Finansowa katastrofa Stali Gorzów. Kiedy zadzwonił było już za późno

To mógł być jeden z największych transferowych hitów tegorocznej giełdy. Bayersystem GKM wysłał ofertę do Andersa Thomsena z Gezet Stali Gorzów. Ten długo milczał, ale w końcu się odezwał i był gotowy przystać na warunki GKM-u.

W GKM-ie Grudziądz się ucieszyli, kiedy Thomsen odpowiedział

GKM był skłonny zapłacić Thomsenowi 900 tysięcy złotych za podpis i dołożyć 100 tysięcy premii za określoną liczbę zdobytych punktów. Do tego zawodnik miał mieć płacone 10 tysięcy za każde "oczko". W Grudziądzu się ucieszyli, bo zabiegali o Thomsena od kilku lat. Na horyzoncie pojawiły się jednak prawdziwe komplikacje.

Po pierwsze Thomsen trochę za długo zastanawiał się nad ofertą. W międzyczasie GKM zdążył się dogadać z Maksymem Drabikiem. Podjęto też decyzję o zatrzymaniu Maxa Fricke i Michaela Jepsena Jensena. W składzie na 2026 było już zatem trzech pewniaków. Zastanawiano się już tylko jedynie nad przyszłością Wadima Tarasienko.

Thomsen był gotowy i wtedy pojawiły się wątpliwości

Teoretycznie Thomsen mógł wskoczyć na jego miejsce. I choć perspektywa zatrudnienia Duńczyka kusiła, to pojawiły się pewne wątpliwości. Po pierwsze finansowe. Tarasienko to zawodnik na poziomie 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt, czyli tańszy od Thomsena. Wychodziło, że przy 150 punktach do Thomsena trzeba będzie dołożyć 800 tysięcy. Pół miliona do punktów i 300 tysięcy do podpisu.

Po drugie GKM miał kłopot z całą konstrukcją składu. Według regulaminu trzeba mieć dwóch polskich seniorów. Był Drabik, więc dołożenie Tarasienki wydawało się najbardziej sensownym rozwiązaniem. Można było oczywiście wrzucić Thomsena, ale to oznaczałoby konieczność znalezienia polskiego U24. A na rynku była wtedy posucha, bo wszystkie sensowne opcje (Bartłomiej Kowalski, Mateusz Cierniak) były już zajęte. Można były ryzykować z Jakubem Krawczykiem lub Sebastianem Szostakiem, ale to mogło obniżyć poziom sportowy zespołu.

GKM Grudziądz nie miał kasy na czwartą gwiazdę za milion złotych

W GKM-ie doszli więc do wniosku, że Thomsena lepiej odpuścić i postawić na Tarasienkę, a do tego dodać zagranicznego U24. Finalnie został nim rewelacyjny Bastian Pedersen, którego GKM wypożyczył z Apatora Toruń.

Oczywiście finanse miały równie wielkie znaczenie dla końcowej decyzji, jak ta cała układanka personalna. GKM w momencie, gdy Thomsen chciał usiąść do stołu miał już trzech zawodników z kontraktami na poziomie miliona złotych i 10 tysięcy za punkt. W jednym przypadku wypłata miliona została uzależniona od zdobyczy punktowych, ale trudno było zakładać, że zawodnik nie wykona tego zadania. W sumie Thomsen zadzwonił za późno.

