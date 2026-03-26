Głośne transfery i znów to samo. Polski klub ma problem

GKM Grudziądz ma za sobą dwa mecze sparingowe przeciwko KS Toruń. Pierwszy wyjazdowy wysoko przegrał (do 36), ale w rewanżu podopieczni Roberta Kościechy zrehabilitowali się i zwyciężyli 47:43. Szkoleniowiec ma jednak nad czym myśleć.

Znów powrócił wyjazdowy problem GKM-u

Grudziądzanie przed rokiem awansowali do pierwszej czwórki, a w tym sezonie chcieliby to powtórzyć. Łatwo nie będzie, bo rywale wydają się być jeszcze mocniejsi. Kluczem do sukcesu mają być nie tylko domowe zwycięstwa, ale także lepsza postawa drużyny w meczach wyjazdowych.

W tym kontekście zdecydowano się na transfer Maksyma Drabika i Bastiana Pedersena. Konfrontacja na Moto Arenie przeciwko mistrzom Polski pokazała, że ta dwójka może mieć problem z tym, aby uzdrowić wyjazdowy problem GKM-u. Drabik na razie prezentuje się dość przeciętnie, a drużyna znów może mieć problem z Maxem Fricke, który na torach rywali jeździ bardzo chimerycznie. W Toruniu uzbierał raptem siedem punktów w pięciu startach.

U siebie postraszą każdego rywala

O ile Fricke musi do startu sezonu jakoś rozwiązać wyjazdowy problem, o tyle w Grudziądzu radzi sobie świetnie. Jego podpowiedzi przydałyby się choćby nawet Maksymowi Drabikowi, którego motocykle są jak na razie dalekie od idealnej szybkości.

Transferowa bomba GKM-u zdaje się być w trybie strojenia, bo zasadniczo oba sparingi nie poszły po jego myśli. Na swoim nowym domowym torze na razie się męczy. Jest to o tyle niepokojące, że eksperci zwracają uwagę na to, że jemu w Grudziądzu nigdy specjalnie nie szło.

Inna sprawa, że GKM może być zadowolony z postawy juniorów. Wyjazd do Torunia był dla nich trudny (przede wszystkim dla Jana Przanowskiego), ale w domowym meczach grudziądzanie mogą mieć z młodzieżowców sporo pociechy. Szansę dostał też Beau Bailey, który za parę tygodni może być straszakiem dla Bastiana Pedersena.

Max Fricke Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maksym Drabik Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jepsen Jensen i Max Fricke Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Miguel Tavares: Linia przyjęcia dawała mi nieprawdopodobny komfort Polsat Sport