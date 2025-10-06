Falubaz ruszył po trenera reprezentacji Polski. Padła szczera odpowiedź

Odkąd Rafał Dobrucki został selekcjonerem naszej kadry, nieustannie spływa na niego krytyka ze strony kibiców. W lutym afera maltańska tylko i wyłącznie podgrzała negatywne nastroje wokół jego osoby. Trener reprezentacji miał się obronić przede wszystkim wynikiem.

Co z przyszłością Dobruckiego w reprezentacji

Tego, niestety, jak nie było, tak nie ma. Polska nadal nie zdjęła klątwy i poległa w finale Speedway of Nations. To już drugi raz, kiedy kadra Dobruckiego miała złoto na wyciągnięcie ręki i musiała zadowolić się tylko srebrem. Nawet młodzieżowi reprezentanci nie zdobyli złota, choć w poprzednich latach wpisywano im to niemal z urzędu. Teraz wypadli nawet poza podium.

Za rok zamiast finału SoN odbędzie się Drużynowy Puchar Świata, i to na PGE Narodowym. Mistrzostwo świata będzie obowiązkiem, mimo że w Warszawie nie wygrał jeszcze żaden Polak. Czy Dobrucki będzie wtedy trenerem kadry? - Nigdy nie wiadomo. Do tego czasu mamy jeszcze cały rok. Mam ważną umowę z PZM-otem na kolejny sezon, ale co się jeszcze wydarzy, to zobaczymy - mówi tajemniczo.

Falubaz złożył ofertę Dobruckiemu, szczera odpowiedź trenera kadry

Kiedy Piotr Protasiewicz złożył rezygnację z funkcji dyrektora sportowego i menadżera zespołu, prezes Adam Goliński sięgnął za telefon i zadzwonił do Dobruckiego. Zrobił to całkiem niedawno, ponawiając swoją ofertę. Nieprawdą jest, że Dobrucki dogadał się z Falubazem i że swoją decyzję przekazał kadrowiczom na treningu przed Speedway of Nations.

- Telefon był nawet niedawno. W ostatnim czasie dużo rzeczy dowiaduję się prosto z mediów. Na ten moment nie wyobrażam sobie dzielić pracy z kadrą i klubem jednocześnie - wyjaśnia. Nic w tym dziwnego, bo Dobrucki doskonale zdaje sobie sprawę, z czym wiąże się praca w klubie w porównaniu do pracy w kadrze. Poza tym to nie jest tak, że pracuje tylko podczas imprez dużej rangi. W zasadzie stara się nie odstępować zawodników na krok, nawet podczas zawodów indywidualnych.

Kadra Polski na podium SoN w Toruniu Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Protasiewicz odchodzi z Falubazu. Rafał Dobrucki może zająć jego miejsce Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dobrucki w rozmowie ze Zmarzlikiem i Pawlickim Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kamil Majchrzak - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport