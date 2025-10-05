Ekstraliga szykuje się na upadek Stali Gorzów. Telefon się grzeje

Stal Gorzów dzielnie broni się przed spadkiem na torze. Jednak miejsce w PGE Ekstralidze może stracić przy zielonym stoliku. Wszystko przez licencję nadzorowaną, długi i warunek, jaki postawił Stali prezes Ekstraligi.

Stal Gorzów ma problem z kredytem, a Ekstraliga nie odpuszcza

Stal może się utrzymać w sportowej walce, ale jeśli nie załatwi kredytu konsolidacyjnego na 9 milionów złotych (to wszystkie długi klubu wrzucone do jednego worka), to licencji na 2026 nie dostanie. Sprawy idą opornie, bo potrzebne jest wsparcie prezydenta miasta przy poręczeniu kredytu, a ten ma związane ręce. Radni nie chcą już podawać Stali kroplówki.

Prezes Ekstraligi Wojciech Stępniewski zdaje sobie sprawę z tego, że Stal może się wyłożyć na ostatniej prostej. Jeszcze przed przystąpieniem do meczu barażowego z Abramczyk Polonią Stal dostała propozycję, by całkowicie zrezygnować z występu w tym spotkaniu i oddać Polonii miejsce w Ekstralidze. Polonia ma pieniądze, ciekawy skład i z pewnością byłaby w elicie wartością dodaną.

Na to Stal Gorzów się nie zgodziła

Stal ofertę odrzuciła. Wręcz potraktowała ją, jako chęć wciśnięcia Polonii na siłę do Ekstraligi. Dlatego prezes Ekstraligi wykonał kolejny telefon. Tym razem do prezesa INNPRO ROW-u Rybnik Krzysztofa Mrozka. Zapytał go, czy w razie problemów Stali zgodzi się pojechać w Ekstralidze. Odpowiedź była jednoznaczna.

Mrozek przyznał wprost, że przyjmie kuszącą ofertę. Od razu też jednak dodał, że nie będzie z jego strony żadnego szaleństwa. ROW ma na 2026 wstępne porozumienia z Janem Kvechem, Jakubem Jamrogiem, Patrykiem Wojdyło i Wiktorem Lampartem. Mrozek powiedział, że pojedzie tymi zawodnikami, bo nie będzie się licytował z innymi.

ROW Rybnik. Do sejfu wpadnie kilka milionów

Identyczne podejście ROW zaprezentował przed rokiem. Wtedy też nie było wariactwa, choć wyłożenie 4 milionów na Jasona Doyle'a mogły dać Rybnikowi utrzymanie. Mrozek uznał jednak, że skoro nie ma takiej kasy w budżecie, to jej nie wyda. Ekstraliga na powrocie ROW-u nie zyska, ale dla klubu to będzie gwiazdka z nieba. Do sejfu wpadłoby kilka milionów z umowy telewizyjnej, które mogą się przydać w następnych latach.

Zasadniczo ROW ma środki, które pozwalają klubowi balansować między Metalkas 2 Ekstraligą i PGE Ekstraligą. Żeby jednak ROW zadomowił się w tej drugiej, potrzebny jest większy budżet. Szansą jest nowy, większy stadion z lożami VIP. Prezydent miasta obiecał go zbudować na początku 2024 roku, ale prace dotąd nie ruszyły.

