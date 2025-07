Dramat juniora Falubazu. Poważne złamanie, to koniec sezonu

Kiedy wydawało się, że Falubaz będzie już tylko silniejszy, sytuacja drużyny w przeciągu dwóch dni uległa drastycznej zmianie. Najpierw obojczyk złamał Przemysław Pawlicki, a dzień później kość udową uszkodził Oskar Hurysz. W związku z tym Falubaz cudem zdobył 3 punkty meczowe na pogrążonej w kryzysie Gezet Stali Gorzów.

Żużel. Kasprzak zarzucił Huryszowi poważny błąd. Zawodnik Falubazu powinien być wykluczony

Do tej pory nie był to wymarzony sezon Hurysza. Ostatnie tygodnie pozwalały jednak uwierzyć, że niespełna 20-latek jest na dobrej drodze, żeby wrócić do optymalnej formy. Falubaz tylko na to czekał, bo mając już tak skutecznego Damiana Ratajczaka, byliby jedną z najlepszych par juniorskich w całej PGE Ekstralidze. Szczególnie ich ostatni występ w Toruniu napawał optymizmem.

W niedzielę Hurysz upadł po walce z Oskarem Paluchem. I choć arbiter uznał gorzowianina za winnego tego starcia, to część środowiska miała odmienne zdanie. Publicznie wyraził je Krzysztof Kasprzak. Ekspert stacji Canal+ podkreślał, że Hurysz słysząc z lewej strony Palucha, położył się na tylne koło rywala. Zdaniem byłego wicemistrza świata powinien w tej sytuacji odpuścić i odbić w prawo. Uznał to za błąd techniczny i wystosował apel do trenerów, żeby nie uczyli takiej jazdy swoich podopiecznych.

Żużel. Fatalne wieści dla Falubazu. Do Grudziądza bez Pawlickiego i Hurysza

Skutki tego wypadku są jednak najgorsze z możliwych. Kiedy Hurysz leżał na torze, to już wtedy można było dostrzec nienaturalnie wygiętą nogę. Diagnoza była brutalna. - Z otoczenia Oskara wiem, że doszło do złamania kości udowej, co niestety oznacza koniec sezonu dla niego. Trzymamy mocno kciuki, aby jak najszybciej wrócił do nas cały i zdrowy. Raczej nie w tym sezonie, ale żeby wrócił. To nasz zawodnik na przyszły sezon - mówił Piotr Protasiewicz.

Wiadomo teraz, że Zielona Góra jedzie do Grudziądza bez Hurysza i Pawlickiego. Cały ciężar zdobywania punktów będzie wisiał przede wszystkim na barkach Madsena, Ratajczaka, Hampela i Jensena.

- Trochę się posypało - kontuzja Oskara jest poważna. Wypadł drugi zawodnik, bo Przemek Pawlicki również na pewno nie wystąpi w kolejnym meczu. Gdy wszyscy jadą dobrze i rezerwy się sprawdzają, to jakoś to działa, ale teraz mogliśmy robić za Oskara zwykłe rezerwy. Od następnego meczu to już nie wchodzi w grę. Wiemy, dokąd jedziemy i jaki to obiekt, pozostali zawodnicy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Margines błędu jest zerowy, ale nie poddamy się, będziemy walczyć - kończy Protasiewicz.

