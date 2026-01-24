Partner merytoryczny: Eleven Sports

Falubaz ma asa w rękawie. Transferowy strzał w dziesiątkę

Szymon Makowski

Ubiegłoroczne zapowiedzi Stelmet Falubazu zakończyły się fiaskiem. Działacze klubu z Zielonej Góry przebudowali skład i ponowny brak awansu do fazy play-off będzie uznany za porażkę. Zakontraktowano m.in. Andrzeja Lebiediewa, z którym wiążą spore nadzieje. - Ma wszystkie atuty w swoich rękach, żeby być nawet czołową postacią - przyznaje Ryszard Dołomisiewicz w rozmowie z Interia Sport. Istnieją jednak pewne obawy. Chodzi o wyraźną dysproporcję między turniejami indywidualnymi, a meczami ligowymi.

Zawodnik sportów motorowych w stroju żużlowym na tle toru z zielonym dymem unoszącym się przy bandzie, widoczne transparenty i napisy reklamowe na ogrodzeniu stadionu.
Lebiediew przychodzi do Falubazu, by pełnić rolę czwartego seniora. Ma to być wartość dodana, która da medalTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZEast News

Leon Madsen, Dominik Kubera i Przemysław Pawlicki mają być fundamentem drużyny z Zielonej Góry, której celem minimum jest awans do fazy play-off. Działaczom marzy się jeden z medali, bo w tym roku mija już 10 lat, odkąd po raz ostatni Falubaz stanął na podium PGE Ekstraligi.

Falubaz wierzy w Lebiediewa, "coraz bardziej można na niego liczyć"

Dodatkowe wsparcie stanowić mają przede wszystkim Andrzej Lebiediew i Damian Ratajczak. Łotysz nominalnie ma być zawodnikiem drugiej linii, odpowiedzialnym w teorii za obsadzanie wyścigów numer 14. W Falubazie dostrzegli potencjał 2-krotnego mistrza Europy, którego kariera w ostatnich latach znacznie przyspieszyła.

- Niejeden raz pokazał już, że jest dobrym, solidnym zawodnikiem, który generalnie bardzo chce. Nie zawsze szło to jednak w parze z tym, co udało się osiągnąć. W tej chwili nauczył się na własnych błędach i widać, że jest coraz bardziej skuteczny i konsekwentny. Coraz bardziej można na niego liczyć, bo niejednokrotnie udowadniał swoją przydatność dla zespołu - mówi nam Ryszard Dołomisiewicz.

Łotysz będzie liderem zielonogórskiej drużyny?

Przygoda Lebiediewa z Ekstraligą była do tej pory bardzo trudna. Stały uczestnik Grand Prix z reguły trafiał do drużyn, które walczyły o utrzymanie. Do zawodnika przylgnęła też łatka spadkowicza, bo trzy razy z rzędu spadał z elity ze swoimi zespołami. I choć Lebiediew wychodził z siebie, to średnie biegopunktowe w okolicach 1,6-1,7 były odbierane negatywnie przez pryzmat drużyn, w których startował.

W Falubazie ma mieć teoretycznie nieco więcej spokoju, co być może przełoży się pozytywnie na jego rezultaty. Jak już wyżej wspomnieliśmy, ciężar wyniku spoczywać będzie na barkach innych zawodników. Dołomisiewicz nie skazywałby jednak Łotysza przedwcześnie na rolę stricte drugiej linii.

To jest Ekstraliga i nawet jeśli do tej pory nie prezentował poziomu lidera drużyny, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz było inaczej. Najlepszym przykładem jest Leon Madsen, na którego liczono w Zielonej Górze. Finalnie zawalił wszystko, co się tylko dało i pozbierał się dopiero w połowie sezonu, gdzie te pierwsze starcia były kluczowe w kontekście walki o play-off. Lebiediew ma wszystkie atuty w swoich rękach, żeby być nawet czołową postacią Falubazu
tłumaczy

Jedna rzecz martwi u 2-krotnego mistrza Europy

Jedna rzecz martwi niektórych kibiców. 31-latek jest skuteczniejszy w turniejach indywidualnych, aniżeli w meczach ligowych. W zeszłym roku wywalczył sobie utrzymanie w mistrzostwach światach, nie musząc nikogo prosić o stałą dziką kartę. Kibicom ciężko pojąć, z czego wynika ta dysproporcja.

- Inaczej ściga się w zawodach drużynowych, a inaczej w indywidualnych. Chcąc jechać w bardzo dobry sposób dla drużyny, co jest rzadką cechą u zawodników, można przekombinować i wtedy indywidualne punkty mogą nieco uciec. Poza tym czasami po prostu przeciwnik okaże się lepszy. Będąc jednak menadżerem i mając w składzie Andrzeja, można na nim polegać, bo wywiązuje się z postawionych przed nim oczekiwań. Na pewno zauważalne jest u niego parcie na indywidualny sukces, co z roku na rok udaje mu się coraz bardziej - kwituje.

Zawodnik żużlowy w kolorowym kombinezonie i czapce z daszkiem podnosi prawą dłoń w geście pozdrowienia, obok niego widoczne osoby w strojach żużlowych.
Andrzej Lebiediew
Andrzej Lebiediew
Andrzej LebiediewŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Motocyklista w stroju sportowym z widocznymi reklamami sponsorów, trzymający trofeum i pozujący na torze żużlowym obok motocykla, w tle widoczna publiczność oraz fragment stadionu.
Dziwna przypadłość Andrzeja Lebiediewa. Indywidualnie jest dużo lepszy, niż w polskiej lidze
