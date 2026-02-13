Gigantyczny problem GKM-u. Jeśli tego nie zrobią, mogą zniknąć z ligi

Koniec z taryfą ulgową i odkładaniem pewnych rzeczy na później. Bayersystem GKM Grudziądz znalazł się pod ścianą. Władze PGE Ekstraligi postawiły sprawę jasno, albo stadion przy Hallera przejdzie kosztowną modernizację, albo drużyna może pożegnać się z elitą. Rachunek za utrzymanie w najlepszej lidze świata wyniesie dodatkowe cztery miliony złotych. Wszystko wskazuje, że koszty inwestycji poniesie ratusz.

Bayersystem GKM Grudziądz to klub mocno uzależniony od wsparcia samorządu. Choć budżet na sezon 2026 ma wynieść około 20 milionów złotych, w styczniu w urzędzie miasta pojawiła się mała konsternacja. Okazało się, że z miejskiej kasy potrzeba będzie raczej wydać kolejne 4 miliony na zmiany infrastrukturalne.

    Zaskoczenie i ultimatum Ekstraligi

    Sprawa wywołała zdziwienie, co głośno wyraził m.in. radny Miłosz Joniec. Jeszcze w grudniu o tak potężnym wydatku nie było mowy. Sprawę musiał wyjaśniać sam prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski. Z jego słów wyłania się obraz twardego ultimatum ze strony władz ligi.

    - To jeden z wymogów licencyjnych PGE Ekstraligi. Od wielu lat udawało się nam "odraczać" tę inwestycję i sądziliśmy, że tym razem też się uda (...). Niestety, Ekstraliga jest już nieugięta i musimy te wymagania spełnić - relacjonuje prezydent na łamach "Gazety Pomorskiej".

    Włodarz miasta nie ukrywa, że gra toczy się o najwyższą stawkę. - Jeśli nie, istnieje ryzyko, że nasza drużyna może być wycofana z rozgrywek - dodaje brutalnie szczerze Glamowski, zauważając ze smutkiem, że dziś nawet obiekty w niższych ligach dysponują lepszą infrastrukturą.

    Telewizja dyktuje warunki? Prezydent tłumaczy

    Na co konkretnie pójdą te gigantyczne pieniądze? Głównym powodem zamieszania jest wymiana oświetlenia stadionu. To nie kaprys działaczy, lecz wymóg telewizji transmitujących mecze, co tłumaczy prezydent miasta. Nowoczesne standardy obrazu wymagają potężnych luksów, a bez nich nie ma mowy o wielkich wpływach z praw TV.

    - Wybraliśmy opcję, aby finansować poprzez spółkę ponieważ jako inwestor, a co za tym idzie realizator tego przedsięwzięcia, spółka będzie mogła odzyskać VAT. Nowe oświetlenie to głównie wymóg telewizji, które transmitują mecze - tłumaczył prezydent Grudziądza.

    To pokazuje, jak w ostatnich latach koszta żużla w Polsce wzrosły. Jeśli drużyny chcą walczyć o najwyższe cele, to muszą zainwestować naprawdę spore nakłady.

