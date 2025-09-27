Dojdzie do głośnego transferu. Ofensywa transferowa polskiego klubu

Rohan Tungate miał w tym roku dwie twarze. Do mniej więcej połowy sezonu był odkryciem ligi ze średnią w okolicach 2 pkt/bieg. Później nastąpił wyraźny zjazd formy. Nawet chwilowy renesans w fazie play-down nie sprawił jednak, że beniaminek z Rybnika utrzymał się w PGE Ekstralidze.

Nowy właściciel Włókniarza przekonał Tungate'a

Tungate początkowo utrzymywał, że zostanie w Rybniku. W Metalkas 2. Ekstralidze mógł zdobyć nawet 200 punktów, co przy ofercie 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy złotych za punkt dawało mu co najmniej 2 miliony. Mógł być jednym z najlepiej zarabiających zawodników ligi, ale obrał inną drogę.

Po Tungate'a zgłosił się Włókniarz. I choć strony rozmawiały ze sobą jeszcze jakiś czas temu, to wówczas nie doszło do porozumienia. Australijczyk po rozmowie z Doyle'em odpuścił sobie starty w Częstochowie. Problemem były finanse. Nowy właściciel przekonał jednak Tungate'a i wiadomo już, że to właśnie tam wystartuje w przyszłym roku.

Tungate zadzwonił do Rybnika i przekazał jedno

Tungate zadzwonił więc do klubu z Rybnika i poinformował, że odchodzi. W przyszłym tygodniu ma przyjechać do siedziby i pożegnać się INNPRO ROW-em. Dla nich to ogromna strata, bo 35-latka stać na drugim szczeblu rozgrywkowym na średnią grubo powyżej 2 punktów. Z nim mogliby mieć play-off w kieszeni, a tak to ich potencjalne zestawienie wygląda na razie kiepsko.

Klub z Częstochowy ma już zatem cztery porozumienia na sezon 2026. Chodzi o Jaimona Lidsey'a, Madsa Hansena, Sebastiana Szostaka i właśnie Tungate'a. Ten skład może uzupełnić Jakub Miśkowiak, bo Włókniarz potrzebuje polskiego seniora. Co więcej, jeśli Gezet Stali Gorzów powinie się noga i spadną z Ekstraligi, to Włókniarz będzie zmuszony ruszyć po przynajmniej jednego zawodnika z duetu Anders Thomsen-Jack Holder. To dla nich ostatnia nadzieja.

Marne szanse na utrzymanie, muszą liczyć na cud

Wówczas najprawdopodobniej na lodzie zostałby Hansen, choć ma obowiązującą dwuletnią umowę. Częstochowianie nie mieliby jednak innego wyjścia. Wyżej wymienionym składem mają marne szanse na utrzymanie. Musiałby się stać cud połączony z nieszczęściem innej drużyny. Inaczej po prostu sportowo brakuje im jakości.

W Częstochowie wiedzą o tym, że Lidsey i Tungate mają papiery na dobrą jazdę, ale nie pokazali jeszcze swojego pełnego potencjału. Dla Tungate'a jest to zresztą jedna z ostatnich okazji, żeby na stałe zagościć w elicie i wykrzesać z siebie jeszcze więcej. Niepokonany zawodnik cyklu Grand Prix jest już wiekowy, ale Włókniarzu widzą w nim zawodnika, który na tym torze będzie w stanie wiele zdziałać. I to samo tyczy się Lidsey'a, lecz on jest jednak dużo młodszy.

Rohan Tungate z Jesperem Knudsenem po meczu w Grudziądzu TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Rohan Tungate sprawdza szkiełko gogli przed meczem Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Simeon Nikołow: Jeszcze nie dotarło do mnie, co osiągnęliśmy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport