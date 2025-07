Fatalna porażka polskiego klubu. Motor Lublin rozgromił ROW Rybnik

Gospodarze wywiązali się kapitalnie z organizacji meczu. Mimo opadów, udało się rozegrać zawody. Po ściągnięciu plandeki tor sprawiał tylko lekkie problemy, co pozwoliło na skuteczną i bezpieczną jazdę. To ważne, bowiem ostatni mecz pod Jasną Górą Krono-Plast Włókniarza Częstochowa z Betard Spartą Wrocław skończył się wieloma upadkami.

Już pierwsza seria pokazała, kto jest na czele tabeli PGE Ekstraligi, a kto jest na dole. Motor od samego początku wyglądał lepiej. Goście mieli przede wszystkim dużo lepsze starty, dzięki którym zyskiwali olbrzymią przewagę. Jedyne biegi, które gospodarze zremisowali to były wyścigi numer dwa i cztery.

W ostatnim biegu serii doszło do upadku Wiktora Przyjemskiego, którego pociągnęło, a sędzia zdecydował się go wykluczyć - Kości całe. Nic nie boli, decyzja sędziego była jak najbardziej okej - mówił junior Orlen Oil Motoru Lublin na antenie Eleven Sports. To spowodowało, że widniał wynik 15:9 dla gości. Nawet kapitalny w tym sezonie Maksym Drabik został przywieziony podwójnie.