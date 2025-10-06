Falubaz ruszył po trenera reprezentacji Polski. Padła szczera odpowiedź
Piotr Protasiewicz wraz z końcem września przestał pracować w klubie z Zielonej Góry. Były zawodnik złożył rezygnację z funkcji dyrektora sportowego i menadżera zespołu. Teraz Stelmet Falubaz musi znaleźć kogoś na jego miejsce, a czas płynie nieubłaganie. Prezes Adam Goliński dzwonił już do trenera Rafała Dobruckiego, ale nic z tego nie wyszło. Znamy stanowisko selekcjonera polskiej kadry. Dobrucki zdradził, co planuje w przyszłym roku.
Odkąd Rafał Dobrucki został selekcjonerem naszej kadry, nieustannie spływa na niego krytyka ze strony kibiców. W lutym afera maltańska tylko i wyłącznie podgrzała negatywne nastroje wokół jego osoby. Trener reprezentacji miał się obronić przede wszystkim wynikiem.
Co z przyszłością Dobruckiego w reprezentacji
Tego, niestety, jak nie było, tak nie ma. Polska nadal nie zdjęła klątwy i poległa w finale Speedway of Nations. To już drugi raz, kiedy kadra Dobruckiego miała złoto na wyciągnięcie ręki i musiała zadowolić się tylko srebrem. Nawet młodzieżowi reprezentanci nie zdobyli złota, choć w poprzednich latach wpisywano im to niemal z urzędu. Teraz wypadli nawet poza podium.
Za rok zamiast finału SoN odbędzie się Drużynowy Puchar Świata, i to na PGE Narodowym. Mistrzostwo świata będzie obowiązkiem, mimo że w Warszawie nie wygrał jeszcze żaden Polak. Czy Dobrucki będzie wtedy trenerem kadry? - Nigdy nie wiadomo. Do tego czasu mamy jeszcze cały rok. Mam ważną umowę z PZM-otem na kolejny sezon, ale co się jeszcze wydarzy, to zobaczymy - mówi tajemniczo.
Falubaz złożył ofertę Dobruckiemu, szczera odpowiedź trenera kadry
Kiedy Piotr Protasiewicz złożył rezygnację z funkcji dyrektora sportowego i menadżera zespołu, prezes Adam Goliński sięgnął za telefon i zadzwonił do Dobruckiego. Zrobił to całkiem niedawno, ponawiając swoją ofertę. Nieprawdą jest, że Dobrucki dogadał się z Falubazem i że swoją decyzję przekazał kadrowiczom na treningu przed Speedway of Nations.
- Telefon był nawet niedawno. W ostatnim czasie dużo rzeczy dowiaduję się prosto z mediów. Na ten moment nie wyobrażam sobie dzielić pracy z kadrą i klubem jednocześnie - wyjaśnia. Nic w tym dziwnego, bo Dobrucki doskonale zdaje sobie sprawę, z czym wiąże się praca w klubie w porównaniu do pracy w kadrze. Poza tym to nie jest tak, że pracuje tylko podczas imprez dużej rangi. W zasadzie stara się nie odstępować zawodników na krok, nawet podczas zawodów indywidualnych.