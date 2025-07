GKM walczy o wielki talent. Padły konkretne kwoty

Pewne jest to, że nowy kontrakt Małkiewicza będzie już zawodowy. Do tej pory miał umowę amatorską, a o wszystkie kwestie sprzętowe dbał za niego klub. - Proszę mi uwierzyć, że utrzymanie zawodnika na kontrakcie amatorskim także wiąże się ze sporym wydatkiem. Jeśli ktoś rzetelnie podchodzi do szkolenia i inwestuje w swoich zawodników, to musi sięgnąć głębiej do kieszeni. Jeśli - dla przykładu - Kevin Małkiewicz ma konkurować z najlepszymi, to potrzebuje najwyższej jakości sprzętu i my musimy mu taki zapewnić. Tu nie da się oszczędzać - mówi nam Murawski.