Falubaz pod presją, bezlitosny układ. "Tak się nie podchodzi"

Od czwartku 17 grudnia znamy pełen terminarz PGE Ekstraligi na rok 2026. Niełatwy układ spotkań "trafił się" Stelmet Falubazowi, który już na dzień dobry wybiera się do Wrocławia i do Lublina, podejmując na dodatek w drugiej rundzie Bayersystem GKM.

Układ spotkań bezlitosny dla Falubazu

W czwartej kolejce czeka za to w teorii dużo słabszy rywal z Częstochowy, na którym Falubaz bez problemu powinien zdobyć punkty. - Będę konsekwentny w tej materii, bo mam swój bagaż doświadczeń. Układ spotkań ma istotne znaczenie. Falubaz w pierwszych czterech kolejkach ma trzech uczestników ubiegłorocznych play-off, z czego zaczyna na torze drużyny wymienianej jako jeden z głównych faworytów rozgrywek, więc lekko nie jest - mówi nam Jacek Frątczak.

- To jest sport motorowy, a w sporcie motorowym porównuję to często do rozpędzania się podrulem. Kiedy rzeczywiście ma się dużą moc, trwa to dłużej, ale jednak się rozpędzamy. Łatwiej rozpędza się po prostej lub z górki, kiedy te opory są znacznie mniejsze. Falubaz nie ma łatwego kalendarza, ale do tej sytuacji trzeba się odpowiednio przygotować pod względem sportowym i nie traktować jakiegokolwiek rywala w Ekstralidze jako drużyny, z którą nie da się wygrać - tłumaczy.

Frątczak: Mecz otwarcia we Wrocławiu trzeba potraktować, niczym mecz finałowy

W Zielonej Górze nie chcą powtórzyć scenariusza z ubiegłego sezonu. Wówczas w pierwszych dwóch meczach z Motorem i Spartą ich drużyna została zupełnie rozjechana przez przeciwników. Na domiar złego doszło do koszmarnej w skutkach domowej porażki z Grudziądzem. Tym razem otwarcie we Wrocławiu będzie równie kluczowe dla zbudowania nowej drużyny pod względem mentalnym.

- Trzeba się do tego meczu przygotować tak, jakby był to finał. Trzeba to powiedzieć jasno. Jeśli miałbym jakąś informację skierować w przestrzeń do moich kolegów z W69, to traktujmy to spotkanie w ten sam sposób, jak mecz finałowy. Trzeba w taki sposób nastawić drużynę mentalnie - podkreśla.

W zeszłym roku nie mógł tego słuchać, tak się nie podchodzi do sprawy

- Według mnie taki błąd popełniono w ubiegłym roku i trzeba się go wystrzec. Przyjechał rywal z najwyższej półki z Lublina i na dwa tygodnie przed meczem słyszę, że szanse są marne, może się nie udać, spróbujemy powalczyć. No nie, tak się nie podchodzi do sprawy. Tym bardziej, że tym razem Falubaz dysponuje potencjałem, by myśleć o zwycięstwie we Wrocławiu. Murowanym faworytem tego starcia są gospodarze. To oni muszą, a Falubaz może. I to jest ta różnica, działająca na korzyść zielonogórzan - zaznacza.

Frątczak uważa jednocześnie, że inauguracja na wyjeździe jest lepsza od domowej. - Argument też jest taki, że osobiście uważam, że lepiej zaczynać na wyjeździe, aniżeli na własnym torze. Pierwsza runda ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna. Klimat w Polsce jest bardzo zmienny i czasami nawet słabszy rywal jest w stanie złapać lewym prostym na wykroku teoretycznego faworyta - kontynuuje.

Kibice wyczuli spisek, "nie ma możliwości złożenia protestu"

Kiedy opublikowano nowy terminarz rozgrywek, cześć kibiców z Zielonej Góry zaczęła kręcić głowami. Policzyli oni, że od 2017 roku czterokrotnie mierzą się z Grudziądzem w ramach pierwszego domowego meczu. Trzykrotnie za to takie spotkanie odbywało przy W69 odbywało się w drugim starciu domowym. Od tamtej pory non stop faza rewanżowa między tymi klubami odbywa się w Grudziądzu.

- Nie skupiajmy się na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Trzeba przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest. To się stało i nie ma możliwości złożenia protestu. Mimo kalendarza, który jest bardzo podobny do tego ubiegłorocznego, to spójrzmy prawdzie w oczy, że Falubazu w zeszłym sezonie nie było w fazie play-off na własne życzenie. Nie rozstrzygnął meczu na swoją korzyść, który był absolutnie najważniejszym w całym sezonie. Wówczas zbyt dużo było zamieszania związanego z plandeką czy treningiem. Dziś obserwując to z boku widzę, że drugi raz takiej sytuacji nie będzie - kwituje.

