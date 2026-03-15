Gwiazda Stali Gorzów zrobiła wielkie oczy. Schudł 9 kilogramów w jedną dobę

Waga w obecnym sporcie żużlowym w bardzo dużym stopniu przekłada się na wynik. Dlatego właśnie zawodnicy chudną na potęgę, ryzykując swoim zdrowiem. Jakiś czas temu Rafał Dobrucki mówił nam wprost, że bez farmakologii jest to niemożliwe.

Trzej zawodnicy na podium ważyli łącznie tylko... 150 kilogramów

Były selekcjoner polskiej kadry zwrócił uwagę, że trzej żużlowcy na podium finału Srebrnego Kasku 2025 ważyli łącznie 150 kilogramów. Trend jest niepokojący, bo jak już wyżej wspomnieliśmy, zawodnicy zaczynają sięgać po przeróżne specyfiki, żeby być lżejszym. Szczególnie niebezpieczny jest na przykład Ozempic, czyli lek na cukrzycę, redukujący apetyt.

W tym wszystkim łatwo przesadzić, o czym na własnej skórze dawno temu przekonał się Janusz Kołodziej. 4-krotny mistrz Polski nie miał siły prowadzić motocykla, a jego rezultaty zamiast poszybować w górę, drastycznie spadły w dół. To był rok 2011, kiedy nawet Tomasz Gollob na zgrupowaniu zwrócił mu uwagę. Teraz jednak przeszło to do porządku dziennego i zawodnicy liczą dosłownie każdy gram, stawiając wszystko na jedną kartę.

Przedpełski z Holderem zaniemówili, gdy to usłyszeli

Niektórzy gubią nawet 8 kilogramów w trzy miesiące. To jednak nic w porównaniu do zawodników sportów walki. - Kiedy słyszę, że niektórzy z zawodników tutaj w dobę zrzucają około 9 kilogramów, to zastanawialiśmy się z Jackiem (Holderem - dop. SM), jak to w ogóle możliwe. Czy ktoś komuś obciął nogę, czy o co tutaj chodzi. To są ogromne wyrzeczenia i niełatwe tematy - mówił Paweł Przedpełski w trakcie studia przed galą KSW w Gorzowie.

W MMA bardzo często wagę ścina się na ostatnią chwilę przed ważeniem, które ma miejsce dzień przed walką. To proces drastycznego obniżenia masy ciała poprzez manipulację spożyciem płynów i sodu. Najpierw następuje ładowanie wody, a następnie jej restrykcję i pocenie się (sauna, kąpiele, trening w dresie), pozwalając zrzucić kilka kilogramów, które są uzupełniane po ważeniu.

A przecież nazajutrz muszą stanąć do walki i być w pełni skoncentrowanym oraz wytrzymałym. Eksperci uważają, że MMA to najbardziej wycieńczająca z energii rywalizacja sportowa. Z pozoru krótka, ale do bólu intensywna. - Jednej zimy miałem okazję spróbować takich treningów. Później leczyłem kontuzję nadgarstka, więc byłem zmuszony odpuścić. Walka to naprawdę ogromny wysiłek - kwituje Przedpełski.

