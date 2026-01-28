Gigantyczne pieniądze na stole. Zmarzlik kończy rozmowy o nowym kontrakcie
Betard Sparta Wrocław nie tylko położyła na stole gigantyczne pieniądze (prawie 7 milionów), ale i też kusiła ofertą jazdy o potrójną koronę w drużynie "galacticos". Orlen Oil Motor Lublin przekonywał, że stabilizacja i szczególna rola w zespole są na tym etapie ważniejsze. Rozgrywce o Bartosza Zmarzlika przyglądała się z tylnego siedzenia Gezet Stal Gorzów. Nieoficjalnie wiemy, że zawodnik po trzech miesiącach negocjacji zdecydował ws. kontraktu na 2027.
- Uważam, że pytanie dotyczące Bartosza Zmarzlika nie powinno brzmieć, czy opuści Motor Lublin, ale do jakiego klubu pójdzie - mówił nam w połowie grudnia były prezes Sparty Wrocław Ryszard Czarnecki.
Sparta Wrocław zrobiła wszystko. Otworzyła dla Zmarzlika swój stadion
Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji. O ile wcześniej wydawało się, że Zmarzlik doceni to, że Sparta otworzyła dla niego swój stadion przed rundą Grand Prix 2025 (to mogło przesądzić o zdobyciu przez Polaka szóstego złota), o tyle teraz wszystko wskazuje na to, że 6-krotny mistrz świata zostanie na dłużej w Motorze. Perspektywa podpisania 2-letniego kontraktu upadła jeszcze jesienią, ale nasi informatorzy przekonują, że Zmarzlik jest blisko przedłużenia (a może nawet już to zrobił) wygasającej w tym roku umowy na kolejny rok. Bukmacherzy chyba coś wiedzą, bo kurs na odejście Zmarzlika z Motoru wynosi 7,80, a na pozostanie w Motorze tylko 1,05.
I choć transfer do Sparty dawał Zmarzlikowi nie tylko większe pieniądze, to przeważyć miały argumenty prezesa Motoru Jakuba Kępy o stabilizacji i wyjątkowej pozycji zawodnika w zespole. Odkąd Zmarzlik pojawił się w Motorze, to wszystko kręci się wokół niego, a pozostali zawodnicy są w jego cieniu. Zmarzlik nie musi się martwić czy pojedzie w nominowanych, bo to on decyduje, kiedy oddaje bieg młodszemu koledze. W Motorze gra toczy się na jego zasadach.
Kurtz z Łagutą by na to nie poszli
Od naszych rozmówców słyszymy też, że decydując się na Spartę Zmarzlik nie mógł być pewny tego, że tam będzie tak samo. Raczej musiał się liczyć z wielkim ciśnieniem i rywalizacją. Raz, że Sparta marzy o trzech mistrzowskich tytułach z rzędu, a dwa, że Brady Kurtz i Artiom Łaguta ani myślą o tym, by żyć w cieniu Zmarzlika. Obaj mają swoje plany i wielkie ambicje. Kurtz głośno mówi o chęci strącenia Zmarzlika z tronu w Grand Prix.
Nie ulega wątpliwości, że dla Zmarzlika Grand Prix i siódme złoto, to największe wyzwanie na 2026. I tą kartą miał zagrać prezes Kępa, bo Motor nic nie musi. Drużyna pojechała w pięciu finałach z rzędu, zdobyła trzy mistrzowskie tytuły, więc jeśli teraz w Lublinie schłodzą delikatnie temperaturę, to nikt na tym nie ucierpi. Jasne, że Motor będzie się bił o play-off, ale tam nikt nie stawia sprawy na ostrzu noża.
Motor Lublin ma inne priorytety
Dla Motoru teraz najważniejsze jest to, by przeprowadzić modernizację stadionu. Jest ona zaplanowana na 2027, a drużyna ma w tym czasie jeździć w Łodzi. I to był kolejny argument, który posłużył do przekonania Zmarzlika. Z domu do Lublina ma sześć i pół godziny jazdy, do Łodzi już tylko cztery godziny. Pół godziny dłużej niż do Wrocławia, ale to jednak w Lublinie ma szczególną pozycję w zespole.
Zmarzlik podejmując decyzję, najwyraźniej uznał, że święty spokój i komfort, jaki ma w Motorze, to jest to, czego potrzeba mu do walki o kolejne złoto. Oczywiście Sparta może już do niego nie wrócić z ofertą na 2028 i kolejne lata, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał mieć Zmarzlika. Cieszy się Stal Gorzów, bo gdyby to Sparta wygrała bój o Zmarzlika, to nie byłoby szans na jego powrót do Gorzowa w 2028, a o tym Stal marzy.