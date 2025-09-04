Głośny transfer Polaka, zwrot akcji. Falubaz zagrał va banque

Początkowo Jarosław Hampel miał przedłużyć kontrakt w Zielonej Górze na kolejny sezon. Klub wycofał się jednak ze wstępnego porozumienia, decydując się na Andrzeja Lebiediewa. Hampel miał nawet myśleć nad końcem kariery, jednocześnie otrzymując lukratywne oferty z Metalkas 2. Ekstraligi. Przez moment był nawet blisko Moonfin Malesy Ostrów, ale finalnie zostanie w PGE Ekstralidze.

Lebiediew w Falubazie, "byłem zaskoczony". Hampel ma już nowy klub

43-latek ma dołączyć do Krono-Plast Włókniarza. Poza nim w zespole ma pojawić się także Sebastian Szostak i Jaimon Lidsey. - Wygląda na to, że Włókniarz włącza tryb oszczędnościowy. Z drugiej strony nie mają z czego wybierać. Rynek jest ubogi, a problemy finansowe nie pozwalają na licytowanie czołowych zawodników. Postawa Doyle'a wobec Włókniarza mówi sama za siebie. Bez powodu nie podjął decyzji o zejściu ligę niżej. Z pewnością kierował się głównie aspektem finansowym, żeby zgarnąć jak najwięcej najmniejszym nakładem pracy - mówi nam Jan Krzystyniak.

Stelmet Falubaz tym ruchem wymienia zawodnika u schyłku kariery na Łotysza, który najlepsze lata ma wciąż przed sobą. - Na początku byłem zaskoczony. Utarło się tak, że Lebiediew spuszcza kluby. Teraz jestem pewien, że to przemyślany i właściwy ruch. Będzie uzupełnieniem składu, tak zwaną drugą linią. Można mieć tylko jeden zarzut do niego. W turniejach indywidualnych spisuje się o niebo lepiej. Nie wiem, z czego to wynika. Być może chodzi o psychikę - zauważa.

Chwali transfer Falubazu Zielona Góra, ma tylko jedną obawę

Cierpliwość do Hampela się skończyło, mimo że jeszcze rok temu był najskuteczniejszym ogniwem Falubazu. Głównie dzięki niemu 7-krotni mistrzowie Polski utrzymali się w PGE Ekstralidze. - Hampel w zeszłym roku był liderem, więc przedłużono z nim kontrakt. W jednym momencie sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Podpisano Hampela i pożegnano Pawlickiego, a w tej chwili są na dwóch zupełnie odległych biegunach. W żużlu powoli niczego nie można być pewnym - tłumaczy.

- Lebiediew jest bardzo przewidywalnym zawodnikiem. W zawodach ligowych cały czas jeździ na tym samym poziomie od lat. Tacy zawodnicy są nieraz cenniejsi od tych, których forma jest nad wyraz sinusoidalna. Wiemy, czego się po nim spodziewać i czego konkretnie oczekiwać - podkreśla.

Madsen, Kubera, Pawlicki, Lebiediew - tak ma wyglądać zestaw seniorski zielonogórzan w przyszłym roku. Wciąż niejasna jest przyszłość Keynana Rew, który mógłby uzupełnić skład na pozycji U24. W innym wypadku sztab będzie zmuszony korzystać z Mitchella McDiarmida. - Obawiam się tylko o Przemka, że to był jednorazowy wyskok. W dzisiejszym żużlu jedynie o Zmarzlika nie trzeba się martwić - jego 'kryzysem' jest sytuacja, gdy zdobywa 11 punktów - kończy.

Jarosław Hampel Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jarosław Hampel Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Smutny Jarosław Hampel TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

„Nie można robić czterech pożegnań”. Hajto o decyzjach Grosickiego Polsat Sport Polsat Sport