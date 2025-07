Falubaz zrealizuje hit transferowy? Wielki talent jedzie najlepszy sezon w życiu

Stelmet Falubaz Zielona Góra miał trudny początek sezonu, podobnie było w przypadku Damiana Ratajczaka. Drużyna się jednak rozkręciła, tak samo junior, który obecnie jest jednym z najlepszych młodzieżowców w kraju. Wydaje się, że jest najlepszy obok Wiktora Przyjemskiego. Swoją klasę pokazał w szczególności ostatnio w Rybniku czy w Toruniu na Motoarenie, gdzie zdobył 11 punktów z bonusem, a przecież to tor, gdzie w przeszłości niezbyt dobrze sobie radził.

"Uważam, że w Lesznie jest jeszcze większe zapotrzebowanie na Damiana Ratajczaka"

Fogo Unia Leszno walczy o awans do PGE Ekstraligi. Obecnie klub prowadzi w rozgrywkach Metalkas 2. Ekstraligi. Wydaje się, że są silniejsi od Abramczyk Polonii Bydgoszcz i powinni awansować bezpośrednio do najlepszej ligi świata. Tam jednak klub raczej czeka przemeblowanie, bo ciężko uwierzyć, że klub podbije Ekstraligę Joshem Pickeringiem. W jego miejsce, w środowisku wymienia się Piotra Pawlickiego, który mógłby wrócić do macierzy i z automatu stać się liderem. Pytanie pozostaje, co z Damianem Ratajczakiem, bo sam zawodnik chętnie zostałby w Zielonej Górze.

- To zależy od możliwości finansowych, zapotrzebowania na ten transfer, jeśli chodzi o finanse ze strony Unii Leszno i samego zawodnika. Damian jedzie sezon bez urazu, wszystko mu pasuje. Widać, że jest to klasowy zawodnik, że zostanie wicemistrzem świata juniorów, nie było dziełem przypadku. Udało się poukładać kwestie sprzętowe, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Damian dzisiaj znalazłby miejsce w każdej drużynie ekstraligowej. Uważam, że w Lesznie jest jeszcze większe zapotrzebowanie na niego, niż w Falubazie, bo z projektem ekstraligowym z taką konfiguracją, jaka jest dzisiaj, to mówię otwarcie, będzie ciężko rywalizować - mówi nam Jacek Frątczak.

Polsat Sport Polsat Sport

To dlatego Damian Ratajczak odżył i jeździ lepiej

Nie da się ukryć, że obecna wersja 20-latka jest najlepszą, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Duży w tym wkład Piotra Protasiewicza, dzięki któremu Ratajczak o wiele lepiej startuje. Wychowanek Fogo Unii Leszno wykonał też olbrzymią pracę w warsztacie, bo praktycznie, gdzie nie pojedzie, to jest bardzo szybki.

- To jest typ zawodnika, który jest dość mocno emocjonalny. Nawet na sparingu mówił, że pierwszy raz przyjechał z Falubazem do swojego macierzystego klubu, nie mógł się skupić, etc. Mam takie wrażenie, że niektórzy zawodnicy lepiej jeżdżą poza swoim macierzystym klubem, bo czują mniejszą presję. Damianowi chyba jazda poza Unią Leszno sprzyja, biorąc pod uwagę te sygnały, czasami mógł się po prostu spalać. Taki czynnik może mieć znaczenie - przekonuje były menedżer.

Damian Ratajczak zostanie na stałe w Zielonej Górze?

Wydaje się, że młodzieżowiec pozostanie w Stelmecie Falubazie Zielona Góra na dłużej. Widać, że współpraca pomiędzy Ratajczakiem, a Falubazem układa się wzorowo, a sam zawodnik raczej chciałby zostać w klubie, w którym po prostu jeździ bardzo dobrze. Nie jest tajemnicą, że relacje na linii Zielona Góra - Leszno są dobre. Drużyny często przed sezonem jeżdżą ze sobą sparingi, a Unia jest klubem, z którego Falubaz lubi wypożyczać juniorów. Nie powinno zatem być problemu z wykupieniem Ratajczaka, tutaj jednak kwota może budzić pewne wątpliwości, gdyż Unia może sobie zażyczyć 720 tysięcy złotych za wyszkolenie Ratajczaka.

- Nie dziwię się, że chce pozostać w Zielonej Górze. To tutaj odjeżdża najlepszy sezon w karierze, ma prawo tak myśleć, że w Grodzie Bachusa osiągnie jeszcze więcej, aniżeli w Lesznie. W Falubazie może się rozwinąć z pomocą Piotra Protasiewicza. Powrót Ratajczaka do Unii mógłby rozwalić team spirit, zahamować rozwój tych młodych zawodników, w szczególności Kacpra Manii - mówi Jan Krzystyniak dla Interii Sport.

- Każdy był zaskoczony, kiedy Damian Ratajczak odchodził z leszczyńskiej Unii. Pamiętam jego tłumaczenie, że on chce jeździć z najlepszymi. Ekstraliga daje mu taką możliwość. Wybrał drużynę zielonogórską i to był strzał w dziesiątkę w wykonaniu Ratajczaka. Zielona Góra zrobiła kontrakt sezonu moim zdaniem, może nawet lepszy ruch niż z samym Leonem Madsenem - kończy były reprezentant Polski.

Damian Ratajczak w akcji. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Damian Ratajczak Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Damian Ratajczak i Norick Bloedorn. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński