Falubaz stracił legendę, ale mają powody do radości. Mocne wzmocnienie

Albert Fedorowicz

Andrzej Lebiediew ma za sobą udany sezon. Choć początek roku był trudny to ostatecznie utrzymał się w Grand Prix, a w mistrzostwach Europy zdobył srebro. Łotysz od połowy sezonu bryluje także w PGE Ekstralidze, udowadniając, że może być skutecznym zawodnikiem. Taka postawa zdecydowała o tym, że skusił się na niego zespół Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Mimo odejścia z klubu menedżera Piotra Protasiewicza, jego transfer nie jest zagrożony, więc kibice mają powody do zadowolenia.

Transfer Andrzeja Lebidiewa do Stelmetu Falubazu Zielona Góra niezagrożony. Będzie mocnym wzmocnieniem
Transfer Andrzeja Lebidiewa do Stelmetu Falubazu Zielona Góra niezagrożony. Będzie mocnym wzmocnieniem

Łotysz w tym sezonie udowodnił, że jest skutecznie w stanie rywalizować z najlepszymi. W Grand Prix ostatecznie zajął 6 miejsce, co pozwoliło utrzymać mu się w cyklu. Natomiast, w mistrzostwach Europy zgarnął srebrny medal, przegrywając jedynie z kapitalnie dysponowanym Patrykiem Dudkiem. To pokazuje wprost, że zawodnik coraz lepiej odnajduje się wśród najlepszych.

Stal Gorzów poczyniła spory krok w kierunku utrzymania, wygrywając dwumecz z Innpro ROW-em Rybnik. Czekają jednak ich jeszcze baraże, w których zmierzą się z Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Lebiediew przeplatał ten sezon lepszymi z gorszymi występami. Nie najlepiej wyglądało to do 10 kolejki, jednak od meczu z Betard Spartą Wrocław coś się zmieniło i zanotował zwyżkę formy.

W ostatnich 9 spotkaniach w barwach Stali zdobył 83 punkty z 6 bonusami, co daje średnią 1,894 na bieg oraz 9,22 pkt na mecz. To był już poziom, który można określić bardzo mocną drugą linią w zespole, a nawet zawodnikiem, aspirującym powoli do roli lidera. To pokazuje, że zawodnik ma dobrą bazę, by odpowiednio przygotować się do następnego sezonu.

Andrzej Lebiediew zostanie nowym zawodnikiem Falubazu. Świetny ruch transferowy

W przyszłym sezonie w Zielonej Górze będzie trójka - Dominik Kubera, Leon Madsen oraz Przemysław Pawlicki. Jeśli kapitan Falubazu utrzyma poziom z tego sezonu, to Lebiediew wydaje się być idealnym dopełnieniem do trójki liderów. Łotysz ma w sobie ogromny potencjał i może zbliżyć się poziomem do kolegów, jeśli zacznie być regularny, bo jeździć potrafi, tego nikt nie może mu odmówić.

Niewątpliwie, zamiana Jarosława Hampela i Rasmusa Jensena na Kuberę oraz Lebiediewa to spore wzmocnienia. Jeśli Falubazowi uda się uniknąć takich wpadek z formą, jak na początku tego sezonu, to istnieje spora szansa, że w tym następnym roku uda się awansować do fazy play-off i skutecznie powalczyć o medale.

Andrzej Lebiediew z flagą Łotwy. Tauron SEC.
Andrzej Lebiediew z flagą Łotwy. Tauron SEC.
Andrzej Lebiediew wyjeżdża na tor. Grand Prix Wielkiej Brytanii.
Andrzej Lebiediew wyjeżdża na tor. Grand Prix Wielkiej Brytanii.
Dwaj mężczyźni w sportowych strojach, po lewej mężczyzna w czapce z daszkiem i koszulce z logo Pentel, po prawej mężczyzna w kamizelce z orłem i koszulce z napisem Orlen oraz herbem Polski, obaj znajdują się na stadionie sportowym.
Piotr Protasiewicz odchodzi z Falubazu. Rafał Dobrucki może zająć jego miejsce

