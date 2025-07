Falubaz odarty z marzeń. Klub miliardera uratuje tylko cud

GKM Grudziądz w niedzielę stanął na wysokości zadania i pokonał "za trzy" Falubaz Zieloną Górę. Ten wynik sprawia, że na pole position do awansu do pierwszej czwórki są ci pierwsi. I nawet pomimo tego, że aktualnie w tabeli mają 3 punkty straty do zielonogórzan. A wszystko to na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej.

Falubaz potrzebuje cudu, aby awansować do czwórki

Zerkając do tabeli, można mieć tylko pozorne wrażenie, że na dziś to Falubaz jest bliżej play-offów. Zielonogórzanie mają 3 punkty przewagi nad GKM-em, ale sprzyjać im nie będzie terminarz. Ich bezpośrednio rywal może w dwóch ostatnich kolejkach zainkasować komplet 6 punktów i zamknąć sprawę awansu.

Przeanalizujmy sytuację w detalach. Zasadniczo to już najbliższa runda może dać nam odpowiedź na pytanie, która drużyna pojedzie o medale. Wszystko przez to, że Falubaz w ostatniej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin, gdzie spisany jest na straty. Zespół Piotra Protasiewicza musi stanąć na rzęsach, aby wygrać najbliższy mecz u siebie ze Spartą i liczyć na potknięcie grudziądzan. Tylko to da im miejsce w czwórce.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że to mało realny scenariusz. GKM powinien bez większych kłopotów poradzić sobie u siebie z Włókniarzem. To da im 15 punktów. Już ta wygrana może wystarczyć do pełni szczęścia. Jeżeli zaś Falubaz zmobilizuje się i jakimś cudem wygra u siebie ze Spartą, to grudziądzanie będą musieli zwyciężyć jeszcze na wyjeździe w Rybniku. To jednak trudne nie powinno być.

Nasze przewidywania:

Terminarz GKM-u (aktualnie 12 punktów): wyjazd do Rybnika (3 punkty), mecz domowy z Włókniarzem (3 punkty)

Terminarz Falubazu (aktualnie 15 punktów): mecz domowy ze Spartą (0 punktów), wyjazd do Lublina (0 punktów)

To dla nich ostatnia deska ratunku

Jakby nie liczyć wychodzi na to, że Falubaz musiałby mieć furę szczęścia, aby wywalczyć miejsce w czwórce. Kluczem do wszystkiego jest mecz ze Spartą, gdzie bez Przemysława Pawlickiego o sukcesie można zapomnieć. Trudno jednak powiedzieć, na ile realny jest jego powrót do drużyny w najbliższy weekend po kontuzji obojczyka. Zdarzało się już, że zawodnik po takim urazie wsiadał na motocykl nawet po 7 dniach. Nikt dziś nie wie, czy w klubie analizują taką możliwość.

Tak czy siak, brak awansu do play-offów będzie w Zielonej Górze dużą porażką. Zimą jeden z właścicieli klubu Stanisław Bieńkowski wiele zrobił, aby już w tym roku powalczyć o medale. To on bezpośrednio zaangażował się w transakcję wypożyczenia z Leszna Damiana Ratajczaka. To on także dał zielone światło na pozyskanie Leona Madsena, którego transfer był największym hitem giełdy.

Dziś wszystko wskazuje na to, że słaby początek sezonu zaważy o losie Falubazu. Jazda w play-down na pewno odbije się też na frekwencji i mniejszych wypływach z dnia meczowego. Chyba że, zielonogórzanie trafią na Stal Gorzów. Wtedy perspektywa kolejnego meczu derbowego, z szansą na wygraną, może być swoistą nagrodą pocieszenia.

Jarosław Hampel nie musi jeszcze pakować walizek. Falubaz ma nową koncepcję. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Stanisław Bieńkowski, Damian Ratajczak, Adam Goliński Falubaz Zielona Góra - Facebook materiały prasowe

Rasmus Jensen i Leon Madsen TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski