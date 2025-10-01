Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośny transfer Włókniarza obarczony ryzykiem. Mogą tego pożałować

Włókniarz Częstochowa utrzymał się w PGE Ekstralidze, ale został rozebrany przez rywali. Dwie największe gwiazdy, czyli Piotr Pawlicki i Jason Doyle odeszli z zespołu. Sytuacja drużyny na rynku jest trudna, a lekkie komplikacje ze sprzedażą klubu nie pomagają. W przyszłym sezonie bronić barw Włókniarza ma Jaimon Lidsey. Australijczyk niemal od początku kariery uważany jest za wielki talent, ale jeszcze nigdy nie pokazał pełni swoich możliwości. Patrząc na ostatnie 4 lata, to nadzieja włożona w 26-latka wydaje się zgubna, a klub może czekać głośny spadek.

Jaimon Lidsey nie rozwija się. Czy Włókniarz pożałuje tego ruchu?
Jaimon Lidsey nie rozwija się. Czy Włókniarz pożałuje tego ruchu?TRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Klub spod Jasnej Góry cudem utrzymał się w PGE Ekstralidze. Zdecydowana większość opinii po meczu w Częstochowie stawiała na Stal, mówiąc, że strata jest zbyt mała, by tego nie odrobili. Częstochowianie jednak dokonali wielkiej rzeczy, wygrali w Gorzowie i utrzymali się w elicie. W kapitalny sposób pożegnali się z drużyną Jason Doyle i Piotr Pawlicki. Australijczyk zdobył komplet punktów, zaś Polak 13 oczek z bonusem.

Jaimon Lidsey miał być następcą Leigh Adamsa. Nic z tego nie wyszło

Drużyna nie ma łatwej pozycji na giełdzie transferowej, więc musi zebrać ze stołu to, co zostanie. Do klubu ma trafić Jaimon Lidsey, czyli mistrz świata juniorów z 2020 roku. To Fogo Unia Leszno ściągnęła Australijczyka do Polski. Mówiono, że ma być następcą Leigh Adamsa, lecz na zapowiedziach się skończyło, choć wydawało się, że zrobi ogromną karierę.

W 2020 roku otrzymał swoją prawdziwą szansę, kiedy zastąpił Brady'ego Kurtza w składzie. W meczu z Lublinem zdobył 9 punktów, a kibice przecierali oczy ze zdumienia. Ten sezon ukończył ze średnią blisko 1,8. I to był jego najlepszy okres w karierze. Do dzisiaj nie może zbliżyć się do tych wyników, a jego kariera stanęła w miejscu. Dzisiaj już mało kto wierzy, że Kangur będzie w przyszłości odgrywał główne role.

Włókniarz może na Australijczyku się mocno przejechać

Końcówka sezonu w wykonaniu Lidseya była fatalna, a przecież faza play-off to najważniejszy moment sezonu. Zdobył w niej 14 punktów z bonusem, co daje średnią 1,0 pkt na bieg. Trzeba uczciwie przyznać, że 26-latek był jednym z najgorszych seniorów w całych play-offach. To nie wróży optymizmem na przyszły sezon. Rok temu wcale nie było lepiej, bo w dwóch spotkaniach zdobył 9 pkt.

Wszystko wskazuje, że klub czeka spora przebudowa. Na dzisiaj mają porozumienia z Lidseyem, Madsem Hansenem i Sebastianem Szostakiem. Bliscy przejścia do zespołu mają być także Rohan Tungate oraz Jakub Miśkowiak. Obiektywnie patrząc, to z takim składem misja utrzymania w przyszłym roku wydaje się być tą z gatunku niemożliwych.

