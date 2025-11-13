Ekstraliga ogłasza, a w Lublinie biją na alarm. Przez to Motor będzie cierpiał

Ekstraliga wydała pozytywne rekomendacje klubom startującym w najlepszej żużlowej lidze świata, a to oznacza, że każdy z nich może zakontraktować zawodników, z którymi jest po słowie. Poniżej prezentujemy wszystkie składy drużyn PGE Ekstraligi.

Przez to Motor Lublin może mieć olbrzymie problemy

Zmiany w klubach są na tyle istotne, że w 2026 może dojść do prawdziwej rewolucji na podium. Drużyny, które w trzech ostatnich sezonach zdominowały ligę, będą mieć duże problemy z tym, żeby znów zdobyć medal. Największe może mieć Orlen Oil Motor Lublin, który w latach 2022-24 ustrzelił mistrzowskiego hat-tricka, a w 2021 i 2025 zdobył srebro.

W klubie zdają sobie sprawę z tego, że może być różnie. Przyznają, że finał w 2026 będzie olbrzymim sukcesem. Wiedzą, że ostatnie zmiany mocno obniżyły wartość zespołu. Jak się spojrzy na średnie meczowe zawodników, którzy jeździli w 2025 i tych, którzy będą startowali w 2026, to mamy spadek o 3,59 punktu. Jednak to fałszywe dane, bo Martin Vaculik i Kacper Woryna nabili sobie wysokie średnie (odpowiednio 10,14 i 9,57) startując w słabych zespołach. Taki Vaculik w Gezet Stali Gorzów nie miał wielkiej konkurencji w klubie (czytaj - nie musiał się obawiać, że straci punkty na rzecz kolegów), a z drugiej strony miał ogromne przywileje - choćby lepsze pola startowe w najtrudniejszych biegach. Jeżdżąc w Motorze, nie będzie miał ani jednego, ani drugiego. Jeśli w 2026 jego średnia nie spadnie poniżej 9 punktów, będzie to ogromny sukces.

Finał może przejść Motorowi Lublin koło nosa

Najbardziej bolesną stratą dla Motoru jest jednak odejście Wiktora Przyjemskiego, juniora ze średnią 7,37. Jego zmiennik Bartosz Jaworski miał w tym roku średnią 1,11. W Lublinie mówią o nim człowiek-zagadka. A fakt, że został mistrzem Europy juniorów, niczego nie zmienia. Po prostu wykorzystał splot sprzyjających mu okoliczności. Jeśli w 2026 będzie robił średnio 2-3 punkty na spotkanie, to będzie to sukces.

Także drugi junior Bartosz Bańbor nie zastąpi Przyjemskiego. W tym roku miał średnią 3,18. Pewnie pójdzie w górę, ale to nie będzie spektakularny skok. 4-5 punktów na mecz, to będzie w jego przypadku dobry wynik. Bańbor buduje swoją pozycję, rozwija się, ale potrzebuje czasu. Przyjemski w tym roku, do momentu odniesienia kontuzji, łatał dziury. Za rok nie będzie młodzieżowca, który mógłby to zrobić. Jeśli nowi zawodnicy oraz Mateusz Cierniak i Frederik Lindgren nie będą robili średnio 8 punktów na spotkanie, to finał na pewno przejdzie Motorowi koło nosa. Może wtedy będzie brąz na osłodę, ale to też będzie zależało od tego, co zrobią GKM z Falubazem, bo te ekipy najbardziej się wzmocniły.

Składy drużyn PGE Ekstraligi. Od Apatora do GKM-u

Apator Toruń: 1. Dudek, 2. Lambert, 3. BLOEDORN, 4. Michelsen, 5. Sajfutdinow, 6. Kawczyński, 7. Duchiński. Trener/menedżer: Baron.

Motor Lublin: 1. VACULIK, 2. Lindgren, 3. WORYNA, 4. Cierniak, 5. Zmarzlik, 6. Jaworski, 7. Bańbor. Trener/menedżer: Kuciapa.

Sparta Wrocław: 1. Kurtz, 2. Janowski, 3. B. Kowalski, 4. Bewley, 5. A. Łaguta, 6. Kowolik, 7. Andersen. Trener/menedżer: PROTASIEWICZ.

GKM Grudziądz: 1. Jepsen Jensen, 2. B. PEDERSEN, 3. DRABIK, 4. Fricke, 5. Tarasienko, 6. Małkiewicz, 7. Przanowski. Trener/menedżer: Kościecha.

Składy drużyn PGE Ekstraligi. Od Falubazu do Unii

Falubaz Zielona Góra: 1. KUBERA, 2. McDiarmid, 3. Przemysław Pawlicki, 4. LEBIEDIEW, 5. Madsen, 6. Ratajczak, 7. Hurysz. Trener/menedżer: WALASEK/JANAS.

Włókniarz Częstochowa: 1. LIDSEY, 2. S. SZOSTAK, 3. M. Hansen, 4. MIŚKOWIAK, 5. TUNGATE, 6. Karczewski, 7. Ludwiczak. Trener/menedżer: Staszewski.

Stal Gorzów: 1. J. HOLDER, 2. KORDUN, 3. PRZEDPEŁSKI, 4. TROFIMOW, 5. Thomsen, 6. Bednar, 7. Paluch, 8. POLLESTAD. Trener/menedżer: ?

Unia Leszno: 1. PIOTR PAWLICKI, 2. Kołodziej, 3. REW, 4. Cook, 5. Zengota, 6. Mania, 7. Parnicki. Menedżer: Okoniewski.

Uwaga! Wersalikami nowi zawodnicy

