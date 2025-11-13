Ekstraliga ogłasza, a w Lublinie biją na alarm. Przez to Motor będzie cierpiał
15 listopada otwiera się okno transferowe, ale już znamy składy wszystkich drużyn PGE Ekstraligi. Mamy też złą wiadomość dla Orlen Oil Motoru Lublin, który przez 5 lat nie schodził z podium. Teraz Bartosz Zmarzlik i spółka będą się musieli nieźle napocić, żeby zdobyć jakikolwiek medal. Wystarczy spojrzeć na dane i średnie meczowe nowych zawodników. Jest coś jeszcze. Motor stracił żużlowca, który w sezonie 2025 odgrywał kluczowe znaczenie. O jego następcy mówi się, że to "człowiek-zagadka".
Ekstraliga wydała pozytywne rekomendacje klubom startującym w najlepszej żużlowej lidze świata, a to oznacza, że każdy z nich może zakontraktować zawodników, z którymi jest po słowie. Poniżej prezentujemy wszystkie składy drużyn PGE Ekstraligi.
Przez to Motor Lublin może mieć olbrzymie problemy
Zmiany w klubach są na tyle istotne, że w 2026 może dojść do prawdziwej rewolucji na podium. Drużyny, które w trzech ostatnich sezonach zdominowały ligę, będą mieć duże problemy z tym, żeby znów zdobyć medal. Największe może mieć Orlen Oil Motor Lublin, który w latach 2022-24 ustrzelił mistrzowskiego hat-tricka, a w 2021 i 2025 zdobył srebro.
W klubie zdają sobie sprawę z tego, że może być różnie. Przyznają, że finał w 2026 będzie olbrzymim sukcesem. Wiedzą, że ostatnie zmiany mocno obniżyły wartość zespołu. Jak się spojrzy na średnie meczowe zawodników, którzy jeździli w 2025 i tych, którzy będą startowali w 2026, to mamy spadek o 3,59 punktu. Jednak to fałszywe dane, bo Martin Vaculik i Kacper Woryna nabili sobie wysokie średnie (odpowiednio 10,14 i 9,57) startując w słabych zespołach. Taki Vaculik w Gezet Stali Gorzów nie miał wielkiej konkurencji w klubie (czytaj - nie musiał się obawiać, że straci punkty na rzecz kolegów), a z drugiej strony miał ogromne przywileje - choćby lepsze pola startowe w najtrudniejszych biegach. Jeżdżąc w Motorze, nie będzie miał ani jednego, ani drugiego. Jeśli w 2026 jego średnia nie spadnie poniżej 9 punktów, będzie to ogromny sukces.
Finał może przejść Motorowi Lublin koło nosa
Najbardziej bolesną stratą dla Motoru jest jednak odejście Wiktora Przyjemskiego, juniora ze średnią 7,37. Jego zmiennik Bartosz Jaworski miał w tym roku średnią 1,11. W Lublinie mówią o nim człowiek-zagadka. A fakt, że został mistrzem Europy juniorów, niczego nie zmienia. Po prostu wykorzystał splot sprzyjających mu okoliczności. Jeśli w 2026 będzie robił średnio 2-3 punkty na spotkanie, to będzie to sukces.
Także drugi junior Bartosz Bańbor nie zastąpi Przyjemskiego. W tym roku miał średnią 3,18. Pewnie pójdzie w górę, ale to nie będzie spektakularny skok. 4-5 punktów na mecz, to będzie w jego przypadku dobry wynik. Bańbor buduje swoją pozycję, rozwija się, ale potrzebuje czasu. Przyjemski w tym roku, do momentu odniesienia kontuzji, łatał dziury. Za rok nie będzie młodzieżowca, który mógłby to zrobić. Jeśli nowi zawodnicy oraz Mateusz Cierniak i Frederik Lindgren nie będą robili średnio 8 punktów na spotkanie, to finał na pewno przejdzie Motorowi koło nosa. Może wtedy będzie brąz na osłodę, ale to też będzie zależało od tego, co zrobią GKM z Falubazem, bo te ekipy najbardziej się wzmocniły.
Składy drużyn PGE Ekstraligi. Od Apatora do GKM-u
Apator Toruń: 1. Dudek, 2. Lambert, 3. BLOEDORN, 4. Michelsen, 5. Sajfutdinow, 6. Kawczyński, 7. Duchiński. Trener/menedżer: Baron.
Motor Lublin: 1. VACULIK, 2. Lindgren, 3. WORYNA, 4. Cierniak, 5. Zmarzlik, 6. Jaworski, 7. Bańbor. Trener/menedżer: Kuciapa.
Sparta Wrocław: 1. Kurtz, 2. Janowski, 3. B. Kowalski, 4. Bewley, 5. A. Łaguta, 6. Kowolik, 7. Andersen. Trener/menedżer: PROTASIEWICZ.
GKM Grudziądz: 1. Jepsen Jensen, 2. B. PEDERSEN, 3. DRABIK, 4. Fricke, 5. Tarasienko, 6. Małkiewicz, 7. Przanowski. Trener/menedżer: Kościecha.
Składy drużyn PGE Ekstraligi. Od Falubazu do Unii
Falubaz Zielona Góra: 1. KUBERA, 2. McDiarmid, 3. Przemysław Pawlicki, 4. LEBIEDIEW, 5. Madsen, 6. Ratajczak, 7. Hurysz. Trener/menedżer: WALASEK/JANAS.
Włókniarz Częstochowa: 1. LIDSEY, 2. S. SZOSTAK, 3. M. Hansen, 4. MIŚKOWIAK, 5. TUNGATE, 6. Karczewski, 7. Ludwiczak. Trener/menedżer: Staszewski.
Stal Gorzów: 1. J. HOLDER, 2. KORDUN, 3. PRZEDPEŁSKI, 4. TROFIMOW, 5. Thomsen, 6. Bednar, 7. Paluch, 8. POLLESTAD. Trener/menedżer: ?
Unia Leszno: 1. PIOTR PAWLICKI, 2. Kołodziej, 3. REW, 4. Cook, 5. Zengota, 6. Mania, 7. Parnicki. Menedżer: Okoniewski.
Uwaga! Wersalikami nowi zawodnicy