Drabik to za mało. Legenda przewiduje problem dla polskiego klubu

W Grudziądzu euforia po ściągnięciu Maksyma Drabika miesza się z wielkimi nadziejami na historyczny wynik. Czy Bayersystem GKM w końcu na stałe zagości w elicie walczącej o medale? Jan Krzystyniak, były reprezentant Polski i ceniony ekspert, obniża nastroje na rozgrzane głowy kibiców. Jego zdaniem, hit transferowy może nie wystarczyć, przez co GKM obejdzie się smakiem.

Zawodnik sportów żużlowych w żółto-niebieskim kombinezonie i czerwonym kasku podczas wyścigu, dynamiczny ruch motocykla na torze, w tle drugi zawodnik, w lewym górnym rogu kolisty portret mężczyzny w okularach przeciwsłonecznych i czarnej kurtce.
Transfer Maksyma Drabika nie wystarczy, by powtórzyć sukces z zeszłego roku?TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Transfer Drabika miał być sygnałem, że GKM chce walczyć poważnie o medale. Jednak papierowe składy weryfikuje tor, a zdaniem Krzystyniaka, grudziądzanom brakuje atutów, by bić się o najwyższe cele.

    "Trzech pewniaków". GKM poza burtą?

    Ekspert w rozmowie z nami nie bawi się w dyplomację. Według niego podium jest w zasadzie zabetonowane przez gigantów, a walka toczy się tylko o jedno wolne miejsce w czołowej czwórce.

    - Wiele osób przede mną typowało pierwsze czwórki. Ja osobiście od paru miesięcy uważam, że GKM-u zabraknie w fazie play-off [w strefie medalowej] - stawia sprawę jasno Krzystyniak. - Tu jest trzech pewniaków, czyli Toruń, Wrocław i Lublin - wylicza.

    Kto zgarnie czwarte miejsce? Wskazał na rywala

    Skoro nie Grudziądz, to kto? Walka będzie zażarta, ale Krzystyniak ma swojego faworyta. I nie jest to dobra wiadomość dla fanów GKM-u.

    - Największe szanse moim zdaniem ma jednak Stelmet Falubaz Zielona Góra - ocenia. Ekspert wskazuje, że transfer Dominika Kubery i Andrzeja Lebiediewa mocno zmieni siłę drużyny. Atutem jest także posiadania Damiana Ratajczaka, który po transferze Wiktora Przyjemskiego do Metalkas 2. Ekstraligi, stał się najlepszym juniorem w PGE Ekstralidze.

    Dziura po Miśkowiaku. Wielka niewiadoma

    Gdzie leży problem GKM-u? Eksperci wskazują na newralgiczną pozycję U24. W minionym sezonie Jakub Miśkowiak był tam pewnym punktem, dającym przewagę nad rywalami. Ale Miśkowiak skończył 24 lata, a luka po nim może okazać się bolesna.

    Jego następcą ma być Bastian Pedersen. Duńczyk to wielki talent, ale też wielka niewiadoma na poziomie Ekstraligi. Nie wiadomo, na jakim poziomie będzie jeździł. Jeśli młody Pedersen nie "odpali", nawet punkty Drabika mogą nie wystarczyć na wejście do strefy medalowej.

    GKM Grudziądz
    GKM GrudziądzŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Maksym Drabik w sezonie 2025 jest wolny na starcie i szybki na trasie.
    Maksym DrabikPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Bastian Pedersen z wujkiem Nickim Pedersenem.
    Bastian Pedersen z wujkiem Nickim Pedersenem.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
