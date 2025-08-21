Detektyw Rutkowski pod stadionem Falubazu, żenujące obrazki. Jest reakcja Madsena
W czwartek (21.08) pod stadionem Stelmetu Falubazu Zielona Góra odbyła się konferencja prasowa z udziałem Magdaleny Bradtke oraz sławnego detektywa, Krzysztofa Rutkowskiego. Całą sytuacją zainteresował się Leon Madsen. Znamy szczegóły. - My się od tego odcinamy całkowicie. Specjalnie wynajęliśmy ochronę na to wydarzenia, która broniła bram stadionu - mówi w rozmowie z Interią prezes Falubazu, Adam Goliński. - Miałem dziś odebrać swoje dzieci, tak jak powinienem to robić co drugi weekend od poniedziałku do czwartku. Magda nie wykonuje poleceń sądu - wyznał Madsen za pośrednictwem social mediów.
Jeśli ktoś oglądał kultowy serial - Modę na sukces, perypetie życiowe Magdaleny Bradtke i Leona Madsena nie powinny robić na nim wrażenia. Była partnerka żużlowca, która jest w sporze z Leonem Madsenem wpadła na pomysł organizacji konferencji prasowej pod stadionem Falubazu w przeddzień najważniejszego spotkania sezonu z perspektywy zielonogórzan. Na konferencji Bradtke pojawiła się z Krzysztofem Rutkowskim, najsławniejszym polskim detektywem.
Żużel. Krzysztof Rutkowski ochrania Magdalenę Bradtkę
Krzysztof Rutkowski ma za zadanie chronić Magdalenę Bradtkę. - Mój były partner już nie jest z byłą partnerką i to ona podała mi informacje, które posunęły mnie do tego kroku, że muszę opowiadać o tych rzeczach. Uwierzcie mi, że nie jest mi z tym dobrze, nie czuję się komfortowo. Mam nadzieję, że moje wystąpienie sprawi, że on zaniecha swoich planów - mówiła na konferencji Bradtke.
Duński sąd wydał nakaz aresztowania Bradtke ze względu na - jak to orzekł - uprowadzenie córek.
- Gdyby przekroczyła granicę, zostałaby natychmiast zatrzymana, a dzieci, gdyby były w jej obecności, byłyby jej odebrane. To jest główny problem, ryzyko, że może dojść do jej uprowadzenia razem z dziećmi poza granice naszego kraju. To spowodowało naszą, jak najszybszą reakcję. Magda jest w tym momencie pod pełną ochroną naszego biura i na pewno nie dojdzie do jakichkolwiek zdarzeń, które mogłyby być jakimkolwiek ryzykiem dla jej bezpieczeństwa, jej życia, zdrowia lub wolności - zapewnia Krzysztof Rutkowski, zdradzając swoją rolę w procesie.
Żużel. Madsen reaguje na wydarzenia. Znamy stanowisko klubu
Przed konferencją prasową Leon Madsen kontaktował się z klubem, pytając czy Falubaz ma z tym przedstawieniem coś wspólnego. Oczywiście zaprzeczono. Zielonogórzanie nie znali planów byłej partnerki żużlowca.
- Kompletnie z tym wydarzeniem nie mamy nic wspólnego. Wynajęliśmy nawet ochronę stadionu. Ciekawe dlaczego pani Bradtke organizuje takie przedstawienie w przeddzień meczu? Nie zgadzamy się na wycieranie twarzy naszym klubem, na używanie jego nazwy, na kojarzenie nas z tym. Przeanalizujemy sprawę i być może wyciągniemy konsekwencje z tego wydarzenia. Oczywiście Leon pytał nas czy mamy coś wspólnego z tym teatrem. Odpowiedzieliśmy, że wiemy tyle, ile przeczytaliśmy w mediach - mówi nam Adam Goliński.
Leon Madsen zajął stanowisko za pośrednictwem mediów społecznościowych.
- Dziś o 10:00 miałem odebrać dzieci z restauracji McDonalds w Wejherowie, tak jak powinienem to robić co drugi weekend od poniedziałku do czwartku. Magda powinna je przyprowadzić w to miejsce zgodnie z decyzją sądu. Ona się z tego nie wywiązuje. W związku z tym od czasu uprowadzenia córek przez Magdę nie widuję się z nimi. Mam mnóstwo dowodów, które są w sądzie i z wiadomych przyczyn nie mogę ich tu publikować. Następna rozprawa odbędzie się 10 września - przekazał żużlowiec.