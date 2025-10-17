Partner merytoryczny: Eleven Sports

Do wszystkiego się przyznał. Trener do wzięcia, jest jeden warunek

PRES Grupa Deweloperska Toruń nie sięgnąłby po złoty medal, gdyby nie Piotr Baron. Szkoleniowiec wkrótce może odebrać statuetkę dla najlepszego trenera w Polsce. - Stawiam właśnie na niego. Jednej rzeczy dokonał jako pierwszy - zauważa Adrian Miedziński. Były zawodnik wskazał coś, czego nie widział dawno u trenera drużyny z Torunia. Poza tym musiał się do czegoś przyznać. Za chwilę wokół jego nazwiska może zrobić się bardzo gorąco. - Widzę siebie w tej roli - mówi wprost.

Na takiego trenera w Toruniu czekano latami. Transfer Piotra Barona na Motoarenę okazał się strzałem w dziesiątkę. Wcześniej brakowało im osoby, która pogodzi wszystkie gwiazdy i stworzy z nich kolektyw. Już przed sezonem można było odczuć, że kolejny brąz z rzędu zostanie przyjęty z niedosytem.

Baron ma coś, czego nie posiadali poprzedni trenerzy

W końcu też domowy tor stał się atutem gospodarzy. Poza tym nawierzchnia serwowana przez sztab pozwalała na widowisko nawet z dużo słabszymi rywalami. Mecze w Toruniu chciało się oglądać, nawet jeśli wynik był rozstrzygnięty. - Wykonał swoją misję w stu procentach, przez co klub z Torunia po siedemnastu latach ponownie mógł cieszyć się z tytułu mistrza Polski. Fajnie, że trafił do Torunia - mówi Adrian Miedziński w rozmowie z ekstraliga.pl.

Były zawodnik dostrzega także wyraźną różnicę między Baronem, a pozostałymi szkoleniowcami. Przez lata tajemnicą poliszynela było to, że drużyna toruńska nie była jedną paczką, tylko zlepkiem indywidualności. Teraz już tak nie jest. - Jednej rzeczy dokonał tutaj jako pierwszy. Wszystko co mówi zostaje wysłuchane i zrobione. Klub mu zaufał, co jest bardzo ważne, gdy w jego ręce oddaje się bardzo dużo rzeczy, za co też należą im się brawa. Trener Baron pociągnął cały zespół do tego sukcesu - podkreśla.

Trener Miedziński do wzięcia? Jest warunek

I choć pewne grono stwierdzi, że mając bardzo dobry skład każdy może go poprowadzić, to historia temu zaprzecza. Tak było chociażby w Toruniu, gdzie wielokrotnie potencjał drużyny był znacznie większy, niż świadczyłby o tym końcowy rezultat. Niedługo w tej roli być może ujrzymy Miedzińskiego. Przypomnijmy, że od dwóch lat nie ściga się czynnie na żużlu.

- Widzę siebie w tej roli. Odnajduję się w tym, czuję te emocje i można powiedzieć, że tak naprawdę się w tym wychowałem. Chciałbym takie coś przeżyć i osiągać wyniki, bo całe życie to robiłem. Sprawia mi to dużą frajdę i myślę, że o to w życiu chodzi, aby robić to, co się lubi. Papierowo przygotowałem się na to już wcześniej, także mógłbym w takiej roli występować. Miałem już różne opcje, ale to musi być coś, co będę mógł robić z pełną satysfakcją, a nie na siłę, bo tak jak pokazał w tym sezonie Toruń - tylko wtedy widoczne są efekty - kończy.

