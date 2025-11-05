Partner merytoryczny: Eleven Sports

Falubaz znalazł winnego. Szymkowiak mówi wprost, co pogrążyło Protasiewicza

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Minął już miesiąc odkąd Piotr Protasiewicz rzucił papierami i zakończył swoją pracę w Stelmecie Falubazie Zielona Góra. Jego odejście wywołało poruszenie wśród kibiców. Można powiedzieć, że posypały się gromy, bo fani nie mogli pogodzić się z tą decyzją - Konsekwencje poniósł Piotrek, bo skoro takich ludzi chciał i ich dostał, to gdzie jest ten wynik? - pyta legenda klubu, Jarosław Szymkowiak. Zielonogórzanie dalej poszukują nowego menedżera, ale są już bliżej ostatecznych decyzji.

Stelmet Falubaz Zielona Góra miał cel, by znaleźć się w play-offach. Piotrowi Protasiewiczowi nie udało się zrealizować zadania
Stelmet Falubaz Zielona Góra miał cel, by znaleźć się w play-offach. Piotrowi Protasiewiczowi nie udało się zrealizować zadaniaTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Spekulacje na temat powodów rozstania Piotra Protasiewicza z Falubazem nie cichną, a opinie kibiców są podzielone. Niektóre plotki mówiły o konflikcie prezesa z dyrektorem sportowym. Wydaje się jednak, że głównym powodem jest brak odpowiedniego wyniku sportowego, bo przecież przed sezonem został postawiony jasny cel, czyli awans do play-off. Tego nie udało się osiągnąć przez fatalny początek sezonu Falubazu. Już wtedy mówiło się, że posada Protasiewicza była na włosku.

Zobacz również:

Rasmus Karlsson jest nadzieją szwedzkiego żużla.
Żużel

Pobił rekord 6-krotnego mistrza świata. Wielki talent znajdzie klub w Polsce?

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Protasiewicz zbudował zespół i poniósł za to odpowiedzialność. Szymkowiak mówi wprost

    Jarosław Szymkowiak, legenda zielonogórskiego żużla, nie ma wątpliwości, że brak oczekiwanego wyniku sportowego był głównym powodem rozstania Piotra Protasiewicza z Falubazem. Jak podkreśla, menedżer miał pełną kontrolę nad budową zespołu, a to sprawiło, że w momencie niepowodzenia to właśnie on musiał ponieść konsekwencje - Piotr Protasiewicz przy każdej okazji podkreślał, że ci zawodnicy, którzy przyszli do Falubazu, to są zawodnicy, których chciał mieć. I podejrzewam, że na tej podstawie ktoś może mieć wątpliwości dotyczące wyniku - mówił Szymkowiak w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.

    Ta zależność między ambicjami a rzeczywistością sportową okazała się dla "PePe" brzemienna w skutkach. Jeśli skład zbudowany na życzenie menedżera nie spełnia oczekiwań, jego pozycja automatycznie staje się zagrożona - Konsekwencje poniósł Piotrek, bo skoro takich ludzi chciał i ich dostał, to gdzie jest ten wynik? Opłaciliśmy ci wszystko, a wynik jest poniżej oczekiwań - tłumaczy logiczny ciąg myślenia właścicieli Jarosław Szymkowiak. Brak realizacji celu oznacza konieczność znalezienia winnego, z czym ostatnio boleśnie zetknął się także trener Dariusz Śledź.

    Tak grają polskie drużyny w Europie. TOP 5 akcji z Ligi Konferencji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Praca menedżera jak praca sapera. Falubaz szuka nowego szkoleniowca

    Odejście Protasiewicza to kolejny dowód na to, że w żużlu menedżerowie stąpają po wyjątkowo cienkim lodzie. Jedna zła decyzja, kilka nieudanych spotkań, i wszystko może runąć. Szymkowiak wie o tym doskonale, bo sam przeżył podobny scenariusz - Ja miałem okazję być w Zielonej Górze trenerem, czy jak kto woli menadżerem. Podziękowano mi w bardzo niefajny sposób i mało przyjemny. Dowiedziałem się tuż przed meczem, że się żegnamy, i że Romek Jankowski to dokończy. Rola trenera współcześnie, a zwłaszcza teraz, kiedy tak wielkie pieniądze są w sporcie żużlowym, jest równoważna z pracą sapera - zaznaczył.

    Właściciele klubów, którzy inwestują własne środki, koncentrują się wyłącznie na jednym, czyli wyniku - Jeśli celu nie uda się osiągnąć, to trzeba znaleźć winnego. Musi jakaś głowa spaść. Zawodników w trakcie sezonu nikt nie wymieni, to szuka się innego menadżera - dodaje Szymkowiak.

    W Zielonej Górze trwa więc gorączkowe poszukiwanie następcy. Według naszych informacji, Falubaz złożył już ofertę Krzysztofowi Kasprzakowi, a w grze pozostaje również duet Grzegorz Walasek - Aleksander Janas. Wszystko wskazuje na to, że kibice wkrótce poznają nazwisko nowego szkoleniowca, który spróbuje odbudować zespół po burzliwym odejściu Piotra Protasiewicza.

    Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu
    Piotr Protasiewicz, były dyrektor sportowy FalubazuPawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński
    Dwóch mężczyzn w sportowych strojach z licznymi logotypami sponsorów, jeden w białej koszuli i okularach przeciwsłonecznych, drugi w zielonej kurtce z czapką i słuchawkami w uszach, wyraźnie sportowy kontekst.
    Falubaz dalej szuka trenera. Pojawiła się niespodziewana oferta dla Krzysztofa KasprzakaPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Po lewej stronie mężczyzna w szarej marynarce i czarnym golfie siedzi na tle planszy z logotypami sponsorów. Po prawej stronie mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i czapce z daszkiem, ubrany w czerwony t-shirt z zawieszoną plakietką na szyi.
    Prezes Adam Goliński rozważa opcję Grzegorza Walaska na trenera Stelmetu Falubazu Zielona Góramat. prasowe/Falubaz.comZdjęcia Paweł Wilczyński

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja