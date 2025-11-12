Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazda ligi zakończy karierę? Mamy stanowisko menedżera

Jakub Czosnyka

Jakiś czas temu w środowisku żużlowym pojawiła się plotka o końcu kariery Janusza Kołodzieja. Lider Fogo Unii Leszno miałby zaplanować taki krok na koniec sezonu 2026 ze względów zdrowotnych. W ostatnich latach mocno w kość dały mu urazy barków. Kilka tygodni temu przeszedł zaś operację rekonstrukcji więzadeł krzyżowych w kolanie. Ustaliliśmy, jak naprawdę wyglądają plany zawodnika.

Janusz Kołodziej cierpiący po upadku
Janusz Kołodziej cierpiący po upadkuŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej to żywa legenda polskiego żużla. Od nastu lat jest gwiazdą PGE Ekstraligi. W swojej gablocie ma worek medali drużynowych i indywidualnych. Reprezentował też Polskę w zawodach na arenie międzynarodowej, a sam startował kilka lat jako stały uczestnik cyklu Grand Prix.

Janusz Kołodziej skończy karierę? Jasna odpowiedź Cegielskiego

W żużlowym środowisku od jakiegoś czasu można usłyszeć, że taka decyzja dojrzewa w głowie samego zawodnika. Ostatnie lata nie oszczędzały go, jeśli chodzi o przeróżne urazy, z którymi musiał się zmagać. Doszło do tego, że kompletnie ograniczył swoje starty. W tym roku skupił się wyłącznie na lidze.

Kołodziejowi udało się przejechać sezon bez kontuzji, choć ta przytrafiła mu się już po zakończonych rozgrywkach. W czasie wakacji pogłębił kontuzję kolana i musiał poddać się operacji rekonstrukcji więzadeł. Żużlowiec miał narzekać w różnych rozmowach, że ma już dość gabinetów lekarskich, z których w zasadzie nie wychodzi.

- Dementuję te plotki, to nie jest prawda - stanowczo odpowiada nam Krzysztof Cegielski, menedżer zawodnika, którego pytamy o możliwy koniec kariery jego podopiecznego. - Nie ma żadnych planów i tego typu myśli. Aktualnie nie ma w głowie Janusza żadnych dat i postanowień - dodaje.

Inna sprawa, że taki ruch nie byłby niczym szczególnym, bo tylko w ostatnim czasie na żużlową emeryturę przeszli Jarosław Hampel i Krzysztof Kasprzak. Pierwszy z nich jest starszy od Kołodzieja o dwa lata, zaś drugi to ten sam rocznik.

Sezon 2026 sprawdzaniem dla Kołodzieja

Wszystko więc wskazuje na to, że zimę żużlowiec poświęci na treningi i powrót do pełnej sprawności, aby być gotowym na start nowego sezonu. W najbliższym czasie ma przedłużyć kontrakt z Fogo Unią Leszno, bo jego aktualna umowa obowiązywała do 31 października tego roku.

W przypadku Kołodzieja nie ma jednak żadnego zagrożenia, że jego przynależność klubowa ulegnie zmianie. Parafowanie nowego kontraktu to czysta formalność, a w przyszłym roku zawodnik znów ma podporządkować swoją politykę startową pod rozgrywki ligowe.

Janusz Kołodziej
Janusz KołodziejTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwóch mężczyzn w sportowych kurtkach stoi na tle pustych trybun stadionu. Jeden z nich trzyma w ręku marker i ma zadumaną minę, podczas gdy drugi patrzy w stronę kamery w okularach. W oddali widoczni są inni pracownicy stadionu oraz niebieskie fotele d...
Sławomir Kryjom w rozmowie z Januszem KołodziejemTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Janusz Kołodziej w akcji.
Janusz Kołodziej w akcji.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

