Falubaz wkracza do akcji. Człowiek Holty zasypany ofertami

Od Gezet Stali Gorzów dostał obietnicę, że będzie w składzie drużyny na 2026. Jednak klub już poinformował Mathiasa Pollestada, że nie dotrzyma słowa. 20-latek początkowo nie krył rozczarowania, ale w ostatnich dniach dostał tyle ofert, że jedyne, o czym marzy, to rozwiązanie kontraktu ze Stalą i wybór nowego pracodawcy. A w kolejce niemal same uznane firmy.

Mathias Pollestad chce podbić żużlowy świat z pomocą Runego Holty. Przed nim ważna decyzja o wyborze klubu na 2026.
Mathias Pollestad chce podbić żużlowy świat z pomocą Runego Holty. Przed nim ważna decyzja o wyborze klubu na 2026.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Mathias Pollestad robi błyskawiczne postępy. Jednak Gezet Stal Gorzów, z którą ma kontrakt ważny do końca października 2026, nie widzi go w składzie. 20-latek już jednak się z tym pogodził. Kolejny polski klub wchodzi bowiem do gry o młodego Norwega, którego opieką otoczył sam Rune Holta.

Pollestad wybiera. Trzy kluby w kolejce. Doszedł Falubaz

Holty nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeszcze nie tak dawno oglądaliśmy go na ligowych torach. Najlepszy żużlowiec z Norwegii od lat jeździł jako Polak w Grand Prix i DPŚ. Z nim zdobywaliśmy medale mistrzostwa świata. Teraz próbuje pomóc Pollestadowi. Ten wciąż liczy się w walce o medale w SGP2.

Przyszłość Pollestada zależy jednak wyłącznie od tego, gdzie będzie jeździł w 2026. Dobry wybór może pchnąć jego karierę na szybkie tory. Pierwszy w kolejce ustawił się Bayersystem GKM Grudziądz, potem doskoczyły toruńskie "Anioły", a teraz dodatkowo Stelmet Falubaz Zielona Góra.

GKM Grudziądz oferuje najwięcej, ale Toruń z Falubazem kuszą

O zainteresowaniu GKM-u Pollestad przeczytał w mediach. Początkowo odnosił się do tego pomysłu sceptycznie. Tym bardziej, że to Stali zależało na takim rozwiązaniu. Norweg widzi jednak, że GKM zbudował ciekawy skład (utrzymali Michaela Jepsena Jensena i Maxa Fricke, ściągnęli Maksyma Drabika), a poza tym miałby tam szansę na dużą liczbę startów.

Pollestad nie zdążył odpowiedzieć na ofertę GKM-u, gdy z propozycją wyskoczył Apator Toruń. Tam mają pomysł, żeby Pollestad wskoczył za Bastiana Pedersena. To on był wcześniej szykowany na U24. Norwega kusi wizja współpracy z Piotrem Baronem, który ma świetny kontakt z zawodnikami i potrafi im pomóc. W Toruniu o jazdę może być jednak trudno. Wystarczą jeden, dwa nieudane biegi i Pollestad może pójść w odstawkę.

Piotr Protasiewicz postawił sprawę jasno

Wybawieniem może się okazać telefon od Piotra Protasiewicza, menedżera Stelmet Falubazu Zielona Góra. Pollestad dostał ofertę podpisania z Falubazem rocznego kontraktu. Na dłużej nie, bo w 2027 Damian Ratajczak nie będzie już juniorem, a Falubaz obiecał mu pozycję U24 po skończeniu wieku młodzieżowca.

Pytanie, czy dla Pollestada propozycja Falubazu jest kusząca. Na pewno szanse na jazdę miałby większe niż w napakowanym gwiazdami Toruniu, ale Falubaz ma nie gorszy skład i w ciemno można założyć, że po dwóch słabych biegach Pollestad siadałby na ławie. Zresztą Protasiewicz powiedział mu to wprost. Żużlowiec musiałby się nastawić na mocną walkę o skład. Jakby nie spojrzeć Pollestad ma z czego wybierać i ma o czym myśleć.

Dwie osoby w rozmowie w pobliżu stanowisk sportowych z napisem Mathias Pollestad oraz flagą Norwegii, jedna z nich ubrana w strój sportowy z kaskiem na ramieniu.
Rune Holta wspiera Mathiasa Pollestada w SGP2.Pawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński
Oskar Paluch i Mathias Pollestad w finale IMEJ.
Oskar Paluch i Mathias Pollestad w finale IMEJ.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu
Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy FalubazuPawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński

