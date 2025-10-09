Falubaz szuka nowego trenera. Jest propozycja dla sensacyjnego kandydata

Odejście Piotra Protasiewicza było dla wielu kibiców sporym rozczarowaniem. Dla fanów w Zielonej Górze był kimś więcej niż trenerem - był symbolem odbudowy drużyny po trudnych latach. Pod jego wodzą Falubaz wrócił do elity i przez moment znów przypomniał o dawnym blasku. Teraz jednak klub stoi przed poważnym wyzwaniem, bo musi znaleźć człowieka, który nie tylko zna żużel od środka, ale też potrafi utrzymać pozytywną atmosferę w szatni.

Grzegorz Walasek jest brany pod uwagę. Zostanie nowym trenerem Falubazu?

Według naszych informacji rozważana jest opcja Grzegorza Walaska. Dla wielu kibiców byłby to powrót do korzeni, w końcu to wychowanek klubu, który zna zielonogórskie realia jak mało kto. Nie ma jednak doświadczenia w roli trenera, co sprawia, że jego kandydatura to ruch z kategorii ryzyka. Z drugiej strony, Falubazowi brakuje właśnie świeżego spojrzenia i kogoś, kto rozumie zawodników od środka.

Walasek ma spory autorytet i wie o co chodzi w żużlu. To bardzo ciekawa kandydatura i ma spore szanse powodzenia. Wystarczyłoby znaleźć 49-latkowi kogoś do pomocy w sprawach taktycznych i mogłoby to wypalić. Walasek ma także zdolności szkoleniowe. Odkąd zaczął trenować młodzież zielonogórską to pojawiły się pierwsze mniejsze sukcesy. Ostatnio fantastycznie w Czechach wyglądał Kacper Witrykus, zaś w klasie 85-140cc bryluje Kajetan Jarosiewicz, który jest prawdziwym diamentem w klubie.

Dobrucki był kandydatem numer jeden. Są jeszcze inne opcje

Od pierwszych chwil po odejściu Protasiewicza w klubowych kuluarach mówiło się o Rafale Dobruckim. Selekcjoner reprezentacji Polski miałby w teorii wszystko, by pociągnąć ten projekt. Autorytet, doświadczenie i dobre relacje z zawodnikami. Problem w tym, że 48-latek nie zamierza rezygnować z pracy z kadrą, a łączenie obu funkcji jest praktycznie niemożliwe. W Falubazie muszą więc rozejrzeć się za alternatywą.

Falubaz rozważa kilka opcji. Od doświadczonych trenerów po te nieoczywiste, czyli kogoś, kto spojrzałby na to z boku. Jedno jest pewne, nowy trener Falubazu odziedziczy drużynę z dużym potencjałem, ale też sporymi oczekiwaniami. Kibice będą mieć w pamięci Piotra Protasiewicza, więc wejście w buty menedżera nie będzie łatwe. Swoją drogą, Walasek mógłby zaleczyć część ran, bo przecież ma we krwi zielonogórskie DNA, a fani mieliby się z kim utożsamiać.

Na zdjęciu: Grzegorz Walasek Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stanisław Bieńkowski, Damian Ratajczak, Adam Goliński Falubaz Zielona Góra - Facebook materiały prasowe

Piotr Protasiewicz, legenda Falubazu. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski