłabionego rywala.

Nie jest jednak żadną wielką tajemnicą to, że nowy kontrakt Tarasienki zależy od tego ile GKM położy na stole. Bo jeśli Michael Jepsen Jensen dostał 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt, a Max Fricke ma umowę podobną do Duńczyka, to Tarasienko też chciałby więcej niż ma obecnie. Zwłaszcza że Maksym Drabik, który dopiero co podpisał wstępną umowę na 2026, też będzie miał milionowy kontrakt.

Krawczyk miał zarabiać więcej od Tarasienki

Tarasienko zawsze był solidnym punktem drużyny, taką stabilną drugą linią, a ma jeden z najniższych kontraktów w GKM-ie. W tym sezonie jeździ za 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt. Żużlowiec mocno musiał się zdziwić, kiedy jeszcze kilka tygodni temu GKM oferował 750 tysięcy złotych za podpis i 7,5 tysiąca za punkt Jakubowi Krawczykowi, który jest mistrzem Polski juniorów, ale jego ligowa średnia jest dużo niższa od tej, jaką ma Tarasienko.

Trudno powiedzieć, jak potoczą się te najważniejsze rozmowy. W ciemno można założyć, że Tarasienko będzie chciał dostać minimum 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Pytanie, czy GKM, który dawno nie wydał takiej kasy na gwiazdy, znajdzie jeszcze te dodatkowe środki w budżecie. Już niektórzy się dziwią, że klub podpisał trzy umowy, dając po milionie za sam podpis.

Jeśli nie Tarasienko, to zostanie im Miśkowiak

Gdyby GKM-owi nie udało się zatrzymać Tarasienki, to musiałby się dogadać z Jakubem Miśkowiakiem. Ten jednak też tani nie będzie. Już w tym roku zarabia ponad 800 i 8, więcej dla GKM-u prościej będzie podnieść gażę Tarasienki niż rozmawiać o nowej, niższej umowie dla Miśkowiaka.

Dodajmy, że dla Grudziądza zatrzymanie Tarasienki jest kluczem do stworzenia mocnej drużyny. Trio Jensen, Fricke, Drabik to ciekawe trio liderów, ale bez solidnej drugiej linii GKM nie zdziała za wiele. Zakontraktowanie zawodnika na średnią 1,7 (Miśkowiak ma 1,5) ma też sens o tyle, że ten zestaw trzeba uzupełnić o żużlowca U24. Będzie nim najpewniej Mathias Pollestad, którego GKM ma pożyczyć na rok z Gezet Stali Gorzów. Pollestad w tym sezonie jeździ w Metalkas 2 Ekstralidze, więc trudno od niego oczekiwać cudów. Natomiast ktoś taki, jak Tarasienko może być wsparciem dla liderów.

