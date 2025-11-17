Fatalna wiadomość dla Falubazu i GKM-u. Nie to chcieli usłyszeć

W Lesznie mogą mówić o sporym sukcesie, bo po awansie drużyna została wzmocniona i niemal na pewno nie musi martwić się o utrzymanie w lidze. To przecież największa bolączka kolejnych beniaminków PGE Ekstraligi. W tym roku gorzko przekonał się o tym ROW Rybnik, który z hukiem spadł z ligi.

Optymistyczna prognoza dla Unii. Skończą z medalem?

Można powiedzieć, że na papierze w drużynie z Leszna wszystko się zgadza. Unia ma bardzo mocną parę juniorów (Parnicki - Mania), który może być nawet najsilniejszym duetem młodzieżowców w całej lidze. Są też solidni liderzy (Kołodziej i Pawlicki) oraz niezła druga linia (Zengota i Cook). Beniaminek w gruncie rzeczy nie ma wielkich gwiazd, ale nie posiada też żadnych dziur. Ten układ ma szansę wypalić.

- Dla mnie Unia Leszno kadrowo jest taką drużną, która powinna być pewna utrzymania się biorąc pod uwagę składy, jakie zmontowano w Częstochowie i Gorzowie. Moim zdaniem Unia powalczy o miejsce w czwórce z GKM-em Grudziądz i Falubazem Zielona Góra. Apator, Motor i Sparta wydają się mieć silniejsze zespoły niż cała reszta - komentuje w rozmowie z Interią Rufin Sokołowski.

Były działacz Unii poszedł o krok dalej i stwierdził, że przy sprzyjających okolicznościach zespół prowadzony przez Rafała Okoniewskiego może wyrzucić z czwórki zarówno GKM jak i Falubaz. Oba kluby przecież też dokonały istotnych wzmocnień i ich ambicją jest jazda o medale.

- Mimo wszystko spośród tych trzech drużyn uważam, że Unia ma spore szanse na to, aby wygrać tę rywalizację. Miejsce w czwórce byłoby wielkim sukcesem. A później play-offy rządzą się swoimi prawami - dodał.

Czy w Polsce potrzebna jest obowiązkowa edukacja pływania? Ekspert wyjaśnił. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Unia też ma swoje znaki zapytania

Żeby jednak nie było tak kolorowo, to warto wspomnieć, że w Unii znajdziemy pewne znaki zapytania. Największy to zdrowie Janusza Kołodzieja. To bez wątpienia kluczowa postać dla tej drużyny. Jeśli kontuzje będą omijać go szerokim łukiem i będzie prezentował skuteczność jak w ostatnich latach, to jest w stanie pociągnąć ten wózek w stronę medalu.

Poza wszystkim eksperci zadają sobie pytanie, czy Piotr Pawlicki będzie w stanie powtórzyć tak dobry sezon. We Włókniarzu Częstochowa wyraźnie odżył i wrócił na dobre tory. Weryfikacja nastąpi jednak za rok, bo wcześniejsze lata nie były dla tego zawodnika udane.

Piotr Pawlicki i Dominik Kubera niegdyś jeździli razem w Unii Leszno Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

GKM Grudziądz w trakcie prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

GKM Grudziądz na odprawie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski