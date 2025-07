Falubaz w trudnej sytuacji. "Jeden weekend zmienił wszystko"

Ostatni tydzień był bardzo pechowy dla Falubazu Zielona Góra. W sobotę podczas Speedway Euro Championship lewy obojczyk złamał Przemysław Pawlicki, natomiast w niedzielę podczas starcia z Gezet Stalą Gorzów udo złamał Oskar Hurysz, którego kontuzja wyeliminowała ze startów w tym sezonie.

Falubaz wygra w Grudziądzu? "Widzę jakieś możliwości"

Ciężkie zadanie w niedzielę czeka Stelmet Falubaz. GKM jest silną drużyną, a w dodatku jedzie u siebie. Falubaz jeśli wygrałby w Grudziądzu to zapewniłby sobie już pewny awans do fazy play-off. Porażka jednak skomplikuje bardzo sytuację drużyny. Niektórzy wskazują, że Jonas Knudsen może sprawić niespodziankę ze swoimi startami. W rozgrywkach U24 zdobył w Grudziądzu 11 pkt z bonusem. Czy to będzie gamechanger?

- Uważam, że liczenie na Jonasa Knudsena jest optymistycznym założeniem, choć w sporcie wszystko jest możliwe. Falubaz będzie jechał ZZ-tką. Grudziądz jedzie u siebie, widzę jakieś możliwości, ale to będzie bardzo trudne. Mogą wykorzystać słabszy okres Michaela Jepsena Jensena, ale też nie wierzę, że on nagle przestanie jeździć. Kwestia leży w silnikach. Mówi się, że serwisy są absolutnie niezbędne. We Wrocławiu pokazali się z dobrej strony, prowadzili, ale końcówka im odjechała. Szansę widzę też w rozhuśtanej pogodzie - twierdzi były menedżer.

Problemy kadrowe Falubazu Zielona Góra. Wszystko zmieniły kontuzje

Jeszcze tydzień temu w Zielonej Górze nadzieje co do pokonania GKM-u były większe. Wszystko się posypało w weekend, kiedy stracili dwójkę zawodników. To spowodowało, że Falubaz musi mocno kombinować ze zmianami z ZZ-tką. Klub wypożyczył Gracjana Szostaka, który ma za zadanie zastąpić Oskara Hurysza.

- Nie da się dwoma zawodnikami wypełnić wszystkich wyścigów. Falubaz będzie potrzebował co najmniej 4 skutecznych zawodników, by myśleć o sukcesie. Jeśli założymy, że Leon Madsen i Damian Ratajczak to są pewniacy na 10+, to potrzeba jeszcze dwójki, by jadąc z ZZ-tką by myśleć o sukcesie - mówi nam Jacek Frątczak.

Do sukcesu potrzebna jest cała masa szczęścia

- To jest sport i to jest żużel. Mówimy szczególnie przed sezonem, że oprócz umiejętności, organizacji czy fachowości jest potrzebna cała masa szczęścia. Mam wrażenie, że w każdym kolejnym sezonie potrzeba go coraz więcej. O sukcesach będzie decydowało w jakich składach i czy zdrowi przystąpią do kluczowych faz sezonu. Jeden weekend wywrócił strategię kadrową Falubazu. Jeden dzień i dwa złamania - tłumaczy ekspert.

- Liczę, że wszystko rozstrzygnie się w pełnych składach, jeśli chodzi o tu i teraz. Nie byłbym pewien GKM-u w kontekście meczu w Rybniku. Na torze w Rybniku moim zdaniem wszystko jest możliwe. GKM przed tym meczem na pewno się nie położy. Mają pewien komfort, że wszystko zależy od nich, nie muszą patrzeć na rywala. Jeśli zrobią swoją robotę, to będą w czwórce po prostu - kończy Frątczak.

Kluczowy mecz pomiędzy GKM-em a Falubazem odbędzie się 20 lipca w niedzielę o godzinie 17.00. Spotkanie będzie można oglądać na antenie Canal+.

Damian Ratajczak w rozmowie z Piotrem Protasiewiczem TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

GKM Grudziądz w trakcie prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej i Jacek Frątczak Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński