Dwie gwiazdy na wylocie z Motoru Lublin. To będzie prawdziwa rewolucja

Motor Lublin zdominował w ostatnich latach PGE Ekstraligę. Za rok drużyna mistrzów Polski będzie jednak inna, a eksperci już mówią, że w sezonie 2026 trudno będzie im o złoty medal. Klub opuszczają bowiem Dominik Kubera, Jack Holder i Wiktor Przyjemski. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek rewolucji kadrowej w Lublinie.

Po złotej drużynie Motoru zostaną tylko wspomnienia

Już w tym roku pisało się o rozbiorze Motoru, gdy wyszło na jaw, że z klubem żegna się wspomniana wyżej trójka. Prezes Jakub Kępa zadziałał jednak bardzo sprawnie, bo w ich miejsce pozyskał Martina Vaculika i Kacpra Worynę. Przyjemskiego ma zastąpić zaś zdolny Bartosz Jaworski. Lublinianie już tak mocni nie będą, ale ciągle będą liczyć się w grze o medale.

Pytanie, co dalej, bo w przyszłym roku działacze Motoru planując kadrę na sezon 2027, znów muszą liczyć się z poważnymi zmianami. Ta pewna to zmiana zawodnika U-24, bo ten wiek ukończy wówczas Mateusz Cierniak. Zastąpić go będzie bardzo trudno. Lublinianie będą musieli ruszyć na transferowe łowy. A przyszłość Cierniaka w Motorze też stanie pod znakiem zapytania. Jeśli nie zrobi czegoś ekstra, to może mieć problem z utrzymaniem swojego miejsca w drużynie już jako pełnoprawny senior.

Druga szykująca się zmiana to Fredrik Lindgren. Już teraz spekulowano o jego odejściu, a nawet możliwym zakończeniu kariery. Szwed ostatecznie został, ale wiele wskazuje na to, że może to być jego ostatni rok w tym zespole. Lindgren swoje lata ma i lepszy już nie będzie. Władze klubu będą więc zmuszone do poszukiwania wzmocnień.

Co dalej z Bartoszem Zmarzlikiem w Motorze?

Kontrakt mistrza świata z Motorem obowiązuje do końca października 2026 roku. W marcu tego roku oficjalnie poinformował o przedłużeniu swojej umowy, jednak w Lublinie muszą myśleć co dalej, bo inne kluby nie śpią i już teraz budują drużyny nawet na dwa lata do przodu.

Zmarzlik jednak czuje się w Lublinie dobrze. Ma też świetne relacje z prezesem. To duża karta przetargowa. Na razie nie zanosi się na jego rychły powrót do Gorzowa, bo Stal ma olbrzymie problemy finansowe. Na mistrza świata mógłby z pewnością pokusić się najbogatszy klub w Polsce, czyli Sparta Wrocław. Trudno jednak wyrokować, czy obie strony byłyby zainteresowane takim ruchem.

Fredrik Lindgren relaksuje się między biegami. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren ze złotymi medalami. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Sezon 2026 będzie ostatnim dla Cierniaka w roli zawodnika U-24. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński