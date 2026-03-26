Głośne transfery i znów to samo. Polski klub ma problem

Jakub Czosnyka

Za GKM-em Grudziądz pierwsze dwa mecze sparingowe. Trener Robert Kościecha dostał po nich dwie wiadomości - jedną dobrą, drugą złą. Ta pierwsza dotyczy postawy na własnej torze. Jego drużyna znów powinna być mocna w domowych meczach. Zła jest taka, że dwa nowe transfery znów mogą niewiele dać w kontekście wyjazdów. Gwiazdy GKM-u już stały się obiektem dyskusji.

Maksym Drabik ma nad czym myśleć po pierwszych meczach sparingowych.

GKM Grudziądz ma za sobą dwa mecze sparingowe przeciwko KS Toruń. Pierwszy wyjazdowy wysoko przegrał (do 36), ale w rewanżu podopieczni Roberta Kościechy zrehabilitowali się i zwyciężyli 47:43. Szkoleniowiec ma jednak nad czym myśleć.

Znów powrócił wyjazdowy problem GKM-u

Grudziądzanie przed rokiem awansowali do pierwszej czwórki, a w tym sezonie chcieliby to powtórzyć. Łatwo nie będzie, bo rywale wydają się być jeszcze mocniejsi. Kluczem do sukcesu mają być nie tylko domowe zwycięstwa, ale także lepsza postawa drużyny w meczach wyjazdowych.

W tym kontekście zdecydowano się na transfer Maksyma Drabika i Bastiana Pedersena. Konfrontacja na Moto Arenie przeciwko mistrzom Polski pokazała, że ta dwójka może mieć problem z tym, aby uzdrowić wyjazdowy problem GKM-u. Drabik na razie prezentuje się dość przeciętnie, a drużyna znów może mieć problem z Maxem Fricke, który na torach rywali jeździ bardzo chimerycznie. W Toruniu uzbierał raptem siedem punktów w pięciu startach.

U siebie postraszą każdego rywala

O ile Fricke musi do startu sezonu jakoś rozwiązać wyjazdowy problem, o tyle w Grudziądzu radzi sobie świetnie. Jego podpowiedzi przydałyby się choćby nawet Maksymowi Drabikowi, którego motocykle są jak na razie dalekie od idealnej szybkości.

Transferowa bomba GKM-u zdaje się być w trybie strojenia, bo zasadniczo oba sparingi nie poszły po jego myśli. Na swoim nowym domowym torze na razie się męczy. Jest to o tyle niepokojące, że eksperci zwracają uwagę na to, że jemu w Grudziądzu nigdy specjalnie nie szło.

Inna sprawa, że GKM może być zadowolony z postawy juniorów. Wyjazd do Torunia był dla nich trudny (przede wszystkim dla Jana Przanowskiego), ale w domowym meczach grudziądzanie mogą mieć z młodzieżowców sporo pociechy. Szansę dostał też Beau Bailey, który za parę tygodni może być straszakiem dla Bastiana Pedersena.

Michael Jepsen Jensen fetuje nowy kontrakt, z Max Fricke macha GKM-owi Grudziądz ręką na pożegnanie.
