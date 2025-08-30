Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośne odejścia z Falubazu. Będą hitowe transfery i walka o medale

Stelmet Falubaz Zielona Góra zakończył swój sezon, rozbijając Innpro ROW Rybnik wynikiem 58:32. Zielonogórzanie udowodnili, że ich miejsce znajduje się w PGE Ekstralidze, czego nie można powiedzieć o rywalach. Po meczu z klubem w swoich mediach społecznościowych z kibicami pożegnała się dwójka Duńczyków, czyli Rasmus Jensen oraz Jonas Knudsen. Na temat swojej przyszłości nie chciał odpowiadać Jarosław Hampel, ale wszystko wskazuje, że jego też czeka odejście. Klub sprowadzi w ich miejsce prawdziwe gwiazdy i zwiększy swoją siłę rażenia.

Jonas Knudsen i Rasmus Jensen pożegnali się z kibicami Stelmetu Falubazu Zielona Góra
To nie był sezon marzeń dla Falubazu. Plany były zupełnie inne, drużyna miała awansować do fazy play-off, a skończyła na walce o utrzymanie, która bez zaskoczeń zakończyła się sukcesem. Głównie zadecydował bezpośredni pojedynek z Bayersystem GKM-em Grudziądz, gdzie Falubaz przegrał u siebie, dlatego nie było walki o medale.

Odejścia z Falubazu. Rasmus Jensen i Jonas Knudsen żegnają się z klubem

Trudny sezon dla Falubazu był spowodowany przede wszystkim słabszą dyspozycją Rasmusa Jensena i Jarosława Hampela. Zawodnicy mocno obniżyli loty w stosunku do poprzedniego roku - Naprawdę nie mam wiele do powiedzenia poza. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 sezony. To była prawdziwa przyjemność, powodzenia w przyszłym roku - pożegnał się z kibicami w swoich mediach Rasmus Jensen.

- To był niesamowity sezon, pełen wspomnień, które zachowam do końca życia. Niesamowity klub i super kibice, po prostu nierealny rok. Mam nadzieję, że kiedyś tu wrócę - napisał Jonas Knudsen. Jarosław Hampel nie chciał rozmawiać na temat swojej przyszłości, ale wszystko wskazuje, że był to ostatni mecz legendarnego Polaka w barwach Falubazu Zielona Góra.

Falubaz szykuje wzmocnienia. Będą mocniejsi, powalczą o medale?

W miejsce odchodzących zawodników planowane są wzmocnienia. Jarosława Hampela zastąpi Dominik Kubera, który od kilku lat jest jednym z liderów Orlen Oil Motoru Lublin. To piekielnie mocne wzmocnienie. Polak znany jest z doskonałej jazdy parowej, a także ma zdolności przywódcze. Jeśli Przemysław Pawlicki utrzyma poziom z tego roku, to tryplet liderów Kubera, Madsen, Pawlicki będzie budził postrach rywali.

Do klubu ma trafić także Andrzej Lebiediew, który ma wzmocnić zespół w miejsce Rasmusa Jensena. Łotysz od kilku lat nie schodzi poniżej pewnego poziomu i może być mocną drugą linią. Ostatnią niewiadomą jest pozycja U24. W środowisku mówi się, że klub ciągle walczy o angaż Keynana Rew. Bez względu na to, czy ta misja się powiedzie to Falubaz będzie silniejszy i lepiej zbalansowany niż w tym roku.

