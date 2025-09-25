Łotysz w tym sezonie udowodnił, że jest skutecznie w stanie rywalizować z najlepszymi. W Grand Prix ostatecznie zajął 6 miejsce, co pozwoliło utrzymać mu się w cyklu. Natomiast, w mistrzostwach Europy zgarnął srebrny medal, przegrywając jedynie z kapitalnie dysponowanym Patrykiem Dudkiem. To pokazuje wprost, że zawodnik coraz lepiej odnajduje się wśród najlepszych.

Słodko-gorzki sezon w barwach Stali Gorzów. Fenomenalna końcówka

Stal Gorzów poczyniła spory krok w kierunku utrzymania, wygrywając dwumecz z Innpro ROW-em Rybnik. Czekają jednak ich jeszcze baraże, w których zmierzą się z Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Lebiediew przeplatał ten sezon lepszymi z gorszymi występami. Nie najlepiej wyglądało to do 10 kolejki, jednak od meczu z Betard Spartą Wrocław coś się zmieniło i zanotował zwyżkę formy.

W ostatnich 9 spotkaniach w barwach Stali zdobył 83 punkty z 6 bonusami, co daje średnią 1,894 na bieg oraz 9,22 pkt na mecz. To był już poziom, który można określić bardzo mocną drugą linią w zespole, a nawet zawodnikiem, aspirującym powoli do roli lidera. To pokazuje, że zawodnik ma dobrą bazę, by odpowiednio przygotować się do następnego sezonu.

Andrzej Lebiediew zostanie nowym zawodnikiem Falubazu. Świetny ruch transferowy

W przyszłym sezonie w Zielonej Górze będzie trójka - Dominik Kubera, Leon Madsen oraz Przemysław Pawlicki. Jeśli kapitan Falubazu utrzyma poziom z tego sezonu, to Lebiediew wydaje się być idealnym dopełnieniem do trójki liderów. Łotysz ma w sobie ogromny potencjał i może zbliżyć się poziomem do kolegów, jeśli zacznie być regularny, bo jeździć potrafi, tego nikt nie może mu odmówić.

Niewątpliwie, zamiana Jarosława Hampela i Rasmusa Jensena na Kuberę oraz Lebiediewa to spore wzmocnienia. Jeśli Falubazowi uda się uniknąć takich wpadek z formą, jak na początku tego sezonu, to istnieje spora szansa, że w tym następnym roku uda się awansować do fazy play-off i skutecznie powalczyć o medale.

Andrzej Lebiediew z flagą Łotwy. Tauron SEC. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew wyjeżdża na tor. Grand Prix Wielkiej Brytanii. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

