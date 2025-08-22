Falubaz dalej naciska, chcą go u siebie. Znamy plany zielonogórzan

Stelmet Falubaz Zielona Góra, choć bardzo chce pozyskać Keynana Rew, ale już na wstępie należy zaznaczyć, że działacze nie zrobią tego za wszelką cenę. Nie są tak zdesperowani. Włodarze klubu ułożyli inne koncepcje, które również są brane pod uwagę.

Żużel. Rew nie podziękował jeszcze Falubazowi. Zielonogórzanie w grze o Australijczyka

Keynan Rew dogadał warunki kontraktu z Texom Stalą Rzeszów i miał pozostać w klubie na kolejny sezon. To duży sukces obecnego zarządu, który uzgadniał z Australijczykiem warunki kontraktu na kolejny rok. Nowy zarząd wciąż jednak nie parafował umowy z Rew.

Naturalne więc, że przedstawiciele zawodnika zaczęli szukać innego pracodawcy. Pojawiły się informacje, jakoby Rew miał związać się z Fogo Unią Leszno umową na przyszły sezon.

W Zielonej Górze twierdzą jednak, że po tych doniesieniach medialnych nic nie jest przesądzone, bo są cały czas w kontakcie z otoczeniem zawodnika i wciąż są chętni na zakontraktowanie Australijczyka.

Żużel. Na Rew świat się nie kończy. Są też inne warianty

Jeśli jednak Keynan Rew wybierze innego pracodawcę, zielonogórzanie przygotowali warianty awaryjne. Co prawda są to na ten moment nieco gorsze sportowo rozwiązania, ale działacze nie mają presji, by za wszelką cenę kontraktować gwiazdę na pozycji U-24.

Jeśli zatem Rew nie zagości w Zielonej Górze, klub da szansę Mitchellowi McDiarmidowi. To on miałby zabezpieczyć pozycję U-24 w pierwszych spotkaniach.

Co w przypadku, gdy Australijczykowi się nie powiedzie w pierwszych meczach, a PGE Ekstraliga go przerośnie? Wówczas zielonogórzanie sięgną głębiej do kieszeni i rozpoczną się poszukiwania wzmocnienia.

