Dramat Przyjemskiego. Poleciał helikopterem do szpitala

Kiedy Wiktor Przyjemski miał debiutować w PGE Ekstralidze, padały głosy, że sobie nie poradzi, a jeśli nawet da sobie radę, to nie będzie już tak kolorowo, jak na zapleczu, gdzie na pożegnanie okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem ligi. Okazało się, że było zupełnie odwrotnie, a wraz z biegiem czasu jest coraz lepszy.

Wiktor Przyjemski najlepszy na starcie w PGE Ekstralidze

Przyjemski w zeszłym roku zawiesił sobie poprzeczkę bardzo wysoko, wykręcając średnią w okolicach dwóch punktów na wyścig. Wtedy mówiono, że to głównie przez sprzyjający układ biegów, a co za tym idzie słabszych rywali, których miał do pokonania. Młodzieżowiec Orlen Oil Motoru Lublin najwidoczniej wziął to do siebie, bo w tym sezonie zrobił kolejny duży krok do przodu. Choć startuje znacznie częściej, to średnia nie spadła, tylko wzrosła. Po rundzie zasadniczej jest 7. najskuteczniejszym zawodnikiem w elicie, zdobywając średnio 2,2 pkt/bieg.

Odpowiednia prędkość, dopasowanie silników Ryszarda Kowalskiego i świetna jazda przy krawężniku to jedno, ale Przyjemski ma pewien atut, dzięki któremu bije na głowę swoich rywali. Wg GuruStats, jego skuteczność na starcie wynosi ~75%. To najlepszy rezultat w całej lidze. Tuż za nim znajdują się Patryk Dudek czy też Dominik Kubera, którzy również są dobrymi startowcami. Dość wysoko jest także Bartosz Zmarzlik, który znacząco poprawił ten element na przestrzeni czasu. Punktem zwrotnym był zakup maszyny przed sezonem 2024, na której szlifuje swój refleks.

20-latek zachwyca wszystkich. W Motorze Lublin mogą pluć sobie w brodę

O tym, że 20-latek z sezonu na sezon notuje duży postęp, nie mówią nam tylko suche statystyki z Ekstraligi. Przyjemski jest liderem SGP2 i mknie po drugie mistrzostwo świata. Poza tym w zeszły czwartek został mistrzem Polski juniorów, a dzień później przypieczętował miejsce w TOP5, jeśli chodzi o cykl Indywidualnych Mistrzostw Polski w już dorosłym gronie. Tam pokonał, chociażby Macieja Janowskiego czy Mateusza Cierniaka.

W Lublinie mogą pluć sobie w brodę, że po zakończeniu tegorocznych rozgrywek stracą najlepszego młodzieżowca na świecie. Istnieje nawet ryzyko, że Przyjemskiego w ogóle nie zobaczymy w elicie. Wszystko jest w rękach zawodników Abramczyk Polonii Bydgoszczy, z którym to klubem podpisał prekontrakt na przyszłoroczne starty. Spora część ekspertów twierdzi, iż jazda klasę niżej nie wpłynęłaby pozytywnie na jego rozwój. Przyjemski i tak już długo siedział w Bydgoszczy, mimo że był kuszony jazdą w Ekstralidze od dobrych kilku lat.

AKTUALIZACJA 21:30

Dramat Przyjemskiego. Helikopter zabrał go do szpitala

Kilka minut po publikacji niniejszego tekstu groźnemu wypadkowi w lidze szwedzkiej uległ Wiktor Przyjemski. Dla Polaka zabrakło miejsca w pierwszym łuku i z pełnym impetem uderzył w bandę. Polaka wzięto na nosze i do karetki. Kolejne informacje mówią o tym, że Przyjemski został zabrany helikopterem do szpitala. Trzymamy kciuki za Polaka!

Wiktor Przyjemski Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski, cieszący się ze złota MIMP 2025 Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

