Desperacki ruch Włókniarza. Wielki transfer nie doszedł do skutku

Kiedy Bartłomiej Januszka przejmował klub z Częstochowy, stawał na głowie, żeby zrealizować chociażby jeden duży transfer. Działacze Włókniarza mieli wyrażać nawet chęć opłacenia kary za zerwanie wypracowanego porozumienia zawodnika z innym klubem. Jednym z celów transferowych był Maciej Janowski.

Włókniarz nalegał na transfer Macieja Janowskiego

Polak co prawda już wcześniej dogadał się z Andrzejem Rusko, że jeśli któraś ze stron będzie chciała się rozstać, to poinformuje o tym znacznie wcześniej. Nagle jednak Włókniarz był pod ścianą i próbował wykorzystać moment, kiedy Janowski był na cenzurowanym po przegranym półfinale z Toruniem. Finalnie Sparta doszła z Janowskim do porozumienia.

- Zostaję w Betard Sparcie na kolejny sezon. Cieszę się z takiego scenariusza, bo Wrocław to mój dom - rodzinny, sportowy i emocjonalny. Zbyt wiele mam do udowodnienia i za dużo chciałbym jeszcze dać tej drużynie, by teraz coś zmieniać. Fajnie, że się dogadaliśmy i z czystą głową mogę w końcu chwilę odetchnąć, a potem zabrać się za przygotowania do kolejnego sezonu - mówi były mistrz Polski.

Janowski wyraźnie zawiedziony, "nie byłem sobą"

Są też tacy, którzy twierdzą, że Janowskiemu przydałaby się zmiana klubu. 34-latek od co najmniej dwóch lat jest cieniem samego siebie. - Mało mi radości z jazdy. To był trudny rok, mam świadomość, że wielu celów nie udało mi się osiągnąć i czuję zawód. Najchętniej zacząłbym kolejny sezon za tydzień, byle tylko jak najszybciej wróciła radość ze ścigania - tłumaczy.

Szybki powrót do wysokiej formy, jak i do cyklu Grand Prix się nie ziścił. Zawodnik próbował nawet zmiany silników. Jednostki Ashley'a Holloway'a pomogły jednak tylko na chwilę. Na dłuższą metę wciąż był wyraźnie pogubiony. - Indywidualnie nic spektakularnego się nie wydarzyło i przez większość roku pracowałem nad tym, by znaleźć prędkość w motocyklach. Nie byłem sobą w wydaniu, jakiego oczekiwali kibice i ja sam. Drużynowo skończyliśmy z medalem, ale też wielkim apetytem na coś więcej i myślę, że ten głód sukcesu będzie nas motywował od początku kolejnych rozgrywek - kwituje.

Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski witają się na obchodzie toru.

