Pierwszy mecz barażowy w Bydgoszczy miał ogromne znaczenie. Z oczywistych względów to nie on decydował o finalnych losach obu drużyn, lecz miał nakreślić to, w jakich nastrojach Abramczyk Polonia i Gezet Stal podejdą do rewanżu w Gorzowie. Ku uciesze kibiców zawodnicy zaserwowali niesamowity spektakl już od samego początku.

Genialny Maksymilian Pawełczak, 16-latek ratował skórę Polonii Bydgoszcz

Żużlowcy od pierwszej serii dostarczyli miejscowej publiczności wiele ścigania, jak i bezkompromisowej jazdy. Tu już nie było przelewek. Ten dwumecz zadecyduje o tym, na którym szczeblu rozgrywkowym będą startować oba zespoły. I choć gorzowianie rozpoczęli od podwójnego uderzenia pary Lebiediew-Vaculik, to gospodarze błyskawicznie odrobili straty. W czwartej gonitwie dołożyli cios w postaci 5:1, wychodząc na czteropunktowe prowadzenie.

Mecz w Bydgoszczy był debiutem Maksymiliana Pawełczaka. Na 16. urodziny rudowłosego nastolatka czekało nie tylko całe miasto, ale także cała żużlowa Polska. Nikt się nie zawiódł, bo Pawełczak udźwignął presję oczekiwań. Młodzieżowiec przede wszystkim świetnie startował, wykazując się dodatkowo świetną orientacją w terenie. Potrafił zrobić robotę dla kolegi z pary, choć były to jego pierwsze wyścigi w rozgrywkach ligowych.

Kontrowersyjna decyzja sędziego, to może wpłynąć na losy dwumeczu

Pawełczak się nie zatrzymywał. Nawet pomimo przegranego momentu startowego w ósmym biegu, potrafił najpierw zablokować Vaculika, by następnie w dość łatwy sposób poradzić sobie z bardzo szybkim Lebiediewem. Genialna jazda zaprocentowała kolejnymi startami. Trener Tomasz Bajerski nie czekał długo i w 10. biegu posłał go w ramach rezerwy zwykłej za Toma Brennana. Polak musiał w końcu uznać wyższość rywala, przegrywając z Thomsenem.

Wracając jednak na chwilę do drugiej serii, to kontrowersyjna decyzja arbitra może zadecydować o tym, kto pozostanie lub wejdzie do PGE Ekstraligi. Huckenbeck przez trzy okrążenia zaciekle atakował pierwszego Thomsena, aż w końcu go dopadł, lecz Duńczyk się przewrócił. Kontakt co prawda był, ale na tyle minimalny, że większość obserwatorów jako winnego przerwania biegu wskazywała Thomsena. Sędzia po długim namyśle wykluczył jednak zawodnika gospodarzy, przez co rezultat z 4:2 zmienił się na 2:4.

Lebiediew oberwał kamieniem. Miał rozcięty podbródek

Po trzech seriach bydgoszczanie prowadzili 33:27. Przewaga była bardzo cenna, ale jednocześnie trochę za mała w perspektywie rewanżu w Gorzowie. Kolejne biegowe remisy tylko i wyłącznie sprzyjały gościom ze Stali. Pawełczak nie był już tak imponujący jak na początku, co także miało swoje znaczenie. Gdyby jednak nie jego wcześniejsze zwycięstwa, to Polonia nie wygrałaby tego starcia. Ten element przesądził o końcowym rezultacie, bo w porównaniu do gorzowskich juniorów wynik był zdecydowanie na korzyść miejscowych młodzieżowców.

Bardzo nieprzyjemny moment miał miejsce w trzynastej gonitwie. Lebiediew oberwał kamieniem, który wydostał się spod szprycy rywali jadących przed nim. Kamień trafił pod kask i rozciął podbródek Łotysza. Ból był na tyle silny, że Lebiediew położył się na torze obok bramy parku maszyn i nie był w stanie wrócić do parkingu. To właśnie tam opatrywali go ratownicy medyczni.

Polonia nie mogła odskoczyć Stali, fenomenalny Thomsen w Bydgoszczy

Bydgoszczanie próbowali odskoczyć gorzowianom, ale Thomsen był ich nemezis. Nawet jeśli Duńczyk nie wygrywał wielce startów, to dopadał swoich rywali na samej kresce. Z Woźniakiem w biegu numer 12 poradził sobie nieco wcześniej, ale Łoktajewa gonitwę później schwytał właśnie na mecie. Podobnie było w play-down w Częstochowie, gdzie kilkukrotnie w ten sposób pognębił gospodarzy. Teraz było dokładnie tak samo. Przez to przed nominowanymi różnica punktowa wynosiła nadal sześć punktów.

Ponownie ten sam scenariusz remisowy powtórzył się w biegu czternastym. Woźniak dwoił się i troił, ale przyjechał ostatni, a wyniku bronił w pojedynkę Huckenbeck. W kolejnej za to festiwal błędów zaprezentował Buczkowski, który przywiózł 0 punktów. I choć Łoktajew próbował bronić się przed Thomsenem, to Duńczyk znów w drugiej części gonitwy niemal jedną ręką pokonał Ukraińca. Stal zniwelowała więc straty do -4 punktów.

Polonia 47:43 Stal

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

9. Kai Huckenbeck 8 (1,w,1,3,3)

10. Krzysztof Buczkowski 9+1 (3,2,3,1*,0)

11. Szymon Woźniak 5+1 (0,2,1*,2,0)

12. Tom Brennan 3 (3,0,-,-)

13. Aleksandr Łoktajew 8 (1,3,0,2,2)

14. Maksymilian Pawełczak 10+1 (3,2*,3,2,0)

15. Kacper Andrzejewski 4+2 (1,2*,1*)

16. Bartosz Nowak - nie startował

Gezet Stal Gorzów:

1. Oskar Fajfer - Zastępstwo zawodnika

2. Mikołaj Krok 0 (-,-,0,-,-)

3. Andrzej Lebiediew 11+2 (3,3,2,1*,0,1*,1)

4. Martin Vaculik 8+2 (2*,0,1,1*,2,2)

5. Anders Thomsen 19 (2,3,2,3,3,3,3)

6. Oskar Paluch 1 (0,1,0,0)

7. Hubert Jabłoński 3 (2,0,1,0)

8. Adam Bednar 1 (1)

Bieg po biegu:

Lebiediew, Vaculik, Huckenbeck, Woźniak 1:5 Pawełczak, Jabłoński, Andrzejewski, Paluch 4:2 (5:7) Brennan, Thomsen, Łoktajew, Jabłoński 4:2 (9:9) Buczkowski, Pawełczak, Paluch, Vaculik 5:1 (14:10) Lebiediew, Woźniak, Vaculik, Brennan 2:4 (16:14) Łoktajew, Andrzejewski, Bednar, Paluch 5:1 (21:15) Thomsen, Buczkowski, Jabłoński, Huckenbeck (w/su) 2:4 (23:19) Pawełczak, Lebiediew, Vaculik, Łoktajew 3:3 (26:22) Buczkowski, Thomsen, Huckenbeck, Krok 4:2 (30:26) Thomsen, Pawełczak, Woźniak, Paluch 3:3 (33:27) Huckenbeck, Vaculik, Lebiediew, Pawełczak 3:3 (36:30) Thomsen, Woźniak, Andrzejewski, Jabłoński 3:3 (39:33) Thomsen, Łoktajew, Buczkowski, Lebiediew 3:3 (42:36) Huckenbeck, Vaculik, Lebiediew, Woźniak 3:3 (45:39) Thomsen, Łoktajew, Lebiediew, Buczkowski 2:4 (47:43)

Gezet Stal Gorzów na prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Moment wypadku Andersa Thomsena w siódmym biegu Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Emil Maroszek instruuje Maksymiliana Pawełczaka Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezentacja drużyny marzeń mistrzostw świata siatkarzy. Polak wyróżniony. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport