Dla niego będzie to mecz ostatniej szansy. Jedzie o milionowy kontrakt

To, że Stal wciąż rozmawia z Thomsenem jest wyłącznie efektem tego, iż klub dotąd nie znalazł wartościowego zmiennika dla tego żużlowca. Jack Holder, który ustalił warunki na 2026 przychodzi w miejsce Martina Vaculika. A za Thomsena nie ma nikogo. Piotr Pawlicki dogadał się co do finansów, ale niczego nie podpisał. Teraz Stal negocjuje z kolejnymi zawodnikami, ale z Thomsena nie rezygnuje.

Dotychczasowe rozmowy z Duńczykiem i jego menedżerem Krzysztofem Sudakiem były trudne. Przyzwyczajony do luksusu zawodnik nie chciał rezygnować z tego, co ma. Dalej nie chce. W trakcie kolejnych rozmów podkreśla, że ma inne oferty. Raz napomknął o Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa, który miałby wyłożyć milion za podpis i 10 tysięcy za punkt. We Włókniarzu mówią jednak, że Thomsen sam się do nich zgłosił i nie jest priorytetem na ich liście życzeń.