Duża zmiana u polskiego gwiazdora. Ten transfer to wielka niewiadoma

Kacper Woryna pożegnał się już z Włókniarzem Częstochowa i postanowił zmienić klub. Trafi do Motoru Lublin, a to oznacza, że w teorii zaliczy spory progres sportowy, bo trafia do drużyny, która w ostatnich latach dominowała w PGE Ekstralidze. Czeka go tam jednak trudne zadanie.

Woryna przed wyzwaniem. Inni na tym polegli

Generalnie to w sportowym życiu Kacpra Woryny zmieni się wiele, może nawet i bardzo wiele. Zmiana klubu w Polsce to jedno. Trzeba mieć na uwadze, że w Częstochowie miał wypracowaną silną pozycję. Był kapitanem drużyny i dobrze poznał środowisko. Nie musiał się martwić o starty, bo w zespole nie było wielu lepszych zawodników.

W Motorze tak komfortowych warunków miał nie będzie, bo lublinianie dysponują niezłą formacją seniorską. Taki Bartosz Bańbor może być w gotowości, aby zastępować słabiej spisujących się seniorów.

Druga sprawa to starty w cyklu Grand Prix. Woryna wywalczył awans i zadebiutuje w cyklu. To z pewnością będzie dla niego duże wyzwanie. W przeszłości wielu Polaków przekonało się, że Grand Prix potrafi sporo namieszać. Wystarczy wspomnieć historie Pawła Przedpełskiego, czy Janusza Kołodzieja z ostatnich lat.

- Właśnie tego się obawiam. Ci debiutanci mają tam trudne życie. To są inne zawody. Kacper nie zna torów z Grand Prix. To potrafi mieć duży wpływ na zawodnika. Na pewno pozbiera trochę doświadczenia, ale to będzie wyzwanie. Mam nadzieję, że nie przełoży ewentualnych problemów w Grand Prix na ligę. - mówi w rozmowie z Interią Jerzy Głogowski, były zawodnik Motoru Lublin.

Woryna stworzony do jazdy na torze w Lublinie

W tym transferze są jednak sygnały, które pozwalają mieć nadzieję, że Woryna "odpali". Chodzi o lubelski tor, który mu leży. - Analizowałem jego jazdę i na szczęście to taki typ zawodnika, który ma umiejętności budowania prędkości. Radzi sobie i przy krawężniku i po zewnętrznej. Ma więc wachlarz możliwości, co daje nadzieję, że sobie poradzi - przekonuje nasz rozmówca.

- Poza tym to jest typ pracusia, chłopak ze Śląska z charakterem. Jemu lubelski tor leży. Nasz obiekt preferuje zawodników, którzy szybko jadą i potrafią budować prędkość. Zresztą byłem na ostatnim turnieju pożegnalnym Jarka Hampela. Przyznam, że bardzo mi się Kacper spodobał. Wierzę, że sobie poradzi, choć naturalnie mogą mu się przydarzyć gorsze momenty - dodaje.

Inna sprawa, że Woryna będzie mógł odpocząć nieco od presji. We Włókniarzu postrzegany był jako jeden z liderów. W Lublinie tę odpowiedzialność powinni wziąć na siebie Zmarzlik, Vaculik i Lindgren. Woryna będzie mógł spokojnie wcielić się w rolę zawodnika drugiej linii. To powinno zdjąć z niego niepotrzebne ciśnienie.

