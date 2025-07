Duży problem polskiego klubu. Wydali miliony, a drżą o przyszłość

Jeszcze przed rokiem Michael Jepsen Jensen nie łapał się do składu pierwszoligowego Hunters PSŻ-u Poznań. W Grudziądzu płacono mu grosze, jak na to, co prezentował na torze, ale nikt się nie spodziewał takiego wystrzału formy Duńczyka.

Żużel. Podpisał gwiazdorski kontrakt i zgasł

Nic dziwnego, że po tym, jak Jepsen Jensen uratował GKM-owi ligowy byt oraz po kapitalnym początku bieżącego roku, włodarze klubu zaproponowali mu gwiazdorskie warunki. Za sam podpis pod kontraktem Jepsen Jensen otrzyma milion złotych.

Ogłoszenie pozostania Duńczyka w zespole zbiegło się z jego słabą dyspozycją. Odkąd strony podały sobie ręce, Jepsen Jensen zawodzi. W ostatnich dwóch spotkaniach dowiózł do mety zaledwie 8 punktów.

- Wydaje mi się, że sprzęt mu wysiadł, bo jednak mimo wszystko chęci ma. Jego motocykle po prostu nie jechały, czegoś brakowało, a było to widać zwłaszcza w tym ostatnim meczu. Na pewno nie można powiedzieć, że nie ma umiejętności. Zgadzam się jednak z tezą, że zbyt szybko mianowano go kandydatem do mistrza świata - podkreśla Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz, a obecnie ceniony ekspert.

Żużel. Tym meczem GKM może pożegnać się z play-off

W najbliższą niedzielę zawodników GKM-u Grudziądz i Falubazu czeka najważniejszy mecz sezonu. Wygrana Falubazu przypieczętuje ich awans do czwórki kosztem właśnie GKM-u. Jeśli grudziądzanie wygrają, pozostaną w walce o pierwszą czwórkę. Jeszcze kilka tygodni nikt nie spodziewał się takiego scenariusza, bo grudziądzanie byli pewniakiem do play-offów.

- Nie ma GKM-u z takim Jepsenem Jensenem, bo to on ciągnął wynik zespołu. Pozostała część drużyny też się wówczas mobilizowała. Typuję, że mimo osłabienia i braku Przemysława Pawlickiego to zielonogórzanie mają większą szansę na play-offy w obecnym układzie - kończy Leszek Tillinger.

Jepsen Jensen i Max Fricke Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

GKM Grudziądz w trakcie prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Michael Jepsen Jensen już nie szaleje w PGE Ekstralidze. Paweł Wilczyński/Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński

