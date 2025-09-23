Fenomenalny powrót gwiazdy. Wydostał się z olbrzymich tarapatów

Wbrew pozorom Anders Thomsen rozpoczął tegoroczny sezon bardzo udanie. W pierwszej kolejce na torze w Rybniku zdobył 14 punktów, a w kolejnej 12. Na tym jednak passa dobiegła końca, bo na kolejną dwucyfrową zdobycz musiał czekać aż trzy miesiące.

Odstawił silniki Jabłońskiego na bok, później stało się to

Thomsen niczym nie przypominał siebie z poprzednich lat. Duńczyk nie miał prędkości, co wpływało także na brak pewności siebie w podejmowaniu decyzji na torze. Przez dobrych kilka tygodni nie był w stanie dopasować jednostek Krzysztofa Jabłońskiego. W końcu odłożył je na bok na rzecz silników Berta Van Essena czy Flemminga Graversena. Nic jednak na dłuższą metę nie zdawało egzaminu.

Szczęście w nieszczęściu jest takie, że forma Thomsena na dobrą sprawę wystrzeliła dopiero w najważniejszym momencie sezonu. I to na silnikach Jabłońskiego, z którymi wcześniej nie był w stanie się dogadać. To właśnie na sprzęcie spod ręki polskiego tunera wykręcił 17 punktów w Częstochowie, po czym oprotestowano tę jednostkę. Thomsen był uczciwy i kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Thomsen królem fazy play-down. Może utrzymać Stal Gorzów w elicie

Złośliwi mogą zarzucić mu, że owszem, w Częstochowie stanął na rzęsach, by uzyskać dla Stali jak najlepszy wynik, lecz tydzień później zdobył "jedynie" 9 punktów z bonusem. Kiedy jednak Thomsen mógł przechylić szalę na korzyść gospodarzy w piętnastej gonitwie, to było już pozamiatane. Zresztą znalazłoby się kilku innych kozłów ofiarnych tamtego wyniku, a niekoniecznie sam Duńczyk.

31-latek odpłacił się za to w rywalizacji z INNPRO ROW-em Rybnik w dwumeczu o siódme miejsce. W obu spotkaniach zdobył łącznie 26 punktów. W sumie w fazie play-down jego średnia biegowa wyniosła 2,41, a średnio w każdym z czterech meczów zdobywał 13 punktów. To wszystko na silnikach Jabłońskiego, z którymi w końcu doszedł do ładu.

Padły zarzuty wobec Thomsena, że jest nieprzygotowany do sezonu

Thomsenowi przez pewien czas zarzucano, że jest kompletnie nieprzygotowany do sezonu i mając jeden z najwyższych kontraktów w PGE Ekstralidze, powinien współpracować z czołowymi tunerami. Zawodnik twierdzi jednak, że nie zamierza porzucać współpracy z Jabłońskim. W ten sposób chce znaleźć rozwiązanie, które pozwoli mu osiągnąć większą powtarzalność i skuteczność niż rywale. Rozwiązanie, którego nie będzie miał nikt inny.

Z jednej strony Thomsen ma sporo racji, ale z drugiej trudno dziwić się szefostwu klubu, które oczekuje wyniku tu i teraz. To właśnie teraz waży się ich przyszłość, a włożenie do ramy silnika Kowalskiego czy Hollowaya mogłoby od razu przynieść efekt. Nie jest to jednak reguła, a sam zainteresowany woli budować relację z Jabłońskim, który może złożyć dla niego unikalną wersję jednostki.

