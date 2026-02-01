Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dzień po rozstaniu ma nową pracę. Błyskawiczny ruch Unii Leszno

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

W polskim żużlu bezrobocie czasem trwa mniej niż 24 godziny. Zaledwie wczoraj Texom Stal Rzeszów poinformowała o zakończeniu współpracy z Adrianem Gomólskim, a już dziś szkoleniowiec został oficjalnie zaprezentowany w nowym otoczeniu. Były żużlowiec dołącza do sztabu najbardziej utytułowanego klubu w Polsce, czyli Fogo Unii Leszno. Jego rola będzie jednak ściśle określona.

Adrian Gomólski z Tomaszem Bajerskim.
Adrian Gomólski z Tomaszem Bajerskim.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Plotki o tym ruchu krążyły w kuluarach od dłuższego czasu, ale tempo oficjalnych komunikatów i tak robi wrażenie. Leszczynianie nie czekali ani chwili i błyskawicznie "przejęli" trenera, który ostatnie sezony spędził w Poznaniu i Rzeszowie.

    Jasny podział obowiązków. Gomólski od młodzieży

    Dlaczego Unia potrzebowała Gomólskiego, skoro pierwszym trenerem jest Rafał Okoniewski? Klub z Wielkopolski stawia na jasną specjalizację. Okoniewski ma autonomicznie prowadzić seniorów w walce o ligowe punkty.

    Adrian Gomólski otrzymał inne, równie odpowiedzialne zadanie, ma zająć się "szlifowaniem diamentów", czyli pracą z utalentowaną leszczyńską młodzieżą. To może być ciekawe, bo sam trener doskonale zna się na grzebaniu przy sprzęcie, a przecież to jest też niezwykle ważny element w karierze żużlowca. Kształtowanie tej cechy u młodzieży może przynieść wymierne, pozytywne skutki.

    "Ogromny zaszczyt". Sztab w komplecie

    Nowy szkoleniowiec nie ukrywa, że praca w Lesznie to dla niego duży awans sportowy i prestiżowy. - Cześć kibice Unii Leszno. Z tej strony Adrian Gomólski. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że mogę dołączyć do sztabu tak zasłużonego klubu, jakim jest Unia Leszno - przywitał się z kibicami w specjalnym nagraniu.

    Zatrudnienie Gomólskiego to ostatni element wielkiej przebudowy struktur "Byków". Przypomnijmy, że wcześniej dyrektorem zarządzającym został Rafał Dobrucki, a Rafał Dobrowolski objął funkcję dyrektora sportowego. Teraz, z Gomólskim na pokładzie, maszyna z Leszna jest gotowa do sezonu 2026.

    Leszczynianie w pierwszej kolejce zmierzą się u siebie z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa, czyli najczęściej powtarzanym przez ekspertów kandydatem do spadku. Wydaje się, że Unia powinna wygrać to spotkanie, co byłoby sympatycznym powrotem do najlepszej ligi świata.

    Janusz Kołodziej w akcji.
    Janusz Kołodziej w akcji.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Grupa zawodników w sportowych kurtkach i czapkach stojąca w kręgu z wyciągniętymi rękami, łączącymi się na środku jako symbol współpracy i jedności zespołu, tle widoczny tor żużlowy oraz reklamy na bandach.
    Unia LesznoTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Adrian Gomólski robi zdjęcie teamowi Kacpra Pludry.
    Adrian Gomólski robi zdjęcie teamowi Kacpra Pludry.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
