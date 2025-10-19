Głośne odejście z Motoru Lublin. Na jaw wychodzą nowe fakty

Wiadomość o przenosinach Dominika Kubery do Zielonej Góry spadła jak grom z jasnego nieba. Polak otrzymał ofertę nie do odrzucenia, z której po prostu skorzystał. Podchody rozpoczęły się jednak dużo wcześniej, kiedy prezes Adam Goliński otwarcie wyraził chęć posiadania Kubery w swoim składzie.

Kubera odchodzi z Lublina. "Zmieniły się priorytety życiowe"

Kubera jeszcze przed sezonem miał podjąć decyzję o odejściu z Lublina. To był trudny moment, bo czekał go jeszcze jeden rok w miejscu, w którym rozwinął skrzydła. - Tak naprawdę rozmyślałem o tym od dłuższego czasu. Szukam nowego wyzwania i takiej odpowiedzialności. Chciałbym wziąć większą odpowiedzialność, większy ciężar odpowiedzialności na siebie za wynik, za drużynę, żebym to ja był tym "koniem pociągowym" tej całej drużyny - wyjaśnia Kubera.

Nie tylko chęć wyjścia z cienia Bartosza Zmarzlika była główną motywacją. Wraz z przejściem do Stelmet Falubazu skończą się długie podróże na drugi koniec Polski. - Moje życie się naprawdę zmieniło. Zmieniły się priorytety życiowe. To jest taka moja córeczka, córeczka tatusia. Życie bym za nią oddał. To jest dla mnie taka motywacja, żeby zmienić otoczenie i być bliżej domu. Chcę ten czas, który mogę mieć, poświęcić go w większej ilości właśnie jej i żonie. To mnie motywuje do tego, żeby poszukać nowych bodźców - podkreśla.

Kępa ostro o zachowaniu Kubery. "Dominik praktycznie się nie odezwał"

Kubera bardzo szybko poinformował prezesa Jakuba Kępę o swoich zamiarach. - Nie postąpiłem jak wszyscy zawodnicy, którzy zmieniają klub i obiecują, obiecują, a na końcu ich nie ma. Tylko zrobiłem tak, jak Kuba chciał, czyli nie dowiedział się tego z mediów. Nie dowiedział się tego w sierpniu, gdy już jest dawno po wszystkim, tylko dowiedział się o tym jako pierwszy. I tego trochę nie rozumiałem - zaznacza.

Sternik Motoru co prawda szanował decyzję, ale nie rozumiał zachowania Kubery i przedstawionych argumentów. - Wydawało mi się, że po tych 4-5 latach współpracy, biorąc pod uwagę, ile tak naprawdę pomogłem Dominikowi, sprawa powinna zostać załatwiona w inny sposób. Osobiście ze mną, sam Dominik, a nie w otoczeniu brata, tak naprawdę w rozmowie, która gdzieś tam się odbyła po przyjeździe z Mediolanu - mówi prezes Motoru.

- Dominik się praktycznie nie odezwał na spotkaniu, a wypowiadał się tylko brat. Nawet będąc przed obozem na Majorce. I to był też moment, w którym mógł mi szczerze powiedzieć: Kuba chcę odejść. Ja bym to zrozumiał. Natomiast styl opowiadania, że chcemy odejść, bo chcemy mieć bliżej do domu, no to takie opowieści na mnie nie działają - podkreśla Kępa.

Kubera: Chcę na nowo być głodny

Kubera ma być "jedynką", a w najgorszym wypadku "dwójką" w drużynie z Zielonej Góry. To od niego i Leona Madsena będzie zależeć końcowy wynik zespołu. Aspiracje są bardzo wysokie, a planem minimum jest awans do fazy play-off.

- W Motorze bywały takie momenty, że nie robiłem 10-12 punktów, tak jak bym chciał. Tego minimum co mecz, tylko przywoziłem np. 5, 7, 8, a to i tak jest dobrze. No nie, nie jest dobrze! Dla mnie nie jest dobrze. Ja bym ciągle chciał być wyżej. Chcę na nowo być głodny - kwituje.

Trener Motoru Maciej Kuciapa i Dominik Kubera. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe

Dominik Kubera Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

