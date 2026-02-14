Radni w Gorzowie otrzymali wreszcie protokoły z kontroli Wydziału Audytu Wewnętrznego. Choć punkt dotyczący Stali został początkowo ściągnięty z obrad sesji Rady Miasta, portal gorzowianin.com dotarł do tych szokujących dokumentów. Analiza lat 2019-2023 przypomina czytanie komedii pomyłek.

Rok 2019: Faktury widmo i "palenie" paliwa?

Początek miał sięgać 2019 roku, już wtedy kontrolerzy mogli złapać się za głowę, sprawdzając dokumenty. Portal gorzowianin.com ujawnia następująco:

Paliwo bez historii. Rozliczano setki litrów benzyny do aut służbowych, ale... nie prowadzono ewidencji przebiegu. - Dokumentacja nie pozwalała ustalić, gdzie pojazd jeździł i czy przejazdy miały związek z realizacją zadania - czytamy na portalu.

Usługi marketingowe bez pokrycia. Klub przedstawiał faktury na druk plakatów i ulotek, ale nie potrafił pokazać ani jednego egzemplarza czy zdjęcia z tych akcji. Pieniądze miały "wyparować" na usługi, których wykonanie miało zostać nieudowodnione. Kontrola zakończona we wrześniu 2025 r. miała wykazać, że do zwrotu ma być aż 331 618,05 zł.

Rok 2020: Rodzina Iversena, barber i konfetti? Lista Stali Gorzów

Rok 2020 to prawdziwy festiwal kreatywnej księgowości i absurdalnych wydatków. W sierpniu, jak czytamy na portalu gorzowianin.com klub miał wykonać przelew na 123 tysiące złotych za fakturę, która... miała zostać wystawiona dopiero pod koniec miesiąca. W momencie przelewu dokument w charakterze prawnym nie istniał, więc wydatek miał zostać zakwalifikowany jako nieprawidłowy.

Jeszcze ciekawiej robi się w sekcji żużlowej. Wśród wydatków zakwestionowanych przez miasto miały znaleźć się. "Przewóz rodziny Iversena do Anglii" oraz finansowanie wynajem mieszkania na kwarantannę dla Duńczyka i Andersa Thomsena. Takie wydatki miały zostać uznane jako niekwalifikowalne.

Jak wskazał portal zakwestionować także miano wydatki na: konfetti, wizytę u barbera, czy też transport realizowany przez prywatne osoby bez odpowiednich licencji.

Rok 2021: Kolejne nieprawidłowości? Portal ujawnił niewygodne dane

Przy umowie SW12/2021, w ramach której przekazano 1,6 mln zł dotacji, do zwrotu zakwalifikowano 262 437,46 zł. Wśród zakwestionowanych wydatków znalazły się preparaty do czyszczenia kokpitów, płyny do usuwania owadów z szyb, odmrażacze oraz środki do pielęgnacji opon. Zakwestionowano gigantyczne rachunki telefoniczne oraz faktury za „usługi informatyczne i serwerowe”, które nie miały żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości (brak protokołów odbioru prac). Ponownie drastycznie przekroczono limity wydatków na administrację - zamiast dozwolonych 150 tys. zł, spółka próbowała rozliczyć ponad 1,5 mln zł kosztów pośrednich.

W 2023 roku problemów jednak praktycznie nie było. Do zwrotu miano wyznaczyć jedynie kwotę 268,20 zł, z powodu błędnego przeliczenia kursu euro przy opłacaniu faktury zagranicznej. Całość raportu można zobaczyć na portalu gorzowianin.com

Klub jednak ma prawo się odwołać od protokołów pokontrolnych. Spora część nieprawidłowości nie dotyczy sekcji żużlowej. Na ostateczny finisz sprawy będzie trzeba jeszcze poczekać.

Stal Gorzów znów ma problemy? TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ East News

Stal Gorzów z kibicami Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice Stali Gorzów FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

