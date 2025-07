Falubaz tuż przed Derbami Ziemi Lubuskiej otrzymał cios poniżej pasa. Przemysław Pawlicki podczas sobotnich zmagań SEC w Bydgoszczy złamał lewy obojczyk. Dla klubu z Zielonej Góry to ogromna strata, bo Pawlicki jest dziewiątym zawodnikiem PGE Ekstraligi. Lider 7-krotnych mistrzów Polski wyleciał na co najmniej dwie kolejki startów. Zabraknie go także podczas arcyważnego starcia w Grudziądzu.

Żużel. Interwencja policji na stadionie w Zielonej Górze. Znaleziono materiały pirotechniczne

Zanim jednak pojedynek z Bayersystem GKM-em, to Falubaz miał do przejścia rywala zza miedzy. Z Pawlickim sprawa wydawała się oczywista. Zielona Góra miała pewnie pokonać gorzowską Stal za trzy punkty meczowe i później jechać po zwycięstwo do Grudziądza. Tymczasem nawet triumf z Gorzowem stanął pod dużym znakiem zapytania. Już i tak jakakolwiek strata punktów kosztować ich będzie walką o utrzymanie w play-down.

Tym bardziej, że los nie sprzyjał zielonogórzanom. Nie dość, że ich tor był przykryty plandeką i istniało ryzyko przełożenia meczu, to rozpoczęcie spotkania opóźniła jeszcze oprawa miejscowych kibiców. Kamery Canal+ ujęły wówczas Jarosława Hampela, który przebierał nogami, żeby tylko wyjechać na tor w ramach próby toru. Tymczasem tor był dosłownie zadymiony przez użytą pirotechnikę. Następnie redaktor Piotr Kaczorek poinformował o interwencji policji na stadionie. - W segmencie bandy na drugim wirażu znaleziono środki pirotechniczne - przekazał dziennikarz. - Policja zabezpieczyla materialy pirotechniczne. Zostały one odpalone zdalne. Znaleziono nadajniki - dodał natomiast Łukasz Benz.

Żużel. Hurysz z podejrzeniem kontuzji nogi. Gorąco w trakcie derbów

W końcu około 20:10 ruszył czas dwóch minut do pierwszego wyścigu. Martin Vaculik obronił remis na otwarcie, ale za kilka chwil w biegu młodzieżowym doszło do makabrycznego wypadku. Trwała walka o dwa punkty między Oskarem Paluchem i Oskarem Huryszem. Pech chciał, że nikt z tej dwójki nie miał zamiaru odpuścić. Kiedy Paluch znajdował się już przed Huryszem, ten na wejściu w pierwszy łuk trzeciego okrążenia upadł na tor i z impetem uderzył w dmuchaną bandę. Młodzieżowiec Falubazu opuścił stadion na sygnale z podejrzeniem złamania nogi.

Groźna kraksa ponownie podzieliła środowisko. Część kibiców twierdziła, że winowajcą był Paluch, bo regulamin mówi jasno, że zawodnik musi wyprzedzić rywala w taki sposób, żeby nie dotknąć przeciwnika. Paluch był minimalnie przed Huryszem, ale nie całkowicie i wg sędziego w momencie wyprzedzania spowodował wypadek Hurysza. Inni zaś są przekonani, iż wina leżała po stronie juniora gospodarzy. Zawodnik doskonale miał wiedzieć, że jest wyprzedzany przez Palucha, a mimo to na siłę zakładał się na rywala. - To nie była moja wina. Wiedział, że go wyprzedzam - skomentował Paluch na gorąco.

Żużel. Ratajczak i Madsen stanowili o sile Falubazu. Stal była już na łopatkach

Pierwsza seria była niezwykle wyrównana, po której gospodarze prowadzili 12:11. Wydawało się jednak, że to goście za moment mogą zacząć rozdawać karty. Choć wygrywali oni moment startowy, to poza Vaculikiem byli zupełnie pogubieni na trasie. Gubił się zarówno Thomsen i Fajfer, jak i młody Paluch. Szarpać próbował Lebiediew, ale nie było z tego wielu punktów. Stal po ośmiu wyścigach przegrywała już dziewięcioma punktami i nic nie wskazywało na to, żeby zaszła jakakolwiek zmiana.

W Zielonej Górze odpowiedzialny za wynik w pierwszej połowie był duet Madsen-Ratajczak. Obaj zawodnicy na półmetku zdołali uzyskać 19 punktów z 28, mając na swoim koncie już cztery starty. Promykiem nadziei była postawa Hampela i drugi wyścig Jensena. Hampel może nie przywoził samych trójek, ale robił sporo dobrego na torze dla drużyny. Jensen za to wygrał start i założył Lebiediewa. Po pierwszym zerze wyglądało to już obiecująco.

Żużel. Falubaz wygrywa ze Stalą Gorzów 50:39

Falubaz w dalszej części spotkania kontrolował wynik. W trzynastym biegu zawodnicy wymierzyli cios w postaci 5:1, czym zamknęli sprawę zwycięstwa w tym meczu. W grze nadal pozostał punkt bonusowy, który dla zielonogórzan był niezwykle cenny.

- Wyprzedzali mnie z każdej strony. W ostatnim biegu dokonałem rozpaczliwej zmiany. Nie wydało, jest źle - tak skomentował Hampel swój ostatni bieg. W nim Polak poległ wraz z Knudsenem 1:5 przeciwko Vaculikowi i Thomsenowi. Kwestia bonusu rozstrzygnęła się dopiero w ostatnim wyścigu. Jensen i Madsen nie pozostawili jednak żadnych złudzeń i pewnie pokonali Vaculika i Lebiediewa. Falubaz zgarnął pełną pulę do tabeli.

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 50:

9. Jarosław Hampel 7+1 (1*,3,1,2,0,0)

10. Rasmus Jensen 10+1 (0,3,0,2,3,2*)

11. Przemysław Pawlicki Z/Z

12. Jonas Knudsen 6+1 (0,1,1*,3,1)

13. Leon Madsen 14+2 (2,3,1*,3,2*,3)

14. Oskar Hurysz 0 (u/-)

15. Damian Ratajczak 13+2 (3,3,2,2*,2,1*)

16. Michał Curzytek - nie startował

Gezet Stal Gorzów - 39:

1. Martin Vaculik 11+2 (3,3,1,1*,2*,1)

2. Anders Thomsen 11 (2,0,3,3,0,3)

3. Oskar Chatłas 0 (0,-,-,-,-)

4. Oskar Fajfer 3+1 (1*,2,d,-)

5. Andrzej Lebiediew 9+1 (1*,2,3,2,1,0)

6. Oskar Paluch 3 (w,2,0,1,0,0)

7. Mikołaj Krok 2 (2,0,-)

8. Adam Bednar - nie startował

Bieg po biegu:

Vaculik, Madsen, Hampel, Chatłas 3:3 Ratajczak, Krok, Hurysz (u), Paluch (w/su) 3:2 (6:5) Madsen, Thomsen, Lebiediew, Knudsen 3:3 (9:8) Ratajczak, Paluch, Fajfer, Jensen 3:3 (12:11) Hampel, Fajfer, Knudsen, Paluch 4:2 (16:13) Vaculik, Ratajczak, Madsen, Thomsen 3:3 (19:16) Jensen, Lebiediew, Hampel, Krok 4:2 (23:18) Madsen, Ratajczak, Paluch, Fajfer (d) 5:1 (28:19) Thomsen, Hampel, Vaculik, Jensen 2:4 (30:23) Lebiediew, Ratajczak, Knudsen, Paluch 3:3 (33:26) Knudsen, Lebiediew, Vaculik, Hampel 3:3 (36:29) Thomsen, Jensen, Ratajczak, Paluch 3:3 (39:32) Jensen, Madsen, Lebiediew, Thomsen 5:1 (44:33) Thomsen, Vaculik, Knudsen, Hampel 1:5 (45:38) Madsen, Jensen, Vaculik, Lebiediew 5:1 (50:39)

Damian Ratajczak Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice Falubazu Mariusz Kapala East News

Martin Vaculik i Anders Thomsen Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Polsat Sport Polsat Sport